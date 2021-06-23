Реформу ВСП проведут после формирования ВККСУ, несмотря на требования Венецианской комиссии, для экономии времени, - "Слуга народа"
Реформу Высшего совета правосудия проведут после завершения реформы Высшей квалификационной комиссии судей из соображений экономии времени.
Об этом сообщили Радіо Свобода в правящей партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
"Реформа Высшего совета правосудия однозначно будет. Но на сегодняшний день у нас треть недобора судей, а по почти половине всех действующих судей не завершено их квалификационное оценивание. А это - вопрос Высшей квалификационной комиссии судей", - пояснил член фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.
По оценке председателя этого комитета, "слуги народа" Андрея Костина, если бы сначала реформировали ВСП, а только потом ВККС, то Украина еще бы, как минимум, полтора года имела "кадровый голод" в судах.
"Закон о Высшем совете правосудия предусматривает механизм однократной проверки действующих членов ВСП. Если проверка продлится 4-6 месяцев, а после этого действующие члены ВСП иметь возможность обжаловать это в Верховном суде, то это - очень длительный срок, который может достичь 6-8 месяцев. Кроме того, мы понимаем, что созыв и проведение соответствующих съездов или судей, или адвокатов, или конференции прокуроров - это тоже процесс, который может занять не менее 2-3 месяцев. И если идти по модели, что после этого должен ВСП формировать состав ВККС, то мы с вами не увидим новых судей полтора года, потому формирование Высшей квалификационной комиссии судей и начало ее работы мы можем оценивать в районе 6-7 месяцев с момента принятия закона о Высшей квалификационной комиссии", - пояснил Костин.
Эксперты с такой позицией не согласны и утверждают, что "кадровый голод" в судах искусственно создал сам Высший совет правосудия, чтобы сначала реформировать Высшую квалификационную комиссию судей, а не его.
"Логика такова: давайте выберем любую ВККС, главное, чтобы она нам назначала новых судей. Но параллельно они, например, до сих пор не завершили назначение судей, еще предыдущая Высшая квалификационная комиссия в июле 2019 года определила победителями (вот буквально недавно их назначали, фактически затягивая этот процесс, чтобы искусственно создать вот этот "кадровый голод"). А, во-вторых, на самом деле количество судей, которое работает сейчас, примерно такое же, как работало два года назад. Поэтому супербольшой катастрофы нет", - отметил член правления фонда DEJURE, адвокат и экс-член Общественного совета доброчестности Роман Маселко.
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Конечно, летающая корова верещук, не будет понимать что имел в виду Байден, когда говорил о коррупции в Украине!
как это по ЗЕленскому 👿
Пришли оптимизаторы из главка, чтобы улучшить работу гардероба в театре.
Посмотрели, как один гардеробщик обслуживает сразу две очереди - первую на прием одежды, вторую - на возврат.
Старший оптимизатор говорит:
- Вот ты берешь пальто у человека в первой очереди, идешь вешаешь, возвращаешься, отдаешь номерок.
Потом берешь у человека из второй очереди номерок, идешь за его пальто, возвращаешься
Чтоб сократи хождение вдвое можно:
1) взять номерок у человека во второй очереди (те, кто забирают одежду)
2) не отходя, берешь пальто у человека из первой очереди (на сдачу одежды в гардероб)
3) Идешь к нужной вешалке по номерку, снимаешь старое пальто, вешаешь на тот же номер новое, возвращаешься и отдаешь одному пальто, а второму номерок.
Младший оптимизатор ( голосовавший за молодого перспективного зеленого преЗедента - инфа сотка), радостно подскакивает:
- Все это чушь, я знаю как оптимизитовать по времени еще лучше.
1) Берешь номерок у человека на возврат одежды
2) Берешь пальто у человека на сдачу, отдаешь ему номерок
3) И тут же отдаешь пальто первому человеку!
На лицо экономия времени!!! И ходить никуда не нужно!!!