Модераторы от ОБСЕ Фриш и Моррель покидают ТКГ. Это может стать переломным в минском процессе, - Гармаш
Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ - послы Тони Фриш и Пьер Морель.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть", - написал журналист.
По словам Гармаша, представители ОБСЕ Фриш и Морель, которые были модераторами в ТКГ 6 и 7 лет соответственно, лояльно относились к присутствию в переговорном процессе боевиков "ЛНР" и "ДНР".
"Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего "гражданам Донбасса", но почему-то не вспомнил о гражданах Украины... Сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России - "главами делегаций. И Евросоюз, и G-7 заявляют, что "Россия – сторона конфликта, а не посредник", зато их дипломаты в ТКГ делают все, чтоб субьективизировать ОРДЛО как "делегации" и "сторону"", - отмечает Гармаш.
По его мнению, новые модераторы от ОБСЕ, которые заменят послов Фриша и Мореля, возмжно смогут принести прогресс в переговорный процесс в минском формате.
"В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не "традициями", - добавил представитель украинской делегации в ТКГ.
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