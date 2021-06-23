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Новости Агрессия России против Украины
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Модераторы от ОБСЕ Фриш и Моррель покидают ТКГ. Это может стать переломным в минском процессе, - Гармаш

Модераторы от ОБСЕ Фриш и Моррель покидают ТКГ. Это может стать переломным в минском процессе, - Гармаш

Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ - послы Тони Фриш и Пьер Морель.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть", - написал журналист.

По словам Гармаша, представители ОБСЕ Фриш и Морель, которые были модераторами в ТКГ 6 и 7 лет соответственно, лояльно относились к присутствию в переговорном процессе боевиков "ЛНР" и "ДНР".

"Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего "гражданам Донбасса", но почему-то не вспомнил о гражданах Украины... Сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России - "главами делегаций. И Евросоюз, и G-7 заявляют, что "Россия – сторона конфликта, а не посредник", зато их дипломаты в ТКГ делают все, чтоб субьективизировать ОРДЛО как "делегации" и "сторону"", - отмечает Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все предложения украинской делегации в ТКГ "остались без должной реакции российской стороны"

По его мнению, новые модераторы от ОБСЕ, которые заменят послов Фриша и Мореля, возмжно смогут принести прогресс в переговорный процесс в минском формате.

"В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не "традициями", - добавил представитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте: Россия планирует изъять украинские паспорта в ОРДЛО до 2025 года - Гармаш

Автор: 

ОБСЕ (4876) Трехсторонняя контактная группа (842) Фриш Тони (24) Морель (4) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+14
На зарплатні у Кремля... Контракт закінчився
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23.06.2021 23:17
+8
интересно насколько нулей после цифири (как пример) 500 они "утомились"???!!!!
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23.06.2021 22:58
+4
Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9297
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23.06.2021 23:17
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"Утомлённые минсками"
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23.06.2021 22:53 Ответить
интересно насколько нулей после цифири (как пример) 500 они "утомились"???!!!!
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23.06.2021 22:58 Ответить
На зарплатні у Кремля... Контракт закінчився
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23.06.2021 23:17 Ответить
Модератори від ОБСЄ Фріш і Моррель залишають ТКГ. Це може стати переломним у мінському процесі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9297
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23.06.2021 23:17 Ответить
Оце лихо! Як же тепер зранку сонце сходити буде? ***, для кого цю дурню пишуть? втім, знаю - для 74%
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23.06.2021 23:20 Ответить
трусливый идиот.
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24.06.2021 01:46 Ответить
Европа все же и вашим и нашим
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23.06.2021 23:53 Ответить
Собаку-поводыря с собой забрали или у них после окончания миссии резко наступает прозрение?
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24.06.2021 07:45 Ответить
_ОБСЕ как и прежде защищает интересы людоедов - традиция у них такая. Подлецы под стать мерзавке тальявини!
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24.06.2021 09:09 Ответить
Евровата - нах,- это лучше чем ничего.
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24.06.2021 09:21 Ответить
 
 