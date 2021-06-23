Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы. ДОКУМЕНТ

В УПЦ МП говорят, что митрополит упал с лестницы во время сердечного приступа. Спикер ПЦУ Евстратий Зоря говорит, что митрополита могли убить.

Врачебное свидетельство о смерти митрополита УПЦ МП Митрофана опубликовало издание "Религиозная правда", информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что причиной смерти митрополита стала "закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием под оболочки и в ткань головного мозга". Документ составлен находящимся в оккупированном Луганске врачом Любавцевым.





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"Распространилась информация, что причиной смерти стал не инфаркт, а физическое насилие. Кстати, о том, что "владыку свои же столкнули с лестницы", я услышал еще в субботу", - пишет в Фейсбуке спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

Он добавил, что о падении стало известно только после похорон иерарха.

В УПЦ МП опровергают информацию о насильственной смерти митрополита Митрофана.

"Луганская епархия сообщает, что у него был инфаркт, он упал и умер. Владыка Митрофан длительное время жаловался на стенокардию, повышение давления. В ближайшее время он собирался с этими проблемами лечь в больницу. К сожалению, он не успел это сделать", - прокомментировал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря) изданию "Главком".

По его словам, близкие владыки сообщили, что во время сердечного приступа он упал с лестницы и получил травму.

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Митрофан был митрополитом Луганским и Алчевским. Он скончался 18 июня на 59 году жизни. Пресс-служба Луганской епархии УПЦ МП сообщала, что у него случился инфаркт.