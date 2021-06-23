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Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы. ДОКУМЕНТ

Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы. ДОКУМЕНТ

В УПЦ МП говорят, что митрополит упал с лестницы во время сердечного приступа. Спикер ПЦУ Евстратий Зоря говорит, что митрополита могли убить.

Врачебное свидетельство о смерти митрополита УПЦ МП Митрофана опубликовало издание "Религиозная правда", информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что причиной смерти митрополита стала "закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием под оболочки и в ткань головного мозга". Документ составлен находящимся в оккупированном Луганске врачом Любавцевым.

Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы 01
Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы 02

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"Распространилась информация, что причиной смерти стал не инфаркт, а физическое насилие. Кстати, о том, что "владыку свои же столкнули с лестницы", я услышал еще в субботу", - пишет в Фейсбуке спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

Он добавил, что о падении стало известно только после похорон иерарха.

В УПЦ МП опровергают информацию о насильственной смерти митрополита Митрофана.

"Луганская епархия сообщает, что у него был инфаркт, он упал и умер. Владыка Митрофан длительное время жаловался на стенокардию, повышение давления. В ближайшее время он собирался с этими проблемами лечь в больницу. К сожалению, он не успел это сделать", - прокомментировал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря) изданию "Главком".

По его словам, близкие владыки сообщили, что во время сердечного приступа он упал с лестницы и получил травму.

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Митрофан был митрополитом Луганским и Алчевским. Он скончался 18 июня на 59 году жизни. Пресс-служба Луганской епархии УПЦ МП сообщала, что у него случился инфаркт.

Автор: 

Луганск (3164) смерть (9216) УПЦ МП (1561) Евстратий Зоря (95) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+40
РПЦ це частина москальської армії.А в нас ходять туди і своїх дітей хрестять.
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23.06.2021 23:03
+37
Може і вбили. В російському кублі не дивина..
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23.06.2021 23:00
+29
маскофский пархат? тупая травма головы? не думаю, что это могло быть причиной смерти!
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23.06.2021 22:57
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Правила форума Совет форумчан
маскофский пархат? тупая травма головы? не думаю, что это могло быть причиной смерти!
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23.06.2021 22:57 Ответить
перелом основания черепа да вы что компрессионный или декомпрессионный.. со вдавлением костей черепа в мозг срединный или нет?? о там столько мазков.. а разница просто огромнейшая как болото и озеро Байкал например....
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23.06.2021 23:01 Ответить
Може і вбили. В російському кублі не дивина..
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23.06.2021 23:00 Ответить
рпецешники зазвичай так тупо не помирають...
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23.06.2021 23:00 Ответить
В документе указано, что причиной смерти митрополита стала "закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием под оболочки и в ткань головного мозга". Документ составлен находящимся в оккупированном Луганске врачом Любавцевым. Источник: https://censor.net/ru/n3273112

ВСЕ ГАРАЗД - ЦЕ СКРЄПНО І ПО ФСБшному
Земля йому скловатою і бетоном.
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23.06.2021 23:02 Ответить
РПЦ це частина москальської армії.А в нас ходять туди і своїх дітей хрестять.
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23.06.2021 23:03 Ответить
Київ ходить тільки в українську церкву!
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24.06.2021 00:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yDXiXmrix1M

.
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24.06.2021 00:53 Ответить
Несмішіть.
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24.06.2021 01:27 Ответить
лубянка такие справки пачками рисует
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23.06.2021 23:04 Ответить
Оттуда увольняются тока вперед ногами. Этот решил досрочно.
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23.06.2021 23:06 Ответить
Попам московського патріархату поставлено завдання проникнути у підрозділи ЗСУ на передовій під виглядом надання релігійних послуг українським армійцям.

https://www.dsnews.ua/ukr/nedelya_v_ordlo/pravoslavnyy-shpionazh-kakie-novye-zadachi-kremlya-budet-vypolnyat-na-donbasse-upc-mp-20062021-428856 Православне шпигунство. Які нові завдання Кремля буде виконувати на Донбасі УПЦ МП
15 червня в будівлі Донецької ОДА зібралися на закриту нараду російські куратори з ватажками окупаційної адміністрації в ОРДО. На цій таємній нараді особисто були присутні митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ Московського патріархату Іларіон і митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній. Причому в такому ж складі всі вони збиралися вже вдруге - перша їх сходка відбулася 7 червня.
Отже, даним топ-священикам, які постійно роз'їжджають з "духовною місією" по обидві сторони від лінії фронту, було поставлене наступне завдання: досягти вільного відвідування священнослужителями УПЦ МП підрозділів ЗСУ на передовій під виглядом надання релігійних послуг українським армійцям, серед яких повинні бути (і, швидше за все, дійсно є) їх парафіяни. "Якщо якимсь католикам і невизнаної Москвою ПЦУ можна відвідувати підрозділи ЗСУ, то чому нам не можна? Ми ж одна з найчисленніших церков України. Ми не повинні втрачати таку можливість і такий серйозний інструмент впливу", - в такому ключі пояснив нову тактику "православного шпигунства" один з високопоставлених співробітників спецслужб РФ. А організувати цю "роботу" доручено, власне, владикам Іларіону і Арсенію, а російські куратори і спецслужби допоможуть в цьому.
І вже після наради 15 червня стало відомо, що благочинним та настоятелям храмів на підконтрольній Україні території було рекомендовано максимально використовувати всі свої мирські зв'язки для встановлення контактів з командирами ВСУ на передовій і в місцях дислокації військовослужбовців по всій Україні з метою отримання дозволу на доступ до військових підрозділів. Головним аргументом у дискусіях з українською владою повинна бути теза про "свободу віросповідання".
Ще одним невстановленим представником з Москви була висловлена пропозиція діяти "системно і легально, не порушуючи явно українське законодавство". Для цього необхідно офіційно звернутися від імені УПЦ МП з відповідним проханням до Офісу президента, чим нібито вже зайняті настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло і окремі депутати Верховної Ради. Так що, як тільки потягнуться до Володимира Зеленського відповідні "православні ходоки", відразу стане зрозуміло, що це - реалізація даної програми Кремля.
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23.06.2021 23:05 Ответить
Постріл в голову таких мп-кацапів відправляє відразу в рай, як казало *****))))
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24.06.2021 00:50 Ответить
Не виправдав сподівань, ось його і таво.
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23.06.2021 23:06 Ответить
А може поглядав у бік ПЦУ.
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23.06.2021 23:25 Ответить
После похорон стали выяснять от чего или кто? Ну очень логично. То что убит лестницей---факт. Кто то толкнул---если на колокольне дело было, то ветер толкнул Или звонарь Квазимодо. Но он католик---отпадает. Остались *биндеры*. Больше некому. Тогда логично----и я согласен.
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23.06.2021 23:06 Ответить
Гундяев своего предшественника Олексея , в ванной так замочил..
.
Тожэ трамвы головы.. .
.
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23.06.2021 23:06 Ответить
Патриарх московский Алексий, тоже так упал и ударился в туалете, совпадение?
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23.06.2021 23:06 Ответить
Обратите внимание на заполнение граф врачебного свидетельства о смерти :

Место смерти :

Государство - (прочерк)
Республика, область - Луганская народная
Район - Жовтневый

То есть признают себя регионом (республика в бланке - для АР Крым использовалось раньше). Государством не признают себя. Ну и район не Октябрський, а Жовтневый.
Логика с государством и регионом понятна - иначе свидетельство не примут ни в Украине, ни в россии. И всё-таки . . .
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23.06.2021 23:09 Ответить
Монашка в отделении полиции:
- Настоятель наш, отец Акакий, меня снасильничал!
- Настоятель? Изнасиловал?! Это каким же образом?
- Дык не образом, а чем-то вроде свечки!..
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24.06.2021 02:42 Ответить
То опечатка. Треба було писати "закритая травма тупой голови"
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23.06.2021 23:15 Ответить
Земля стекловатой. Будет с Гиви и Захерастом в аду кто глубже Мотороллу засунет играть ))
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23.06.2021 23:22 Ответить
Тюк...
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23.06.2021 23:26 Ответить
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
ЗАКРЫТАЯ МАТЬ ЕЕ ТУПАЯ БЛТЬ ТРАВМА ГОЛОВЫ КОСТИ ЧЕРЕПА ХРЯСЬ И В МОЗГ БАТЮШКО ХРИПИТ КРОВАВЫЕ ПУЗЫРИ ИЗО РТА КРОВОИЗЛИЯНИЕ ***** ПОД ОБОЛОЧКАМИ ТКАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАСП*ДОРАСИЛО В КАШУ С ЛЕСТНИЦЫ ХРЯСЬ И СДОХ ТОЛЬКО ЗАПЕРДЕЛ ПРОПЕРДОМ НАСМЕРДЕЛО ТАК ЧТО ПОПАДЬЯ ***** СТАРАЯ ПРИБЕЖАЛА ПРОБЛЕВАЛАСЬ И ******** НАКУЙ В ОБМОРОК
А агент "Балда" приговаривал в телефон АЛЛО ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК КОД: ДУША В РАЙ КОНЕЦ СВЯЗИ
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23.06.2021 23:32 Ответить
"причиной смерти митрополита стала "закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием под оболочки и в ткань головного мозга".

Це ж яка висока і крута мала бути та "лестница".
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23.06.2021 23:32 Ответить
Причина смерті митрополита Луганського і Алчевського Митрофана з УПЦ МП - закрита травма голови - Цензор.НЕТ 2790
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23.06.2021 23:39 Ответить
нужно всех главарей гундяйской секты депортировать в Лугандон к их братьям по разуму для перевоспитания.
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23.06.2021 23:45 Ответить
Причина смерті митрополита Луганського і Алчевського Митрофана з УПЦ МП - закрита травма голови - Цензор.НЕТ 4289
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23.06.2021 23:50 Ответить
он шо, ездил на "стрелку" с коллегами по бизнесу аж из Киева в Лугандонию..?
или таким образом, документально, по чуть-чуть, боевики Кирилы-раскольника пытаются узаконить отжатые орками Мордора части Донбасса?
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23.06.2021 23:50 Ответить
Фуражка, під мітрою, не допомогла???
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23.06.2021 23:52 Ответить
На кацапів якось мені поксуй!! Донбас - це Україна!!! Крим - це Україна!!!!
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24.06.2021 00:49 Ответить
Как гундяй убил своего предшественника -

https://www.youtube.com/watch?v=yDXiXmrix1M

.
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24.06.2021 00:54 Ответить
Пошел к своей пастве, на путь истины наставлять Моторолу,Гиви,Бабая и Захарченко с прочьей нечестью.
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24.06.2021 01:07 Ответить
А это прикол с приколов -
https://censor.net/ru/video_news/3270040/po_nujde_zashel_lutskie_politseyiskie_poyimali_v_kustah_odetogo_v_losiny_jenskuyu_koftochku_i_tufli/sortby/tree/order/desc/page/1#comments



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24.06.2021 02:04 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣 батюшко-трансвестит розірвав на хом'ячків 🤣🤣🤣
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24.06.2021 02:37 Ответить
Причина смерті митрополита Луганського і Алчевського Митрофана з УПЦ МП - закрита травма голови - Цензор.НЕТ 9228
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24.06.2021 05:01 Ответить
И пёс с ним. Интересно другое: этот "владыка" на боженьку своего не уповает, он в больницу лечь собирался. "Владыка", "батюшка", глупости какие. Раз присутствовал на крещении, со стороны смотрел, услышал "раб божий Петя и раба божая Настя". Аж тошно стало, так унизить двух людей. Да и кто, ряженый мужик, имеющий к святому столько же, сколько и его меценаты. Вера и церковь со своими обрядами ничего общего, как по мне, между собой не имеют,так, театр для необремененных умом.
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24.06.2021 08:32 Ответить
Слишком много знал...
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24.06.2021 08:44 Ответить
Не делился пожертвованиями с упалчленцами?
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24.06.2021 08:56 Ответить
упал со ступенек подвала,когда вертали с допроса)))
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24.06.2021 10:10 Ответить
да оно набухалось и упало, что совсем неудивительно в рядах попов мп.
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24.06.2021 12:33 Ответить
 
 