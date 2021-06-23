Причина смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана из УПЦ МП - закрытая травма головы. ДОКУМЕНТ
В УПЦ МП говорят, что митрополит упал с лестницы во время сердечного приступа. Спикер ПЦУ Евстратий Зоря говорит, что митрополита могли убить.
Врачебное свидетельство о смерти митрополита УПЦ МП Митрофана опубликовало издание "Религиозная правда", информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что причиной смерти митрополита стала "закрытая тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием под оболочки и в ткань головного мозга". Документ составлен находящимся в оккупированном Луганске врачом Любавцевым.
"Распространилась информация, что причиной смерти стал не инфаркт, а физическое насилие. Кстати, о том, что "владыку свои же столкнули с лестницы", я услышал еще в субботу", - пишет в Фейсбуке спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря.
Он добавил, что о падении стало известно только после похорон иерарха.
В УПЦ МП опровергают информацию о насильственной смерти митрополита Митрофана.
"Луганская епархия сообщает, что у него был инфаркт, он упал и умер. Владыка Митрофан длительное время жаловался на стенокардию, повышение давления. В ближайшее время он собирался с этими проблемами лечь в больницу. К сожалению, он не успел это сделать", - прокомментировал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря) изданию "Главком".
По его словам, близкие владыки сообщили, что во время сердечного приступа он упал с лестницы и получил травму.
Митрофан был митрополитом Луганским и Алчевским. Он скончался 18 июня на 59 году жизни. Пресс-служба Луганской епархии УПЦ МП сообщала, что у него случился инфаркт.
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https://www.dsnews.ua/ukr/nedelya_v_ordlo/pravoslavnyy-shpionazh-kakie-novye-zadachi-kremlya-budet-vypolnyat-na-donbasse-upc-mp-20062021-428856 Православне шпигунство. Які нові завдання Кремля буде виконувати на Донбасі УПЦ МП
15 червня в будівлі Донецької ОДА зібралися на закриту нараду російські куратори з ватажками окупаційної адміністрації в ОРДО. На цій таємній нараді особисто були присутні митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ Московського патріархату Іларіон і митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній. Причому в такому ж складі всі вони збиралися вже вдруге - перша їх сходка відбулася 7 червня.
Отже, даним топ-священикам, які постійно роз'їжджають з "духовною місією" по обидві сторони від лінії фронту, було поставлене наступне завдання: досягти вільного відвідування священнослужителями УПЦ МП підрозділів ЗСУ на передовій під виглядом надання релігійних послуг українським армійцям, серед яких повинні бути (і, швидше за все, дійсно є) їх парафіяни. "Якщо якимсь католикам і невизнаної Москвою ПЦУ можна відвідувати підрозділи ЗСУ, то чому нам не можна? Ми ж одна з найчисленніших церков України. Ми не повинні втрачати таку можливість і такий серйозний інструмент впливу", - в такому ключі пояснив нову тактику "православного шпигунства" один з високопоставлених співробітників спецслужб РФ. А організувати цю "роботу" доручено, власне, владикам Іларіону і Арсенію, а російські куратори і спецслужби допоможуть в цьому.
І вже після наради 15 червня стало відомо, що благочинним та настоятелям храмів на підконтрольній Україні території було рекомендовано максимально використовувати всі свої мирські зв'язки для встановлення контактів з командирами ВСУ на передовій і в місцях дислокації військовослужбовців по всій Україні з метою отримання дозволу на доступ до військових підрозділів. Головним аргументом у дискусіях з українською владою повинна бути теза про "свободу віросповідання".
Ще одним невстановленим представником з Москви була висловлена пропозиція діяти "системно і легально, не порушуючи явно українське законодавство". Для цього необхідно офіційно звернутися від імені УПЦ МП з відповідним проханням до Офісу президента, чим нібито вже зайняті настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло і окремі депутати Верховної Ради. Так що, як тільки потягнуться до Володимира Зеленського відповідні "православні ходоки", відразу стане зрозуміло, що це - реалізація даної програми Кремля.
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Тожэ трамвы головы.. .
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Место смерти :
Государство - (прочерк)
Республика, область - Луганская народная
Район - Жовтневый
То есть признают себя регионом (республика в бланке - для АР Крым использовалось раньше). Государством не признают себя. Ну и район не Октябрський, а Жовтневый.
Логика с государством и регионом понятна - иначе свидетельство не примут ни в Украине, ни в россии. И всё-таки . . .
- Настоятель наш, отец Акакий, меня снасильничал!
- Настоятель? Изнасиловал?! Это каким же образом?
- Дык не образом, а чем-то вроде свечки!..
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
ЗАКРЫТАЯ МАТЬ ЕЕ ТУПАЯ БЛТЬ ТРАВМА ГОЛОВЫ КОСТИ ЧЕРЕПА ХРЯСЬ И В МОЗГ БАТЮШКО ХРИПИТ КРОВАВЫЕ ПУЗЫРИ ИЗО РТА КРОВОИЗЛИЯНИЕ ***** ПОД ОБОЛОЧКАМИ ТКАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАСП*ДОРАСИЛО В КАШУ С ЛЕСТНИЦЫ ХРЯСЬ И СДОХ ТОЛЬКО ЗАПЕРДЕЛ ПРОПЕРДОМ НАСМЕРДЕЛО ТАК ЧТО ПОПАДЬЯ ***** СТАРАЯ ПРИБЕЖАЛА ПРОБЛЕВАЛАСЬ И ******** НАКУЙ В ОБМОРОК
А агент "Балда" приговаривал в телефон АЛЛО ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК КОД: ДУША В РАЙ КОНЕЦ СВЯЗИ
Це ж яка висока і крута мала бути та "лестница".
или таким образом, документально, по чуть-чуть, боевики Кирилы-раскольника пытаются узаконить отжатые орками Мордора части Донбасса?
https://www.youtube.com/watch?v=yDXiXmrix1M
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https://censor.net/ru/video_news/3270040/po_nujde_zashel_lutskie_politseyiskie_poyimali_v_kustah_odetogo_v_losiny_jenskuyu_koftochku_i_tufli/sortby/tree/order/desc/page/1#comments