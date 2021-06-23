Оккупанты передали дело журналиста Есипенко в "суд"

Предварительное судебное заседание по делу фрилансера "Крым.Реалии" Владислава Есипенко пройдет 6 июля в Симферопольском районном суде.

Об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

Защитник передал, что предварительное следствие по делу Есипенко было окончено и его передали в подконтрольный РФ "Симферопольский районный суд". Первое рассмотрение в нем состоится 6 июля в 14:00.

"Следствие, скорее всего, передало дело по месту задержания Владислава, хотя решение об аресте и мере пресечения выносилось в Киевском районном суде", - предполагает адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают к немедленному освобождению арестованного в оккупированном Крыму журналиста Есипенко

Также он обратил внимание на то, что процесс будет рассматриваться в суде общей юрисдикции, а не военном из-за отсутствия террористической статьи в деле.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

Также читайте: Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток