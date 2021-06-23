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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил орденами и медалями 12 украинских воинов, двух из них посмертно

Зеленский наградил орденами и медалями 12 украинских воинов, двух из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12 военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитета государства.

Соответсвующий указ опубликова на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:

  • Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
  • Максим Полевой, майор (посмертно).

Медалью "За воинскую службу" награждены:

  • Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;
  • Владислав Цвиркун, старший лейтенант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

  • Павел Вдовичинский, старший матрос;
  • Вадим Гаркаров, сержант;
  • Александр Егоров, старший матрос;
  • Павел Емец, сержант;
  • Иван Зацепин, старший матрос;
  • Дмитрий Макарчук, сержант;
  • Виталий Малиновский, старший матрос;
  • Ярослав Радзимирский, лейтенант.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) награда (1797) оборона (5203) военнослужащие (6124) ВСУ (6574)


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Что-то мне подсказывало, что фамилию Журавля я в списке не найду... ИМХО любой плинтус кажется Карпатами, когда речь идёт о зеленском
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24.06.2021 01:09 Ответить
Нинішня влада демонструє вельми своєрідний підхід до кадрів: з одного боку, працевлаштовує на ключові посади буквально кого завгодно, з іншого - безапеляційно https://ukrainenews.fakty.ua/377663 прощається з професіоналами екстракласу, які не раз ділом довели, що для них «Україна понад усе». Один з цього вже зовсім не короткого списку - 50-річний генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. Днями генерала поставили перед фактом - він звільнений вже і з армії.
- І все-таки чому армії країни, що воює, де може початися масштабна війна - таке ж ніхто не виключає, не потрібні бойові генерали?
- А хто у нас керує країною? Вони хоч самі в армії служили? Або хтось з Офісу президента охрєнітельно воював на фронті? Ось і відповідь. І навіщо їм ті, хто з відкритим забралом заперечує їм і говорить те, що думає? Їм потрібні ті, хто аплодує і кричить: «Браво-браво, ви найкращі!» https://fakty.ua/378774-sergej-krivonos-ya-nazyvayu-dejstvuyucshuyu-vlast-dekabristami-pomnite-u-lenina-uzok-krug-etih-revolyucionerov-strashno-daleki-oni-ot-naroda
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24.06.2021 10:25 Ответить
 
 