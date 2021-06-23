Зеленский наградил орденами и медалями 12 украинских воинов, двух из них посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12 военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитета государства.
Соответсвующий указ опубликова на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:
- Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
- Максим Полевой, майор (посмертно).
Медалью "За воинскую службу" награждены:
- Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;
- Владислав Цвиркун, старший лейтенант.
Медалью "Защитнику Отечества" награждены:
- Павел Вдовичинский, старший матрос;
- Вадим Гаркаров, сержант;
- Александр Егоров, старший матрос;
- Павел Емец, сержант;
- Иван Зацепин, старший матрос;
- Дмитрий Макарчук, сержант;
- Виталий Малиновский, старший матрос;
- Ярослав Радзимирский, лейтенант.
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- І все-таки чому армії країни, що воює, де може початися масштабна війна - таке ж ніхто не виключає, не потрібні бойові генерали?
- А хто у нас керує країною? Вони хоч самі в армії служили? Або хтось з Офісу президента охрєнітельно воював на фронті? Ось і відповідь. І навіщо їм ті, хто з відкритим забралом заперечує їм і говорить те, що думає? Їм потрібні ті, хто аплодує і кричить: «Браво-браво, ви найкращі!» https://fakty.ua/378774-sergej-krivonos-ya-nazyvayu-dejstvuyucshuyu-vlast-dekabristami-pomnite-u-lenina-uzok-krug-etih-revolyucionerov-strashno-daleki-oni-ot-naroda