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Новости Агрессия России против Украины
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В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях

В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил важность военной поддержки Украины летальной оружием.

Об этом он заявил в среду, во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос конгрессмена-республиканца Майкла Тернера, заслуживает ли Украина на поддержку летальным оружием со стороны Соединенных Штатов, генерал Милли твердо ответил: "Да".

Представитель Пентагона также подчеркнул, что США "предоставляли Украине летальную оружие и в прошлом, но летальную оружие - исключительно в оборонительных целях".

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Автор: 

Конгресс США (1232) оборона (5203) оружие (10208) США (26542)


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Топ комментарии
+14
В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях - Цензор.НЕТ 7882В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях - Цензор.НЕТ 1587
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23.06.2021 23:59
+12
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



На рассєї в стволі самохідного міномету 2С4 "Тюльпан" на полігоні "Тарское" вибухнула міна. Двоє представників вс рф в Україну не приїдуть.
https://twitter.com/i/status/1407622746062868482
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24.06.2021 00:04
+4
Не поддерживать надо, а передавать или продавать и не сегодня, а уже вчера !
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24.06.2021 02:38
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В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях - Цензор.НЕТ 7882В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях - Цензор.НЕТ 1587
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23.06.2021 23:59 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



На рассєї в стволі самохідного міномету 2С4 "Тюльпан" на полігоні "Тарское" вибухнула міна. Двоє представників вс рф в Україну не приїдуть.
https://twitter.com/i/status/1407622746062868482
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24.06.2021 00:04 Ответить
летальной оружием
летальную оружие

Кривий переклад з української.
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24.06.2021 00:15 Ответить
«Будєм всєх бамбіть!» (с)
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24.06.2021 00:26 Ответить
Ну что вам сказать - Везите !! или не314стите..
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24.06.2021 00:32 Ответить
звісно для оборони...важко уявити, що хтось наважиться на похід на масквабад чи навіть ростов.
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24.06.2021 00:34 Ответить
поддерживаю Пентагон в его поддержке.
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24.06.2021 00:49 Ответить
_Пентогон-то, понятно, поддерживает. Да вот путлеровский лакей в Белом Доме категорически против. Миротворец буев...
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24.06.2021 01:16 Ответить
Не поддерживать надо, а передавать или продавать и не сегодня, а уже вчера !
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24.06.2021 02:38 Ответить
Україна постійно щось захоплює тому нам ніколи не дадуть справжньої зброї...)))
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24.06.2021 08:08 Ответить
Ну или до последнего петуха мордовского, да набутылочное?
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24.06.2021 11:49 Ответить
А зачем "перемиряющейся" стране летальное оружие? Сухпайки, ботинки, осветительные ракеты. Оружие дают тем, кто воюет и стремится освободить свои территории. Яркий пример - Азербайджан. Нам в подарок - списанные Хаммеры.
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24.06.2021 08:40 Ответить
Нам багато не треба, одну мегатонну водородну бомбу на ракеті рейсом "Україна - мокшанський кремль" та вагон фейєрверку, щоб було чим потім "сумувати".
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24.06.2021 08:47 Ответить
можете дать и наступательное оружие - всё равно "слуги Коломойского" ни на кого не нападут
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24.06.2021 08:54 Ответить
Они уже напали. На Украину.
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24.06.2021 09:06 Ответить
У Чорному морі стає гаряче. Прогнозовано. Коли вперше в 2019-му РФ обмежила зону проведення навчань Sea Breeze-2019. Це проковтнули як у Києві, так і в Брюсселі та Вашингтоні, Лондоні, інших столицях країн-членів Альянсу. У 2020 році історія повторилася. Тепер вже російський корабель намагався вигнати іспанський фрегат, який прямував на навчання Sea Breeze-2020 з "виключної морської економічної зони Росії" в районі захоплених у 2014-му українських видобувних платформ. Попереджували, так би мовити, словом. Хоча іспанець не послухав і продовжив свій курс, проте жодних висновків знову ж таки зроблено не було.
Тепер Путін з Шойгу вирішили діяти не тільки словом, але й зброєю. Однак, судячи з активності російського посольства в США, повідомлень ТАСС, іншого росагітпропу, виклик британського посла в Москві до МЗС РФ, повідомлень МО РФ, йдеться про комплексну, заздалегідь підготовлену операцію, метою якої може бути підготовка до блокади українського узбережжя та видавлюванню НАТО з Чорного моря. Ставка робиться на те, що Альянс на загострення з Росією не піде, як це вже було раніше.https://gazeta.ua/blog/55288/kreml-gotuyetsya-do-blokadi-************-uzberezhzhya-vidavlyuye-nato-z-cornogo-morya
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24.06.2021 09:18 Ответить
Ймовірно, зустріч з Байденом додала Путіну впевненості в цьому, як і неприйняття НАТО на саміті стратегії по Чорному морю. Сюди ж варто додати і невходження у Чорне море у квітні на піку ескалації Росією військових приготувань, двох американських бойових кораблів. Це теж було розцінено як прояв слабкості, мовляв, "враг дрогнул". І ось тепер вирішили дотиснути через застосування попереджувального https://gazeta.ua/articles/world-life/_rosiya-vidkrila-vogon-po-britanskomu-esmincyu-v-cornomu-mori/1039024 вогню проти британського корабля . До цього ж слід віднести і застосування GPS-спуфінгу, на що звертав увагу Андрій Клименко.
Не виключено, що "вторгнення в територіальні води" британського есмінця і було зроблено росіянами із застосуванням саме спуфінгу.
Не знаю, чи відважаться на жорсткі дії у відповідь наші партнери з Альянсу, але можливість симетрично-асиметричних дій у США, Британії та НАТО є. Достатньо вислати групу бойових кораблів в Балтійське море для раптових навчань з перевірки злагодженості ВМС Альянсу в зоні добудови "Північного потоку-2". Зону закрити, всі шаланди, які туди нагнав Газпром, вигнати. НАТО є там що захищати, бо у тій зоні проходять важливі лінії волоконно-оптичного зв'язку. https://gazeta.ua/blog/55288/kreml-gotuyetsya-do-blokadi-************-uzberezhzhya-vidavlyuye-nato-z-cornogo-morya
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24.06.2021 09:19 Ответить
Давно пора
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24.06.2021 09:24 Ответить
Даешь ПВО и ПРО США в Харькове!!!
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24.06.2021 11:18 Ответить
Сколько можно поддерживать и быть глубоко обеспокоенными!! Хватит!!Пора действитеьно давать Украине летальное оружие!!
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24.06.2021 12:28 Ответить
Отже, остаточне рішення за президентом США.А наш великий друг містер Байден не по пішає приймати рішення...
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24.06.2021 13:13 Ответить
 
 