В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил важность военной поддержки Украины летальной оружием.

Об этом он заявил в среду, во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос конгрессмена-республиканца Майкла Тернера, заслуживает ли Украина на поддержку летальным оружием со стороны Соединенных Штатов, генерал Милли твердо ответил: "Да".

Представитель Пентагона также подчеркнул, что США "предоставляли Украине летальную оружие и в прошлом, но летальную оружие - исключительно в оборонительных целях".

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