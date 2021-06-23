В Пентагоне поддерживают предоставление Украине летального оружия в оборонительных целях
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил важность военной поддержки Украины летальной оружием.
Об этом он заявил в среду, во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос конгрессмена-республиканца Майкла Тернера, заслуживает ли Украина на поддержку летальным оружием со стороны Соединенных Штатов, генерал Милли твердо ответил: "Да".
Представитель Пентагона также подчеркнул, что США "предоставляли Украине летальную оружие и в прошлом, но летальную оружие - исключительно в оборонительных целях".
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
На рассєї в стволі самохідного міномету 2С4 "Тюльпан" на полігоні "Тарское" вибухнула міна. Двоє представників вс рф в Україну не приїдуть.
https://twitter.com/i/status/1407622746062868482
летальную оружие
Кривий переклад з української.
Тепер Путін з Шойгу вирішили діяти не тільки словом, але й зброєю. Однак, судячи з активності російського посольства в США, повідомлень ТАСС, іншого росагітпропу, виклик британського посла в Москві до МЗС РФ, повідомлень МО РФ, йдеться про комплексну, заздалегідь підготовлену операцію, метою якої може бути підготовка до блокади українського узбережжя та видавлюванню НАТО з Чорного моря. Ставка робиться на те, що Альянс на загострення з Росією не піде, як це вже було раніше.https://gazeta.ua/blog/55288/kreml-gotuyetsya-do-blokadi-************-uzberezhzhya-vidavlyuye-nato-z-cornogo-morya
Не виключено, що "вторгнення в територіальні води" британського есмінця і було зроблено росіянами із застосуванням саме спуфінгу.
Не знаю, чи відважаться на жорсткі дії у відповідь наші партнери з Альянсу, але можливість симетрично-асиметричних дій у США, Британії та НАТО є. Достатньо вислати групу бойових кораблів в Балтійське море для раптових навчань з перевірки злагодженості ВМС Альянсу в зоні добудови "Північного потоку-2". Зону закрити, всі шаланди, які туди нагнав Газпром, вигнати. НАТО є там що захищати, бо у тій зоні проходять важливі лінії волоконно-оптичного зв'язку. https://gazeta.ua/blog/55288/kreml-gotuyetsya-do-blokadi-************-uzberezhzhya-vidavlyuye-nato-z-cornogo-morya