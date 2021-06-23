В австрийском суде отрицают, что Фирташ "купил" затягивание рассмотрения своей экстрадиции в США

Заявления о том, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ использовал свое "значительное богатство" для воздействия на австрийский региональный суд, рассматривающий ходатайство о его экстрадиции в США, назвали абсурдным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это абсурдно, абсолютно абсурдно. Коррупции нет. Есть много документов, много данных, много адвокатов", - сказала пресс-секретарь австрийского регионального суда Кристина Зальцборн.

Она пояснила, что медленное рассмотрение дела частично обусловлено изменением судьи, который его вел.

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По ее словам, Фирташ все еще должен регулярно регистрироваться в суде, хотя он не должен носить какого-либо электронного устройства контроля.

Законодатели Конгресса написали письмо в Белый дом, требуя увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха. В письме конгрессмены выразили предположение, что Фирташ подкупил суд.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квиґли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США, и предположил , что Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему.

Один из адвокатов Фирташа в США Ленни Дэвис раскритиковал письмо конгрессменов, заявив, что оно "на 100 процентов ложно".

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"Нет ни одного факта доказательств того, что Дмитрий Фирташ ответственный за какую-либо коррупцию как в Украине, так и в Австрии", - сказал он Радіо Свобода.

Письмо конгрессменов - развитие длительного и политически окрашенного дела, связанного с Фирташем, который обогатился при торговле природным газом между Россией и Украиной в 1990-х и 2000-х.

В 2014 году американская прокуратура обвинила его во взяточничестве. С тех пор олигарх противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии, где он живет большую часть времени.

США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

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Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.

Верховный суд Австрии в июне 2019 года поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать олигарху возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

Ранее в этом году представитель австрийского суда сказал Радіо Свобода, что пандемия не позволила команде юристов Фирташа приехать в Украину для сбора новых доказательств, включая опросы людей.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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