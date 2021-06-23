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В австрийском суде отрицают, что Фирташ "купил" затягивание рассмотрения своей экстрадиции в США

В австрийском суде отрицают, что Фирташ

Заявления о том, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ использовал свое "значительное богатство" для воздействия на австрийский региональный суд, рассматривающий ходатайство о его экстрадиции в США, назвали абсурдным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это абсурдно, абсолютно абсурдно. Коррупции нет. Есть много документов, много данных, много адвокатов", - сказала пресс-секретарь австрийского регионального суда Кристина Зальцборн.

Она пояснила, что медленное рассмотрение дела частично обусловлено изменением судьи, который его вел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

По ее словам, Фирташ все еще должен регулярно регистрироваться в суде, хотя он не должен носить какого-либо электронного устройства контроля.

Законодатели Конгресса написали письмо в Белый дом, требуя увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха. В письме конгрессмены выразили предположение, что Фирташ подкупил суд.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квиґли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США, и предположил , что Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему.

Один из адвокатов Фирташа в США Ленни Дэвис раскритиковал письмо конгрессменов, заявив, что оно "на 100 процентов ложно".

Также читайте: Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат Дэвис

"Нет ни одного факта доказательств того, что Дмитрий Фирташ ответственный за какую-либо коррупцию как в Украине, так и в Австрии", - сказал он Радіо Свобода.

Письмо конгрессменов - развитие длительного и политически окрашенного дела, связанного с Фирташем, который обогатился при торговле природным газом между Россией и Украиной в 1990-х и 2000-х.

В 2014 году американская прокуратура обвинила его во взяточничестве. С тех пор олигарх противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии, где он живет большую часть времени.

США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Читайте также: Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская

Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.

Верховный суд Австрии в июне 2019 года поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать олигарху возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

Ранее в этом году представитель австрийского суда сказал Радіо Свобода, что пандемия не позволила команде юристов Фирташа приехать в Украину для сбора новых доказательств, включая опросы людей.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Читайте: Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко

Автор: 

Австрия (809) суд (25090) США (26542) Фирташ Дмитрий (1057)


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Топ комментарии
+22
Если кацапы прикормили несколько десятков шишек из Германии, Франции, Австрии, то почему Фирташ не сможет купить судей?
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23.06.2021 23:58
+15
ЯЯЯЯ айн швайн драйн..проклятые продажные австрияки Фирташ ЧЕЛОВЕК ПУТИНА зашел в кабинет Вовы пастухом и вышел от него миллионером долларовым в сотни... а Министерка Австрии пани вобла пригласившая ПУ к себе на свадьбу.... Роснефть ей кресло ген директора подогнали с умопомрачительной зарплатой шоб мы все так жили как она будет жить...да да не подкупали а просто КУПИЛИ....
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23.06.2021 23:58
+7
Вполне может, что он успешно и сделал, иначе уже сидел бы в американской тюрьме.
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24.06.2021 01:31
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Если кацапы прикормили несколько десятков шишек из Германии, Франции, Австрии, то почему Фирташ не сможет купить судей?
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23.06.2021 23:58 Ответить
Вполне может, что он успешно и сделал, иначе уже сидел бы в американской тюрьме.
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24.06.2021 01:31 Ответить
Купил этих эвропейцев 100%!!!!!
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24.06.2021 08:39 Ответить
ЯЯЯЯ айн швайн драйн..проклятые продажные австрияки Фирташ ЧЕЛОВЕК ПУТИНА зашел в кабинет Вовы пастухом и вышел от него миллионером долларовым в сотни... а Министерка Австрии пани вобла пригласившая ПУ к себе на свадьбу.... Роснефть ей кресло ген директора подогнали с умопомрачительной зарплатой шоб мы все так жили как она будет жить...да да не подкупали а просто КУПИЛИ....
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23.06.2021 23:58 Ответить
В Австрії можна залишити тільки яйця.
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24.06.2021 02:04 Ответить
"Нет ни одного факта доказательств того, что Дмитрий Фирташ ответственный за какую-либо коррупцию как в Украине, так и в Австрии", - сказал один из адвокатов Фирташа в США Ленни Дэвис.


Вот в это я верю, безоговорочно! ))
Какая-то риторика очень знакомая, - "это не он", "какие ваши доказательства?", "рафик ни в чём не виноват".
Он что, практику в наших судах проходил? ))
Осталось только ещё добавить, что это "политические репрессии".
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24.06.2021 00:08 Ответить
ее там нет) коррупцию вообще изобрели в Киеве, если что)
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24.06.2021 00:10 Ответить
😀
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24.06.2021 01:49 Ответить
странно дал взятку в Индии а экстрадировать в США... Опорочил чистейший американский доллар??
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24.06.2021 00:30 Ответить
таков американский закон.
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24.06.2021 03:38 Ответить
Он при помощи взятки "выиграл" конкурс у американской кампании.
Она же и подала в суд. То есть дело в американской юрисдикции. Но австрийским судьям/адвокатам конечно не хочется терять такого клиента и они готовы рассматривать дело по экстрадиции вечно (то есть пока у клиента есть деньги).
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24.06.2021 10:00 Ответить
откуда взялась юрисдикция?
Это все равно что Медведчук будет подавать в российский суд над украинца
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24.06.2021 11:30 Ответить
Звичайно це не він безпосередньо, а ввпешні люди. Ті самі, що за лічені години неймовірний за розміром задаток вносили.
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24.06.2021 00:38 Ответить
"В австрийском суде отрицают..." - А ожидалось что признаются, что ли?
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24.06.2021 00:58 Ответить
С Австрийцами всё понятно, всё не понятно с тем что 40 миллионов смотрят в рот чужой фемиде и не способны поставить на место 5-10 холуйчиков из биоморального мусора.
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24.06.2021 00:58 Ответить
Лева парнас, подручний Джуліані в конгресі признався, що возив з москви в америку гроші адвокатам за Фірташа (частину схарчив собі), Ну а тепер руді під ковпаком ФБР, то і у фірташа даху в США не має. А санкції в Україні свідчать, що в нього і у Москві вже даху не має. Австріяки таки віддадуть його, а тут нажите майно вже ділять.
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24.06.2021 02:27 Ответить
Раз отрицают, значит купил.
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24.06.2021 03:34 Ответить
Лучше заплатить деньги, если можно конечно. https://nypost.com/2021/06/23/john-mcafee-dies-by-suicide-inside-prison-in-barcelona/ Ксожалению Джон МакАфи, не пережил экстрадицию в США
В австрийском суде отрицают, что Фирташ "купил" затягивание рассмотрения своей экстрадиции в США - Цензор.НЕТ 8361
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24.06.2021 04:14 Ответить
Брешут потомки Гитлера. Фирташ это спасение Украины. И единственный шанс выжить. Руки прочь от Фирташа!!!
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24.06.2021 05:08 Ответить
Мавзолейные Хмыри типа Фирташа, Медведчука и прочих Вышек Бойко,вместе с Оксаной Марченко,это чуваки Петра Порошенко Кучма не причем,он Пан Олигархат с 1994 года,когда по факту сдавал Крым и ядерное оружие Украины... В австрийском суде отрицают, что Фирташ "купил" затягивание рассмотрения своей экстрадиции в США - Цензор.НЕТ 5263
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24.06.2021 06:01 Ответить
Не умеете вы отличать белое от черноого...потому и 73 % идиотов...
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24.06.2021 06:05 Ответить
вот взяли они так прямо и сказали что "нас купили, а что?"
и да. коррупция только в Украине
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24.06.2021 06:19 Ответить
Позорная Украина посмотрите на наши суды, полицию, прежде чем заявлять и учить кого либо, .
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24.06.2021 07:07 Ответить
Коррупция в ЕС бьёт рекорды! Позор! Догоняют рашку!😁😁😁
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24.06.2021 08:45 Ответить
Коррупция она везде коррупция. Что позволено олигархам то не позволено простым смертным. И пуская австрийское " правосудие" не заливает.. что это чисто "случайность", " таков закон" и остальная лабуда.
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24.06.2021 09:07 Ответить
 
 