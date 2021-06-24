Аэропорт Мариуполя планируют защитить "Железным куполом" или подобной системой, - заммэра Захаров

Власти Мариуполя обсуждают вопрос приобретения израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" или подобной ей, чтобы открыть и обезопасить аэропорт, который находится в 40 км от линии соприкосновения.

Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорим, что мы не ищем "Железный купол". Мы говорим, что ищем техническое решение, возможно, военно-техническое решение, которое позволит обеспечить безопасность полетов, безопасность открытия аэропорта в Мариуполе. Подходит любой способ, который обеспечит нам безопасность", - уточнил Захаров.

Он сообщил, что стоимость одной установки "Железного купола" составляет 50 млн евро, такую сумму местный бюджет не осилит. Поэтому городские власти будут пытаться привлечь инвестиции извне.

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С Министерством обороны этот вопрос власти Мариуполя пока не обсуждали.

"На высшем уровне мы не обсуждали. Мы готовы к обсуждению. Нас, к сожалению, не всегда слышат… О такой дорогой системе защиты всегда говорят: "Несерьезно, поэтому не будем обсуждать". Как-то так оно звучало. Но мы всегда говорим - это серьезно, нам это нужно, нам нужна техническая военная защита для начала полетов", - уточнил Захаров.

Между тем, в Мариупольском горсовете надеются, что повода для применения этой системы вообще не будет. Предлагают ее приобрести лишь как гарантию безопасности для авиакомпаний, которые хотят пригласить в будущий аэропорт.

"Если мы обеспечим им гарантии безопасности, я думаю, проблем с авиакомпаниями не будет", - резюмировал Захаров.

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Он добавил, что в том числе для обсуждения вопроса системы ПВО в конце июня планируется визит в Мариуполь делегации из Израиля.

Напомним, "Железный купол" - разработка частной израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, одна из самых засекреченных и дорогих систем противовоздушной обороны в мире. Система ПВО состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Разработана для защиты гражданского населения и важных объектов инфраструктуры от обстрелов. На вооружении у Израиля находится 10 лет. На сегодня в стране задействованы 10 мобильных блоков "купола". Чтобы обеспечить защиту всей территории страны, необходимо 13 установок.