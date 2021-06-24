Аэропорт Мариуполя планируют защитить "Железным куполом" или подобной системой, - заммэра Захаров
Власти Мариуполя обсуждают вопрос приобретения израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" или подобной ей, чтобы открыть и обезопасить аэропорт, который находится в 40 км от линии соприкосновения.
Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы говорим, что мы не ищем "Железный купол". Мы говорим, что ищем техническое решение, возможно, военно-техническое решение, которое позволит обеспечить безопасность полетов, безопасность открытия аэропорта в Мариуполе. Подходит любой способ, который обеспечит нам безопасность", - уточнил Захаров.
Он сообщил, что стоимость одной установки "Железного купола" составляет 50 млн евро, такую сумму местный бюджет не осилит. Поэтому городские власти будут пытаться привлечь инвестиции извне.
С Министерством обороны этот вопрос власти Мариуполя пока не обсуждали.
"На высшем уровне мы не обсуждали. Мы готовы к обсуждению. Нас, к сожалению, не всегда слышат… О такой дорогой системе защиты всегда говорят: "Несерьезно, поэтому не будем обсуждать". Как-то так оно звучало. Но мы всегда говорим - это серьезно, нам это нужно, нам нужна техническая военная защита для начала полетов", - уточнил Захаров.
Между тем, в Мариупольском горсовете надеются, что повода для применения этой системы вообще не будет. Предлагают ее приобрести лишь как гарантию безопасности для авиакомпаний, которые хотят пригласить в будущий аэропорт.
"Если мы обеспечим им гарантии безопасности, я думаю, проблем с авиакомпаниями не будет", - резюмировал Захаров.
Он добавил, что в том числе для обсуждения вопроса системы ПВО в конце июня планируется визит в Мариуполь делегации из Израиля.
Напомним, "Железный купол" - разработка частной израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, одна из самых засекреченных и дорогих систем противовоздушной обороны в мире. Система ПВО состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Разработана для защиты гражданского населения и важных объектов инфраструктуры от обстрелов. На вооружении у Израиля находится 10 лет. На сегодня в стране задействованы 10 мобильных блоков "купола". Чтобы обеспечить защиту всей территории страны, необходимо 13 установок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Лучше По всей Украине поставить подобные системы.
будет гарантирована безопасность всего периметра Украины
Да и кто заплатит, - Захаров?
( Прямо как детям надо объяснять некоторым простые вещи)
Цуко... Такое впечатление, что в Украине реально эра лохотрона настала.
А в Мариуполе серьёзные дяди, стоящие на земле, им надо делать бизнес, а не пиарится как зевове.
Если поймут, что при такой системе аэропорт будет приносить им прибыль ,вполне возможно это дело у них выгорет, ведь не надеется же им на киевских пустобрехов, те реально ничего всё равно сделать не способны.
Поэтому конечно же ты можешь верить в то, что завтра хозяин бензоколонки прикупит себе "железный купол", а Кличко, например, начнет ставить вокруг Киева системы ПВО и стратегическое ядерное оружие.
Так что у Кличко нет надобности это ледать.
"Извне" это у нашего государства?
Источник: https://censor.net/ru/n3273121
что евреи во время войны построили "Железный купол",
а украинцы - Шапито " (с)
Шариков дал потомство!?
Коротше кажучи з цим "Залізним куполом" - суцільна "маніловщина"!
залповое - это кашмар для любой ПВО
у градин и у самолетов принципиально разные характеристики как у целей - поэтому ракеты разные (то что ракеты имеют некую универсальность еще ни о чем не говорит)
если Вам все же "розуму стане" то сравните контрастность летящей градины и самолета на встречном курсе для ракеты перехватчика (площадь проекции тоже можете сравнить)
во вторых - для Мариуполя бы пригодилась защита именно от военных залповых систем - ID тут не поможет. ID создавался именно против того пров чего его используют. (да - допускаю он может иметь некую эффективность и против авиации. ну и что ?)
ID - для Мариуполя это бред, на что Вам https://censor.net/ru/user/477926 и указал. все дальнейшие рассуждения ни о чем.
НIЧИМ - не существует средств чтоб отбить хотя бы пакет града, а тем более что их может быть одновременно и 10. и никакой ID тут не поможет.
С ВВП в 3000 на душу в год на Iron Dome замахиваться нечего.
Ведь они ДЕЙСТВУЮТ одинаково!