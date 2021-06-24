Оккупанты дают работу только жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, - СМИ

Не получившие российского и "паспортов Л/ДНР" украинцы, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, не могут рассчитывать на стабильную работу.

Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказал журналист Дмитрий Дурнев, который специализируется на теме ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские паспорта сейчас не просто "активно получают" - а людей заставляют. Люди в ЖЭКи сейчас не могут устроиться на работу, если нет талона на получение российского гражданства. Сантехниками не берут", - подчеркнул он.

Журналист дополнил, что в условиях прекращения работы крупных промышленных предприятий людям на оккупированной территории, чтобы получать регулярную зарплату, остается только трудоустройство в бюджетных организациях. А туда не принимают без российского паспорта или "паспортов Л/ДНР".

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"В самопровозглашенных "республиках" 80% работы, оплачиваемой регулярно, - это работа на бюджете. Металлургия, шахты - всё накрылось, и только работа на бюджете дает стабильный доход. Учителям, врачам, медикам, коммунальщикам, чиновникам, кому угодно. И там нельзя работать, не имея поначалу "паспорта ДНР", а теперь - и паспорта России. Наличие двух паспортов - вопрос выживания на этих территориях", - детализировал Дурнев.

Кроме того, кампанией паспортизации дело не ограничивается. Так, в ОРДЛО уже нельзя передвигаться в автомобиле с украинскими номерами - только с номерами "Л/ДНР".

"Не говорит же Климкин, что надо наказывать всех, кто получает на свои машины номера "ДНР"? Без этих номеров машина просто не может ездить. С украинским номером ты там больше суток не проездишь", - пояснил журналист.

Он подчеркнул, что с момента начала оккупации части Донбасса так называемые "Л/ДНР" все больше опираются на местное "законодательство", вытесняя украинские нормы. Например, сейчас уже невозможно продать недвижимость в ОРДЛО в соответствии с законодательством Украины, хотя такие сделки проводились еще пару лет назад.

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"Восьмой год (боевых действий на Донбассе, - Ред.) пошел. Все ужесточилось. Года 3-4 назад квартиры продавали по украинским законам, и не всегда по местным. Сейчас пришло время, когда риелторы смеются в ответ на твои слова: "А вы по украинскому законодательству что-то оформляете?". Все меняется", - резюмировал Дурнев.