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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты дают работу только жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, - СМИ

Оккупанты дают работу только жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, - СМИ

Не получившие российского и "паспортов Л/ДНР" украинцы, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, не могут рассчитывать на стабильную работу.

Об этом в программе "На самом деле: Донбасс" телеканала "Дом" рассказал журналист Дмитрий Дурнев, который специализируется на теме ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские паспорта сейчас не просто "активно получают" - а людей заставляют. Люди в ЖЭКи сейчас не могут устроиться на работу, если нет талона на получение российского гражданства. Сантехниками не берут", - подчеркнул он.

Журналист дополнил, что в условиях прекращения работы крупных промышленных предприятий людям на оккупированной территории, чтобы получать регулярную зарплату, остается только трудоустройство в бюджетных организациях. А туда не принимают без российского паспорта или "паспортов Л/ДНР".

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"В самопровозглашенных "республиках" 80% работы, оплачиваемой регулярно, - это работа на бюджете. Металлургия, шахты - всё накрылось, и только работа на бюджете дает стабильный доход. Учителям, врачам, медикам, коммунальщикам, чиновникам, кому угодно. И там нельзя работать, не имея поначалу "паспорта ДНР", а теперь - и паспорта России. Наличие двух паспортов - вопрос выживания на этих территориях", - детализировал Дурнев.

Кроме того, кампанией паспортизации дело не ограничивается. Так, в ОРДЛО уже нельзя передвигаться в автомобиле с украинскими номерами - только с номерами "Л/ДНР".

"Не говорит же Климкин, что надо наказывать всех, кто получает на свои машины номера "ДНР"? Без этих номеров машина просто не может ездить. С украинским номером ты там больше суток не проездишь", - пояснил журналист.

Он подчеркнул, что с момента начала оккупации части Донбасса так называемые "Л/ДНР" все больше опираются на местное "законодательство", вытесняя украинские нормы. Например, сейчас уже невозможно продать недвижимость в ОРДЛО в соответствии с законодательством Украины, хотя такие сделки проводились еще пару лет назад.

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"Восьмой год (боевых действий на Донбассе, - Ред.) пошел. Все ужесточилось. Года 3-4 назад квартиры продавали по украинским законам, и не всегда по местным. Сейчас пришло время, когда риелторы смеются в ответ на твои слова: "А вы по украинскому законодательству что-то оформляете?". Все меняется", - резюмировал Дурнев.

Автор: 

паспорт (1179) работа (599) СМИ (3835) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+9
После возврата наших земель - лет 10-15ть, никто из тех кто оставался на оккупированных территориях или свалил в парашу - не должен участвовать в выборах...
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24.06.2021 01:15
+5
Так що їх тепер пожаліти, кармільцев? Скільки чудових людей заради того лайна загинуло... Оту наволоч, що ріфірендила, а тепер з курячими аусвайсами - за парєбрік. На тих же скотовозах на яких їхні діди приїхали.
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24.06.2021 01:35
+4
Следующий "шаг" - "прогнуть" Украину и заставить ее включить эти "эрэфоанклавы с изыком" в состав своей территории, закрепив в Конституции их "требования" - "забота" ху*ла о "процветании" соседей. А все эти "слезы и сопли выживания" лишь штукатурка для давления на "сердобольную" Украину. Пора заканчивать эту затянувшуюся "лугандонскую рапсодию".
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24.06.2021 01:28
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Это тихая оккупация, гибридные формы в наше время, не явная как с Крымом, потом на россии делают вид, что мы тут как бы не причем, включают дурака
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24.06.2021 01:07 Ответить
После возврата наших земель - лет 10-15ть, никто из тех кто оставался на оккупированных территориях или свалил в парашу - не должен участвовать в выборах...
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24.06.2021 01:15 Ответить
Лет 100-150 при такой динамике "освобождения"...
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24.06.2021 03:28 Ответить
Или освобождение произойдет раньше?
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24.06.2021 03:30 Ответить
А оно тебе нужно? Горишь желанием к 1,5% военного сбора отдавать на "восстановление территорий" и "в помощь нашей люде" еще процентов 30 от зарплаты???
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24.06.2021 08:34 Ответить
Нас єти проблемі лугандонов волновать не должні. После деокупации каждая мразота получившая курицу должна біть депортирована!
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24.06.2021 01:16 Ответить
Щаз заплАчу! Беднинькие! И за что им такое на голову? Также все хорошо начиналось, путенхуйло ввело. А теперь... Эх, где оно, щасте лугандонское...
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24.06.2021 01:17 Ответить
А так же не пускать российских заблудившихся дятлов на свою территорию. А нет, для этого нужно вернуться назад во времени...
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24.06.2021 01:21 Ответить
Следующий "шаг" - "прогнуть" Украину и заставить ее включить эти "эрэфоанклавы с изыком" в состав своей территории, закрепив в Конституции их "требования" - "забота" ху*ла о "процветании" соседей. А все эти "слезы и сопли выживания" лишь штукатурка для давления на "сердобольную" Украину. Пора заканчивать эту затянувшуюся "лугандонскую рапсодию".
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24.06.2021 01:28 Ответить
Так що їх тепер пожаліти, кармільцев? Скільки чудових людей заради того лайна загинуло... Оту наволоч, що ріфірендила, а тепер з курячими аусвайсами - за парєбрік. На тих же скотовозах на яких їхні діди приїхали.
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24.06.2021 01:35 Ответить
Да в чём проблема?
Чем больше там бюджетников на расийский бюджет - тем лучше!
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24.06.2021 03:56 Ответить
А що з цього приводу думають самі жителі ЛДНР?
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24.06.2021 04:55 Ответить
Как Киев оккупировать...
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24.06.2021 08:35 Ответить
Теперича данбасянам и лугандийцам шоб копать свои копанки надо становиться исчо гражданами рассейской *********.
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24.06.2021 05:53 Ответить
Какие жуткие морды у купиц с курячими мозгами и паспортами на фото)))
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24.06.2021 06:56 Ответить
если рашист на украинской территории не признает украинские паспорта,выдавая свои,тогда на кой хрен играть в интеграцию этих территорий с рашистскими паспортинами.Забор и вольные хлеба ,да визовый режим и с рашистом и с ордло
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24.06.2021 07:17 Ответить
Кто бы сомневался! Просто и доходчиво, в стиле дедушки Сталина. Вы же об этом мечтали?
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24.06.2021 07:45 Ответить
90% жителів ОРДЛО - поліцаї і відверті вороги України. Це вони кричали "путя введи, це вони з іконами зустрічали кадирівців, це вони лягали під наші БТР, не пропускаючи їх виганяти ворога, це вони забирали наші десантні машини і передавали кацапу, це вони годували окупанта і приносили вибухівку в банці з медом на наші блокпости, це вони зливали всю інформацію про рух наших військових, це вони робили картинку на телебаченні, коли бігли в сторону ростовської області в містечка для переселенців, це вони видумували фейки про розіпятих мальчіков, екорів зі слізою і бабок з будвівельною пенкою,це вони оббивають наші банкомати, отримуючи від ненависної їм України свої великі шахтарські пенсії....
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24.06.2021 08:30 Ответить
 
 