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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль поручил открыть центры массовой вакцинации от коронавируса в каждом райцентре

Шмыгаль поручил открыть центры массовой вакцинации от коронавируса в каждом райцентре

В Украине центры массовой вакцинации населения от COVID-19 должны появиться в каждом районном центре. Такое поручение получило Министерство развития громад и территорий Украины.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Мы видим, какую позитивную роль играют центры массовой вакцинации, которые открываются по всей Украине. Даю поручение Министерству развития громад и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом райцентре. Потому что есть области, где таких центров уже более 10, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал глава правительства.

В свою очередь, по словам Шмыгаля, Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки.

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Также глава правительства напомнил, что на этой неделе стартует вакцинация персонала предприятий и компаний. В частности, идет речь о коллективах, где работают более 50 сотрудников. Вакцинировать будут препаратом Pfizer. Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников можно по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 20 19.

Также Украина рассчитывает получить новую партию в 5 млн 325 тыс. доз китайской вакцины от Sinovac уже в июле. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Всего в течение следующего месяца в Украину доставят 7 млн 700 тыс. доз препаратов от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
"Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки"

Надои должны превышать удои потому что в надоях есть слово надо. С зеленым заплесневелым совком вас, товарищи, уставшие воевать и кормить своими налогами олигархов.
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24.06.2021 01:51
+4
Спохватилися! Це рік тому організовувать треба було!!!Як і закупки вакцин! І розумні люди про це говорили!
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24.06.2021 05:43
+2
Цій тварині на ймення Шмигаль і його посіпакам самим найближчим часом доведеться відповісти за ці злочинні медичні експерименти над українцями. Ні в якому разі не можна дати їм здриснути з України.
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24.06.2021 05:49
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"Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки"

Надои должны превышать удои потому что в надоях есть слово надо. С зеленым заплесневелым совком вас, товарищи, уставшие воевать и кормить своими налогами олигархов.
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24.06.2021 01:51 Ответить
От мені цікаво: а зарплатню медикам, що будуть працювати в цих пунктах, запишуть їм в борг чи зобов'яжуть виплатити з власної кишені самих медиків?
Чи то мені здається, чи то я шоколаду об'ївся, але здається в КЗПП (КЗОТ) написане щось про наднормові при праці в вихідні та святкові (вдвічі і втричі відповідно)...
Якщо тут є справжні юристи, а не як найвеличніше, то роз'ясніть це (бо я можу помилятися).
Буду дуже вдячний
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24.06.2021 02:28 Ответить
А зарплату медики оставят нанятым ими адвокатам что бы доказать что они реально с ковидными больными работали. А так они просто прививать будут, какие тут надбавки?
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24.06.2021 02:40 Ответить
А, можно при каждом ЖЭКе? Ведь было бы удобно.
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24.06.2021 05:04 Ответить
Спохватилися! Це рік тому організовувать треба було!!!Як і закупки вакцин! І розумні люди про це говорили!
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24.06.2021 05:43 Ответить
Открыть можно. А шо, на принтере распечатать табличку "Центр массовой вакцинации", поставить стол два стула и топчан. Вот вам и центр массовой вакцинации. Только без вакцины.🙂
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24.06.2021 05:44 Ответить
Цій тварині на ймення Шмигаль і його посіпакам самим найближчим часом доведеться відповісти за ці злочинні медичні експерименти над українцями. Ні в якому разі не можна дати їм здриснути з України.
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24.06.2021 05:49 Ответить
та хто ж їх спитає? аби було кому, вже б спитали
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24.06.2021 07:22 Ответить
так статус райцентрів грохнули у 80% райцентрів, ей, зелені шкідники
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24.06.2021 06:07 Ответить
Чим гірше тим для них краще. Економіка для них вже не треба. Брешуть і не кривлятся. Де вірус брехняцкий? Люди вже ім лишні на цій землі.пооткривали бо заплатили. Гнать таких руководітелей які нічого не сображають.
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24.06.2021 06:10 Ответить
Зачем? А нас большинство вакцинаций делают в аптеках и семейные доктора.
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24.06.2021 06:53 Ответить
очередной распил бабла!
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24.06.2021 07:27 Ответить
невже дійшло? а то той сраний графік вакцинації - лише безмозгле копіювання рухів інших.
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24.06.2021 08:40 Ответить
.. сподіваюсь ПРИЙДЕ Час ..і ВСІХ злочинців які впряглися у ВБИВСТВО Цивілізації Людства шляхом Біологічної війни притягнуть до Суду Людського і Божого ...
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . ..пташиний свиний ..цих 19 . і . і . і .. УБЛЮДКИ ще придумають ...ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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24.06.2021 08:48 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpace.coe.int%2Fen%2Ffiles%2F29004%2Fhtml%3Ffbclid%3DIwAR1DEET1_MelcgXcP0eApeLJuEddLe20SQEhH--Rf9Gg3hjj8rpJrpJ6NIo&h=AT0mxGeUb9oHt3hj5ADmIlcmuJcHyWDTleSNPHDC9RL7q4acfmOXkUK80_XbBwjswbkd028ALq2jalJ5zqdSbwCHfKMpxT8T622Pu3ye2bNWUPCLY1dQCwTHRnJNSOSKbAkf&__tn__=R]-R&c[0]=AT3z9Wg8vCFQa2enmssE3T1oUEfxa9n2gkUQDOwBh-2nAmCvjO8MHoWgh-pxGfLfSdoTofvj_gIofpUQO0qQjxNbZJSItw1cwdGrlYnodlD7q6EeKtqdsOzFHZxYaPU4R_lriL6nQAom7Yviz6wCWUOR https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
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24.06.2021 08:50 Ответить
Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3f0sFPAzAgGXJ9hE5kV6dLxepvbQbQCEIc11_RwvsPu94zI46nM2MaKEo https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 ...
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину
ZAKON.RADA.GOV.UA
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24.06.2021 08:51 Ответить
ви не врахували, що барановірус не має ніякого відношення до біології та медицини. Це політика + бізнес.
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24.06.2021 08:57 Ответить
принудительная "вакцинация" = ветеринария. Надеюсь, когда-нибудь эти вакцинаторы встретятся с леди Гаагой.
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24.06.2021 08:54 Ответить
все єти бумажные бюрократические потуги
по-итогу будут друг на друга вину скидывать
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24.06.2021 10:58 Ответить
Так этот рыночный дебил Шмаргаль и ворюга -Степанов ещё зимой всех убеждали , что в Украине открыты и готовы в любой момент к работе 320 центров вакцинации!!
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24.06.2021 12:26 Ответить
 
 