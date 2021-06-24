Шмыгаль поручил открыть центры массовой вакцинации от коронавируса в каждом райцентре

В Украине центры массовой вакцинации населения от COVID-19 должны появиться в каждом районном центре. Такое поручение получило Министерство развития громад и территорий Украины.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Мы видим, какую позитивную роль играют центры массовой вакцинации, которые открываются по всей Украине. Даю поручение Министерству развития громад и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом райцентре. Потому что есть области, где таких центров уже более 10, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал глава правительства.

В свою очередь, по словам Шмыгаля, Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество мобильных бригад для того, чтобы наращивать темпы вакцинации и привить всех желающих украинцев от коронавируса в самые короткие сроки.

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Также глава правительства напомнил, что на этой неделе стартует вакцинация персонала предприятий и компаний. В частности, идет речь о коллективах, где работают более 50 сотрудников. Вакцинировать будут препаратом Pfizer. Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников можно по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 20 19.

Также Украина рассчитывает получить новую партию в 5 млн 325 тыс. доз китайской вакцины от Sinovac уже в июле. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Всего в течение следующего месяца в Украину доставят 7 млн 700 тыс. доз препаратов от коронавируса.