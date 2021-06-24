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Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь!

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг пошутил о том, что благодаря сборной королевства украинской команде удалось попасть в 1/8 европейского футбольного первенства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter дипломата.

К публикации Тиберг прикрепил мем, на котором изображено разрытие, вокруг которого толпятся работники и только один копает. Неработающие подписаны как игроки сборной Украины во главе с тренером Андреем Шевченко, а под копающим значится "шведы".

"Всегда рады помочь!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! 01
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! 02

Автор: 

посол (1799) Швеция (1001) Евро-2020 (105) Тиберг (5)


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Топ комментарии
+61
Гарно потролив. Справедливо. Програєте там не викладаючись - записуйтесь в керлінг. В жіночу команду. Пенсійного віку. На приставках.
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24.06.2021 02:17
+52
Но это Евро уже много значит для Украины
«

Алексей Копытько

Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.

Сначала была эпическая ситуация с формой нашей сборной. Своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам нашей территории. В итоге западные спортивные СМИ начали давать пояснения для своей аудитории. Как следствие - абсолютно далёкая от геополитики публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Вчера началась вторая серия. Российские футбольные функционеры, погоняемые властью, начали раздувать формальный скандал по поводу ставшего традиционным приветствия украинских болельщиков в адрес президента России. С трибун стадиона в Бухаресте оно звучало очень отчетливо. Как следствие - началось обильное цитирование.
Российские футбольные сайты, не особо скрывая злорадства, вставляют в новости фразы: "Украинские фанаты скандировали «Путин - #####»." Как следствие - масса людей заинтересовалась и начала искать через поиск, что же это за #####?
Дискуссии в комментариях на эту тему словами не описать.
Но самое интересное - скандал набирает популярность на международном уровне. Западные болельщики и СМИ задаются вопросом: а что значит ##### и почему собственно #####? Добрые люди им детально разъясняют, где и когда появилась кричалка.
Стоит напомнить, что это было совместное творчество фанатов "Металлиста" и "Шахтёра". Что подрывает версию о всеобщем восторге русскоязычных жителей Востока Украины от российского президента. Теперь об этом узнает больше людей в Европе.»
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24.06.2021 03:29
+41
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 3412
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24.06.2021 06:27
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Гарно потролив. Справедливо. Програєте там не викладаючись - записуйтесь в керлінг. В жіночу команду. Пенсійного віку. На приставках.
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24.06.2021 02:17 Ответить
На фото Зінченко - красава!
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24.06.2021 05:39 Ответить
Я бы Бущана в эту картинку не включал. Он сыграл за всех остальных, включая Шеву.
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24.06.2021 06:52 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 9035
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24.06.2021 08:31 Ответить
нда... протролив... але хто кого буде тролити - побачимо 29 числа: "https://www.footboom.com/foreign/euro-2020/1624482739-v-1-8-finalu-yevro-2020-zbirna-ukrainy-zihraie-zi-shvetsiieiu.html В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє зі Швецією "
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24.06.2021 02:18 Ответить
Мабудь, наші вболівальники путіна.
А гра, то таке...
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24.06.2021 02:24 Ответить
Если тактика нашей сборной будет такая же "беги, пацанчик, забивай, а мы в своей штрафной потусуемся пока, ну а если не получится то мы всей командой придём во вражескую штрафную в пас между собой поиграть" то разгром неизбежен. Но тем не менее очень надеюсь на победу нашей сборной, умеют же, забив на указания тренера разозлиться и играть.
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24.06.2021 02:48 Ответить
Надо пересмотреть питание футболистов - их или закармливают или не кормят 😀😀😀
Потому они по полю ходят
Зе вообще должен шведов наградить 😀
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24.06.2021 02:21 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 7435
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24.06.2021 02:33 Ответить
Ночью можно на русском шпарить?
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24.06.2021 02:35 Ответить
Їх потрібно на полігони до резерістів розмістити. От і будемо знати: які умови, яке харчування, ну і фізичне навантаження, що б через три дні не задохликами бігали.
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24.06.2021 02:45 Ответить
Софійко! Їх годують , але не тим! Вчені (чи "учені" - саме з-за першої букви слова вчора "подляченята" вереск підняли : "У" - "неправильнае"!!!) дослідили кістки гладіаторів , а також вивчили раціон легіонерів античного Риму Виявилося що основою їх харчування була РОСЛИННА їжа - пшениця , ячмінь , і бобові! З жирів - оливкова олія М"ясопродукти були лише "додатком" В ********* спорті учені-дієтологи рекомендують вживання ячменю (особливо вирощеного у високогір"ї) Краще всього на стадіонах "викладаються" спортсмени з "голодних" країн , бо знають , що від цього залежить їх майбутнє А наші "заросли жиром" і розлінилися!
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24.06.2021 05:32 Ответить
каву вже випив? Жінку цьомнув?
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24.06.2021 05:50 Ответить
А тобі яке діло? Завидки беруть?!
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24.06.2021 06:28 Ответить
Заросли жиром 😀😀😀
22 миллионера мяч по полю катают
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24.06.2021 11:42 Ответить
В Швеции местные фанаты тоже радуются. И не только выходу с первого места в группе с Испанией, но и тому что в 1/8 им будет противостоять слабейшая из команд плэй-офф.
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24.06.2021 02:29 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 3412
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24.06.2021 06:27 Ответить
Так значит помогли слова на футболке!Слава Украине- Героям слава. И карта с Крымом.
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24.06.2021 07:21 Ответить
Не смеши!
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24.06.2021 08:42 Ответить
Ну и мы тоже радуемся по этому поводу -для нас шведы тоже слабейшие из остальных)так что все вполне обоюдно
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24.06.2021 06:57 Ответить
Что он имел ввиду? Что шведы спасли нащу сборную от новой профессии под названием копальшики ям? Или что они копают яму шведам?
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24.06.2021 02:45 Ответить
На картинке яму копает швед - это значит , что шведы себе копают яму 😂
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24.06.2021 02:49 Ответить
Бог в помощь
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24.06.2021 03:06 Ответить
Зарано робити якісь прогнози , так як може статися щось фантастичне і наша команда , теоретично , стане чемпіонами Європи 💪😀😏
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24.06.2021 02:47 Ответить
Но это Евро уже много значит для Украины
«

Алексей Копытько

Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.

Сначала была эпическая ситуация с формой нашей сборной. Своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам нашей территории. В итоге западные спортивные СМИ начали давать пояснения для своей аудитории. Как следствие - абсолютно далёкая от геополитики публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Вчера началась вторая серия. Российские футбольные функционеры, погоняемые властью, начали раздувать формальный скандал по поводу ставшего традиционным приветствия украинских болельщиков в адрес президента России. С трибун стадиона в Бухаресте оно звучало очень отчетливо. Как следствие - началось обильное цитирование.
Российские футбольные сайты, не особо скрывая злорадства, вставляют в новости фразы: "Украинские фанаты скандировали «Путин - #####»." Как следствие - масса людей заинтересовалась и начала искать через поиск, что же это за #####?
Дискуссии в комментариях на эту тему словами не описать.
Но самое интересное - скандал набирает популярность на международном уровне. Западные болельщики и СМИ задаются вопросом: а что значит ##### и почему собственно #####? Добрые люди им детально разъясняют, где и когда появилась кричалка.
Стоит напомнить, что это было совместное творчество фанатов "Металлиста" и "Шахтёра". Что подрывает версию о всеобщем восторге русскоязычных жителей Востока Украины от российского президента. Теперь об этом узнает больше людей в Европе.»
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24.06.2021 03:29 Ответить
эффект Стрейзанд!
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24.06.2021 13:18 Ответить
Потролив, *****. І що характерно, хій заперечиш
(бо із австрійцями трапився встид і страменіє)
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24.06.2021 02:51 Ответить
перевод однозначен - вышли на дурачка, на халяву.
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24.06.2021 03:04 Ответить
Всупереч потугам уефа=газпром))) така можливість розроблена розкладом виключно в інтересах безногих орків.
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24.06.2021 07:02 Ответить
я конечно, тоже люблю пошутить, но есть шутки, которые Послу Швеции в Украине как бы не к лицу. Если б посол россии такое утнул, я б не удивился.

Но швеция...
Хоботов (тиберг) - это мелко!
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24.06.2021 03:09 Ответить
та ладно это был friendly fire
в любом случае жовто-блакитні выходят в четвертьфинал
играют последними боюсь не устали бы наши отдыхать
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24.06.2021 03:20 Ответить
шведы хотели с Украиной сыграть -вот и старались
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24.06.2021 03:23 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZVaptodRIeiiXq-QupgHQaU8nwZomEnHJYN4SrsQCOHGPyOXbb9ewO56yznEYzcpzk7aByv1mptn3tfY6yxB4yW9wo0jIT6l3sVXTV3Vo-aJHnSPzm_7X4j8t6alcHA83k&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 5626Избранное · https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4345667695477886?__cft__[0]=AZVaptodRIeiiXq-QupgHQaU8nwZomEnHJYN4SrsQCOHGPyOXbb9ewO56yznEYzcpzk7aByv1mptn3tfY6yxB4yW9wo0jIT6l3sVXTV3Vo-aJHnSPzm_7X4j8t6alcHA83k&__tn__=%2CO%2CP-R 10 мин. ·

- Мистер. Андрей, а ты рад быть благодарным шведам за выход из группы?

- Все еще не очень...
- Почему?
- Теперь нам нужно, чтобы они нам еще проиграли...
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24.06.2021 04:49 Ответить
😂👍
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24.06.2021 07:12 Ответить
Молодежка Украины стала чемпионом исключительно благодаря Мавзолейным Хмырям
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24.06.2021 05:43 Ответить
Чемпионат мира U-20 выдался для сборной Украины не тяжелым, победили всех,значит у Украины есть будущее...,Хряки Мавзолейные передайте пример Мсье Лукаку из Бельгии,он вас деморализовал,а Черчесова очаровал,купите Лукаку себе....в Зянит "Санктъ-Питирбюргер...
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24.06.2021 05:48 Ответить
Пан посол має гарне почуття гумору!
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24.06.2021 05:51 Ответить
Попал в яблочко.
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24.06.2021 06:10 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 6899
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24.06.2021 06:11 Ответить
Пусть шведы за нас играют. Пользы будет на порядки больше.
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24.06.2021 06:12 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 321
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24.06.2021 06:26 Ответить
Выходит, что мы без шведов никак? Тут и Полтава вспоминается. И, вглубь веков подальше. Инфантильность.
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24.06.2021 06:31 Ответить
)))))))ну а чего уж тут -так и есть..
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24.06.2021 06:55 Ответить
Неужели Украина ответит черной неблагодарностью в 1/8?😮😆
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24.06.2021 06:56 Ответить
За паребріком аж зубами скрегочуть від люті.
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24.06.2021 07:02 Ответить
Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь! - Цензор.НЕТ 7565
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24.06.2021 07:07 Ответить
следующий мем наверное "как дед под Полтавой"?
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24.06.2021 08:29 Ответить
Мы вам тройное спасибо скажем если и дальше поможете
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24.06.2021 08:21 Ответить
Ага, помощнички... В следующем матче и закопают на 3-0!
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24.06.2021 08:44 Ответить
тут бы можно и обидеться, но есть одно но. все сказанное правда, не шутка и не тролинг.
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24.06.2021 08:59 Ответить
Мы хотели выйти на шведов... считая что это самый слабый вариант. Шведы хотели выйти на нас, считая для себя это самым легким вариантом. И только матч покажет итог.. кто же из нас двоих был прав. Так что спасибо то спасибо.. но , и сами шведы этого хотели. Так что фифти- фифти...И пускай все решит игра. Что до того что Швеция всегда выступала на международной арене на стороне Украины, это тоже правда. И то что она нейтральная, то это относительно. Швеция всегда шла в тесном контакте с НАТО и противостояла на Балтике Раше ( как минимум действиям их подводных лодок) Союз Украины и Швеции очень давний.. И это не только союз Карла 12 и Мазепы, это еще и союз Богдана Хмельницкого и Карла 10 Густава ( когда он понял что Украина для Московии это не младший партнер, а просто очередная вотчина и разменная монета на переговорах с Речью Посполитой.), не говоря о том что династия киевских князей имела по сути шведское происхождение. Если по Рюрику еще есть вопросы, то его жена точно была шведка, как и правивший после смерти Рюрика брат его жены князь Олег Вещий. И Владимир Красно солнышко пришел к власти при помощи шведов, иначе не было бы у нас этого крестителя Руси. Так что связь у нас длинная, историческая. Ну а футбол, как говорится будем посмотреть. Жовто- блакитні против желто- синих . Трезубец викингов против шведского креста ( и тре крунур).
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24.06.2021 09:00 Ответить
Что животворящий лозунг "Героям Слава!" делает.
Удачи нашим футболистам в 1/8.
А шо там за вой на болотах?
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24.06.2021 09:09 Ответить
Посол Швеції Тіберг про вихід України до 1/8 Євро-2020: Завжди раді допомогти! - Цензор.НЕТ 8752
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24.06.2021 09:25 Ответить
Все ударились восхвалять Швецию,а Испанию забыли Если Испания-Словакия=ничья,то про Швецию никто бы и вспомнил
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24.06.2021 10:54 Ответить
Мене не покидає важке передчуття що наши хлопці ще й
шведам програють.Австрійці тому доказ. Панове, ви демоструєте
типовий совковий футбол!!!
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24.06.2021 13:17 Ответить
 
 