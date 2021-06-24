Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь!

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг пошутил о том, что благодаря сборной королевства украинской команде удалось попасть в 1/8 европейского футбольного первенства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter дипломата.

К публикации Тиберг прикрепил мем, на котором изображено разрытие, вокруг которого толпятся работники и только один копает. Неработающие подписаны как игроки сборной Украины во главе с тренером Андреем Шевченко, а под копающим значится "шведы".

"Всегда рады помочь!", - написал он.

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