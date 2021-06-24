Байден предложил назначить специалиста по Украине, РФ и Евразии Карпентера постпредом США при ОБСЕ
Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на должность постпреда США при ОБСЕ. Карпентер является специалистом по Украине, РФ и Евразии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Кандидатуру должен поддержать Сенат Конгресса США.
Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.
Ранее он работал зампомощника главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора офиса по делам России в Госдепартаменте.
Ранее белорусский канал заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой "государственного переворота" в Беларуси. Кроме того, Вашингтон якобы готовил покушение на непризнанного президента Александра Лукашенко.
Карпентер — выпускник Калифорнийского университета в Беркли и Стенфорда, обладатель докторской степени в сфере политических наук. На его счету — множество аналитических статей, посвященных вопросам Украины, РФ и Балкан. В них он, в частности, неоднократно обвинял Россию в оказании влияния на политику Европы и США через коррумпированных олиграхов.
Отметим, что накануне Байден выдвинул эксперта по Украине, России и Евразии Селесту Валландер на пост помощника министра обороны по делам международной безопасности. Госпожа Валландер курировала российское направление в Совете национальной безопасности (СНБ) при Бараке Обаме.
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