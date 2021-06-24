США добавят предупреждение о возможном воспалении сердца для некоторых вакцин от COVID-19
Органы здравоохранения США собираются обновить официальную инструкцию насчет прививания мРНК-вакциной против COVID-19 (Pfizer и Moderna) подростков и молодых людей после обнаружения возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.
Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом пишет AFP
Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации. Из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о результатах по пяти случаях отсутствуют.
Случаи заболевания зафиксированы преимущественно среди мужчин, большинство из случаев заболевания возникает после второй дозы, и нет подтвержденных случаев смерти.
Хотя количество случаев невелико, оно все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах. В то же время отмечается, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.
Данные актуальны по состоянию на 11 июня, когда людям в возрасте от 12 до 29 лет в Штатах ввели более 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.
В начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшое количество случаев миокардита, что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину Pfizer. Сообщалось, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.
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Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.
«Сьогодні з'явилися дані по смертності в регіональному розрізі. У Києві в квітні смертність зросла на 81% порівняно з п'ятирічною середньою. Далі йде Київська область +65%, Хмельницька область + 60%, Харківська та Одеська область + 59%», - написав Євген Істребін.Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п'ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.
Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», - наголосив Істребін.
Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».
За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета - вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», - підкреслив він.
Аналітик з неабияким обуренням висловився про вчорашню ідею Зеленського про здоров'я нації. «Де ж ти був в січні-лютому? Оперативні наради проводив? Слухав доповіді Степанова про те, як у нас все добре? І потім ти нічого кращого не придумав, як все спихнути на місцеву владу? Та ти не лідер нації», - жорстко резюмував він.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.
він вже і забув, що обіцяв