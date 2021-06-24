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Блинкен на встрече с Меркель призвал ФРГ принять меры для уменьшения рисков от "Северного потока-2" для Украины

Блинкен на встрече с Меркель призвал ФРГ принять меры для уменьшения рисков от

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Берлине с канцлером Ангелой Меркель призвал принять меры, чтобы уменьшить риски для Украины от газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают противодействовать газопроводу "Северный поток-2", и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины, а также для европейской энергетической безопасности", - отмечают в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили "важность скоординированного трансатлантического подхода к ответу на глобальные вызовы, в том числе со стороны КНР и России".

Среди других тем встречи, уточняют в Госдепе, - восстановление после пандемии COVID-19, реагирование на климатический кризис, политическое урегулирование в Афганистане и ситуация в Ливии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

Как сообщалось, Блинкен в среду обсудил вопросы "Северный поток-2" с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В Берлине заявили, что осознают необходимость того, "чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину". В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан "альтернативный" договор на транзит газа по территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток - 2" подрывает безопасность Украины, - Блинкен

Германия (6946) Меркель Ангела (2125) США (26564) Северный поток (1449) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
Нужно в Будапеште подписать меморандум о гарантии защиты интересов Украины после запуска СП-2.
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24.06.2021 07:57
+3
Это как? Разобрать СП-2?
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24.06.2021 07:47
+3
Зараз меркель все кине і почне заважати раші запускати сп2. Її вже чекає величезних хабар у вигляді члена правління газпромом.
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24.06.2021 08:06
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Правила форума Совет форумчан
Это как? Разобрать СП-2?
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24.06.2021 07:47 Ответить
До сраки дверці.
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24.06.2021 07:49 Ответить
Нужно в Будапеште подписать меморандум о гарантии защиты интересов Украины после запуска СП-2.
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24.06.2021 07:57 Ответить
Ну, як ви на своїх форумах пишите- ;бандерлогі наканєц-та замьорзнут і можно пабамбить Україну;.
Скажеш, не мрієш про таке?
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24.06.2021 08:00 Ответить
замьорзнут и пабамбить це тильки глупые дытячи мрии , В РЕАЛЕ рост тарифов и продолжение военных действий в РДЛО
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24.06.2021 08:21 Ответить
ви би краще свої шанси прораховували.
бо ще вимре расєйка від ковіду.
скільки вже вірус мінусів наклєпав ?
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24.06.2021 08:26 Ответить
Молдова не российка , вывчайте карту свиту, а потим наезжайте ! )) Аналогично ,
вы бы лучше свои шансы просчитывали бы,
потому что уменьшается Украина от покинувших родной дом заробитчан,
вже минусов с 1991 року - 20 мульёнив !, це шо таке ?
А США ничего не хочется сказать , не ?
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24.06.2021 12:16 Ответить
Ніби москалеві довго начепити прапорець країни, з яким ще пускають у люди.
Повторюю -дбайте про свою країну. Нічого пхати пятак та роги до сусідів.
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24.06.2021 12:23 Ответить
Я отвечаю только за себя , а какой там прапор меня не интересует . Повторяю,
мы соседи и нас тоже волнует что у вас происходит , а как вы заботитесь МЫ БАЧИМО .... .
К нам в Приднестровье в 1991 году вы зачем свой пятак да рога сунули ? всегда будет вмешательство кому это выгодно и даже разрешение у Ксении не попросят )).
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24.06.2021 13:22 Ответить
є одна приємна річ.
вам соромно визнати себе кацапом
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24.06.2021 13:36 Ответить
а-ха , да хоть москалём , хотя у меня есть румынское гражданство и Шенген ! Всим дуже богато за шо соромно , а вам должно быть соромно за ЗЕ , це Ганьба за Краину ! .
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24.06.2021 14:19 Ответить
Зараз меркель все кине і почне заважати раші запускати сп2. Її вже чекає величезних хабар у вигляді члена правління газпромом.
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24.06.2021 08:06 Ответить
Не візьме вона жодноі посади у тому газпромі , запевняю тебе
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24.06.2021 08:22 Ответить
Её ждёт очень тёплое и денежное место в наблюдательном совете СП-2. Будет как сыр в масле кататься до конца своих дней. Думаю даже круче, чем Шрёдер в "роснефти"
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24.06.2021 09:35 Ответить
Повторюю ще раз , запевняю що Меркель на ці заманухи не повелась і не поведеться , що до Норд стрима то вона давала зелене світло не від великоі любові до путена ( він ій нах не вперся) а чисто за єкономичну вигіду ( на хвилинку біля 2 млрд. євро щорічно єкономія для ФРН). Я не кажу що правильно робила бо ці лярди втратить Украіна , я за інше
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24.06.2021 09:44 Ответить
Аби в Україні було відчуття зменшення ризиків))) це як у рекламі дезодорантів, відчуття свіжості)))
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24.06.2021 08:11 Ответить
В БЕРЛИНЕ ОСОЗНАЮТ? БЕРЛИН УВЕРЯЕТ, что ПРОДВИГАЕТ ...ИНИЦИАТИВУ...? Обещал жениться... Ну, не также "опрометчиво" как в меморандуме в Будапеште. "В Берлине заявили, что осознают необходимость того, "чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину". В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан "альтернативный" договор на транзит газа по территории Украины.
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24.06.2021 08:12 Ответить
Німеччина дограється, шо російські іржаві і застарілі кораблі будуть їх ганяти по Балтійському морю, охопроняючи свою трубу. І звичайно загадять те море так, як вони це роблять скрізь.
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24.06.2021 08:24 Ответить
Путлер наехал на Меркель нехило пару дней назад,но зря....Хмырь Мавзолейный уже НИКТО...,сентябрь близко...Майдан РАБссия и Путлер КАПУТ....Госдеп оплатит Тушонкой Рузвельта ножками Буша и Аргентинским кокаином.... Стадо Мавзолейное поймет о чем я....,если смотрите и читаете DW ....
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24.06.2021 08:48 Ответить
Хитрый Лис Джо Байден знает что делает....,сохранит и единство НАТО и Германию направит в правильное Русло....
Все Буде Україна,каже Байден и Порошенко...Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України - Цензор.НЕТ 4766
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24.06.2021 08:52 Ответить
 
 