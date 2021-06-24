Блинкен на встрече с Меркель призвал ФРГ принять меры для уменьшения рисков от "Северного потока-2" для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Берлине с канцлером Ангелой Меркель призвал принять меры, чтобы уменьшить риски для Украины от газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают противодействовать газопроводу "Северный поток-2", и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины, а также для европейской энергетической безопасности", - отмечают в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили "важность скоординированного трансатлантического подхода к ответу на глобальные вызовы, в том числе со стороны КНР и России".

Среди других тем встречи, уточняют в Госдепе, - восстановление после пандемии COVID-19, реагирование на климатический кризис, политическое урегулирование в Афганистане и ситуация в Ливии.

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Как сообщалось, Блинкен в среду обсудил вопросы "Северный поток-2" с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В Берлине заявили, что осознают необходимость того, "чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину". В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан "альтернативный" договор на транзит газа по территории Украины.

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