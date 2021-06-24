РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9972 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 858 35

"ОРВИ-образный" синдром, может отсутствовать температура: эпидемиолог Виноград назвала новые симптомы инфицирования штаммом "дельта"

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталья Виноград сообщила, что у инфицированных штаммом "Дельта" появились новые симптомы, которых не было у других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью УНИАН.

"То, что у Украины будут проблемы со штаммом "дельта" - это однозначно. 92 страны уже подтвердили циркуляцию "дельты". Очевидно, что ежедневно будет увеличиваться это количество, потому что мы не можем быть отделены. Летом, к сожалению, гораздо больше будет рисков, поскольку миграционные процессы растут: люди стали больше перемещаться и начали образовываться новые варианты, которые потенциально пойдут дальше в мутациях, - это "московская", "непальская", "вьетнамская" мутации, о них все говорят. Если реально смотреть, что кроме "дельты", есть уже "дельта плюс", и кто знает, каким образом дальше пойдет эволюция этого вируса", - заявила она.

Также Виноград рассказала, что нужно сделать, чтобы защититься от этого штамма.

"Однозначно люди должны сделать максимально все, что необходимо для защиты - рекомендации мы даем постоянно. Ничего нового - прививка, маски, дистанция, избегать пребывания в группах людей, поскольку очень быстро и очень агрессивно увеличивается количество вируса в организме и человек, пришедший в какое-то определенное заведение еще здоровым, за короткое время может начать выделять возбудитель, еще не имея клинических проявлений", - отметила эпидемиолог.

По ее словам, у пациентов со штаммом "дельта" появляется новый "ОРВИ-образный" синдром.

"Головная боль, насморк и "першение" в горле. Этого комплекса не было в "Альфа"-варианте, это свойственно именно для "дельты". Здесь также может быть и классический комплекс, который наблюдается у "уханьского" штамма, может быть диарейный синдром - поносы, рвота, интоксикация", - рассказала Виноград.

Также, по ее словам, еще одной особенностью является то, что в начале заболевания у пациента с "индийским" штаммом может не быть повышения температуры тела, как это свойственно для ОРВИ.

"Поэтому нужно очень внимательно относиться к любым отклонениям в состоянии здоровья, оставаться дома и уведомить семейного врача, который поможет разобраться в ситуации, и не затягивать с обращением за медицинской помощью. Вовремя назначенная терапия дает гораздо лучший прогноз", - добавила Виноград.

Кроме того, эксперт ВОЗ отметила, что у людей, которые переболели или которые вакцинированы, в случае инфицирования штаммом "Дельта" будет легче клиническое течение и меньше будет летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина меняет правила пересечения границы

23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине.

По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – в реанимации.

В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

Сейчас штамм уже зафиксировали в РФ и Беларуси.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

ВОЗ (777) карантин (16729) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Які обнадійливі новини.....
показать весь комментарий
24.06.2021 08:06
+4
таки да...было несколько месяцев,пока мудрый нарит не исправил все "як було"
показать весь комментарий
24.06.2021 08:37
+3
Значит болезнь может проходить вообще бессимптомно,но она есть,только тест может показать есть ли она,иначе ни как не узнать,так и дожить до старости не подозревая ничего.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які обнадійливі новини.....
показать весь комментарий
24.06.2021 08:06 Ответить
Это все больше и больше, начинает походить на отмыв бабла в мировом масштабе.
Вангую новый штамм, с единственным симптомом, в виде кратковременного зуда или выражающимся в онемении задницы при длительном сидении.....
показать весь комментарий
24.06.2021 09:58 Ответить
А по вулицях повно претендентів на премію Дарвіна. Що ж, всім байдуже... (майже)
показать весь комментарий
24.06.2021 08:06 Ответить
Поки грім не вдарить, вони і не почешуться.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:11 Ответить
Їх переважна більшість.
Простіше вірувати, що вірусу не існує.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:19 Ответить
меня смущает несколько моментов....
1. почему мы страны правительства зная о потенциальной опасности и не зная в итоге к чему и каким вариативностям штаммов и проявлениям у людей все эти комбинации могут привести-не прекратить вообще какое либо миграционно туристический бизнес???!! или плевать все не сдохнут - а бабки наше все??!!!
2 Украина экономически медищина в ужасном состоянии уже 2 случая выявлены дельта а КМУ будет думать!!!!!! ограничивать и как и когда!!! со странами риска зная что там началась новая волна в Индии Дельты и Дельты № 2 правительство не продлевает запрет на приезд в Украину с Индии а наоборот полностью снимает все ограничения Ляшко кретин ты чем там вообще думаешь и думаешь ли вообще??!!!
показать весь комментарий
24.06.2021 09:13 Ответить
может быть также диарейный синдром

Зато их можно будет найти по горячим следам, этих диарейных инфицированных пацЫэнтов
🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:43 Ответить
Комусь не дають спокою "лаври" доктора Фаучі.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:10 Ответить
Значит болезнь может проходить вообще бессимптомно,но она есть,только тест может показать есть ли она,иначе ни как не узнать,так и дожить до старости не подозревая ничего.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:12 Ответить
если повезет-то да...
а если не повезет?
ты ж не кравчук,шоб меж краплями дождя без парасольки
показать весь комментарий
24.06.2021 08:35 Ответить
Не повезет достать тест и никогда не узнать,что болен вирусом?И как теперь жить с этим?А ведь не было раньше тестов,как же мы жили без них,просто страшно представить такой ужас.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:39 Ответить
так и без тырнета как то жили...и некому было пожаловаться на надоевшие тесты
показать весь комментарий
24.06.2021 09:25 Ответить
А сімейники не хочуть бачити тих хворих, бо Зеля їх принизив мізерними зарплатами.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:19 Ответить
Это теми зарплатами, которыми их "возвысили" Супрун с Порошенко?
показать весь комментарий
24.06.2021 08:30 Ответить
таки да...было несколько месяцев,пока мудрый нарит не исправил все "як було"
показать весь комментарий
24.06.2021 08:37 Ответить
Так приятно читать опусы ещё одного , опущенного Порохом . Хороший президент был. Надо брать
показать весь комментарий
24.06.2021 09:07 Ответить
Та, бери! Даром. Дякула...
показать весь комментарий
24.06.2021 11:32 Ответить
"ГРВІ-подібний" синдром, може не бути температури: епідеміологиня Виноград назвала нові симптоми інфікування штамом "дельта" - Цензор.НЕТ 4209 не дякуй, манкурт
показать весь комментарий
24.06.2021 14:17 Ответить
Пока не начнут ШТРАФОВАТЬ и ЗАКРЫВАТЬ супермаркеты и магазины за покупателей без масок, толку не будет. Или владельцы бизнесов будут нести ответственность за свои рассадники болячки или вымрем нахрен все, под вопли о "правах человека"...
показать весь комментарий
24.06.2021 08:28 Ответить
Но вирус же сможет закрепиться на любой поверхности,только маска очень мало,нужно,чтоб все ходили в костюмах из такого же сверхпрочного материала как маска,способного не пропустить вирус.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:33 Ответить
Правильно, закрывать, пусть лучше все от голода помрут. Голодомор лучше, вернее, чем короновирус
показать весь комментарий
24.06.2021 08:52 Ответить
... новые симптомы, которых не было у других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.Источник: https://censor.net/ru/n3273132

Тітонька спізнилась, бо вже було і зі старими варіантами, новини треба читати.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:35 Ответить
А что будет когда кончатца буквы в латинскам алфавите? Как будут вирисы вяличать?
показать весь комментарий
24.06.2021 08:41 Ответить
Две буквы: aa, ab, ac...
показать весь комментарий
24.06.2021 08:47 Ответить
можно еще цыферки добовлять, как ячеечки в экселе
показать весь комментарий
24.06.2021 08:53 Ответить
Αα, αβ, αζ, ας
показать весь комментарий
24.06.2021 08:50 Ответить
Перестаньте слушать этих шарлатанов типа "экспертов".
Коэфициент смертности ( т е удельная смертность) ни в одной стране мира существенно не изменился. Хотя если верить воплям о пандемии он должен был вырасти минимум на 10%.
Мы имеем дело с обычными новыми мутациями гриппа. Да. Ничего хорошего в заболевании гриппом нет. Но и устраивать вокруг этого ажиотаж тоже не стоит. А тем более ограничивать мои права и гробить мои годы жизни .
Кто считает нужным тот пусть носит маски, не ездит в общественном транспорте, не ходит на массовые мероприятия, никуда не ездит, работает дистанционно ну и т д.
А я хочу жить нормальной жизнью.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:44 Ответить
Танцы с бубнами коронобесов- шарлатанов от политики, чтоб забрать свободу. Так поступают с полудикими оленями.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:02 Ответить
Візьмемо улюблену ковіддисидентами Швецію. 2020 рік - 97941 смертей (від усіх причин) , а 2019 було 88766 смертей від усіх причин. 97941-88766=9175.
9175*100/88766=10.3%
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
показать весь комментарий
24.06.2021 13:23 Ответить
Удельная смертность Швеция. Данные цру.
2011- 9.5
2017-9.4
2021- 9.39
"В конце концов все умерли" )
показать весь комментарий
24.06.2021 13:53 Ответить
ЦРУ засекретило увеличение смертности в Швеции в 2020?
показать весь комментарий
24.06.2021 14:13 Ответить
Удельная смертность считается с середины лета. Так шо половина 20 го года сюда входит.)
показать весь комментарий
24.06.2021 14:37 Ответить
И какова ценность этого параметра? Это воскресит шведов, умерших от ковида в первой половине 2020?
показать весь комментарий
24.06.2021 14:48 Ответить
Нехер было ездить в парашку мудрому нариту
показать весь комментарий
24.06.2021 09:53 Ответить
 
 