"ОРВИ-образный" синдром, может отсутствовать температура: эпидемиолог Виноград назвала новые симптомы инфицирования штаммом "дельта"
Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталья Виноград сообщила, что у инфицированных штаммом "Дельта" появились новые симптомы, которых не было у других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, "першение" в горле, может быть также диарейный синдром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью УНИАН.
"То, что у Украины будут проблемы со штаммом "дельта" - это однозначно. 92 страны уже подтвердили циркуляцию "дельты". Очевидно, что ежедневно будет увеличиваться это количество, потому что мы не можем быть отделены. Летом, к сожалению, гораздо больше будет рисков, поскольку миграционные процессы растут: люди стали больше перемещаться и начали образовываться новые варианты, которые потенциально пойдут дальше в мутациях, - это "московская", "непальская", "вьетнамская" мутации, о них все говорят. Если реально смотреть, что кроме "дельты", есть уже "дельта плюс", и кто знает, каким образом дальше пойдет эволюция этого вируса", - заявила она.
Также Виноград рассказала, что нужно сделать, чтобы защититься от этого штамма.
"Однозначно люди должны сделать максимально все, что необходимо для защиты - рекомендации мы даем постоянно. Ничего нового - прививка, маски, дистанция, избегать пребывания в группах людей, поскольку очень быстро и очень агрессивно увеличивается количество вируса в организме и человек, пришедший в какое-то определенное заведение еще здоровым, за короткое время может начать выделять возбудитель, еще не имея клинических проявлений", - отметила эпидемиолог.
По ее словам, у пациентов со штаммом "дельта" появляется новый "ОРВИ-образный" синдром.
"Головная боль, насморк и "першение" в горле. Этого комплекса не было в "Альфа"-варианте, это свойственно именно для "дельты". Здесь также может быть и классический комплекс, который наблюдается у "уханьского" штамма, может быть диарейный синдром - поносы, рвота, интоксикация", - рассказала Виноград.
Также, по ее словам, еще одной особенностью является то, что в начале заболевания у пациента с "индийским" штаммом может не быть повышения температуры тела, как это свойственно для ОРВИ.
"Поэтому нужно очень внимательно относиться к любым отклонениям в состоянии здоровья, оставаться дома и уведомить семейного врача, который поможет разобраться в ситуации, и не затягивать с обращением за медицинской помощью. Вовремя назначенная терапия дает гораздо лучший прогноз", - добавила Виноград.
Кроме того, эксперт ВОЗ отметила, что у людей, которые переболели или которые вакцинированы, в случае инфицирования штаммом "Дельта" будет легче клиническое течение и меньше будет летальных случаев.
23 июня стало известно о первых случаях "индийского" штамма в Украине.
По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – в реанимации.
В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.
Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.
Сейчас штамм уже зафиксировали в РФ и Беларуси.
В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вангую новый штамм, с единственным симптомом, в виде кратковременного зуда или выражающимся в онемении задницы при длительном сидении.....
Простіше вірувати, що вірусу не існує.
1. почему мы страны правительства зная о потенциальной опасности и не зная в итоге к чему и каким вариативностям штаммов и проявлениям у людей все эти комбинации могут привести-не прекратить вообще какое либо миграционно туристический бизнес???!! или плевать все не сдохнут - а бабки наше все??!!!
2 Украина экономически медищина в ужасном состоянии уже 2 случая выявлены дельта а КМУ будет думать!!!!!! ограничивать и как и когда!!! со странами риска зная что там началась новая волна в Индии Дельты и Дельты № 2 правительство не продлевает запрет на приезд в Украину с Индии а наоборот полностью снимает все ограничения Ляшко кретин ты чем там вообще думаешь и думаешь ли вообще??!!!
Зато их можно будет найти по горячим следам, этих диарейных инфицированных пацЫэнтов
🤣🤣🤣.
а если не повезет?
ты ж не кравчук,шоб меж краплями дождя без парасольки
Тітонька спізнилась, бо вже було і зі старими варіантами, новини треба читати.
Коэфициент смертности ( т е удельная смертность) ни в одной стране мира существенно не изменился. Хотя если верить воплям о пандемии он должен был вырасти минимум на 10%.
Мы имеем дело с обычными новыми мутациями гриппа. Да. Ничего хорошего в заболевании гриппом нет. Но и устраивать вокруг этого ажиотаж тоже не стоит. А тем более ограничивать мои права и гробить мои годы жизни .
Кто считает нужным тот пусть носит маски, не ездит в общественном транспорте, не ходит на массовые мероприятия, никуда не ездит, работает дистанционно ну и т д.
А я хочу жить нормальной жизнью.
9175*100/88766=10.3%
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
2011- 9.5
2017-9.4
2021- 9.39
"В конце концов все умерли" )