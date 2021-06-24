В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 937 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксированы 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 24).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 559 человек;

летальных случаев - 58;

выздоровел - 2 471 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 496 человек,

методом ИФА - 11 418 человек,

экспресс-тестами - 20 429 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 231 914 человек;

выздоровели - 2 157 732 человека;

летальных случаев - 52 181;

проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях", - рассказали в Минздраве.







