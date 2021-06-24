В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 937 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксированы 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 24).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 559 человек;
летальных случаев - 58;
выздоровел - 2 471 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 22 496 человек,
методом ИФА - 11 418 человек,
экспресс-тестами - 20 429 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 231 914 человек;
выздоровели - 2 157 732 человека;
летальных случаев - 52 181;
проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях", - рассказали в Минздраве.
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