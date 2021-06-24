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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 937 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксированы 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 24).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 госпитализированы - 559 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 летальных случаев - 58;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 выздоровел - 2 471 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 методом ПЦР - 22 496 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 методом ИФА - 11 418 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 экспресс-тестами - 20 429 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 заболели - 2 231 914 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 выздоровели - 2 157 732 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 летальных случаев - 52 181;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 01 проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел 14

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Наближається нова хвиля. Все закріпити по штормовому.
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24.06.2021 08:21 Ответить
9-й вал
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24.06.2021 08:22 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!)
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 937 новых случаев заражения, 2 471 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 1978
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24.06.2021 08:31 Ответить
Привіт з-за паребріка.
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24.06.2021 08:43 Ответить
Да ну его нафиг этот вирус, главное дороги распили построить.
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24.06.2021 09:46 Ответить
 
 