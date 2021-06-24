Враг за сутки 22 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и запускал беспилотники. Потерь нет
За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.
Неподалеку Майорска противник применял против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Пивденного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил с минометов 120-мм калибра.
В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-мм калибра и 82-мм минометов.
Возле населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-мм калибра.
В районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120- и 82-мм калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военнослужащих ОС возле Луганского.
На Приазовье, неподалеку Водяного, враг дважды совершал обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новотошковского украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел 82-мм миной.
Кроме того, как сообщили в штабе, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями украинских подразделений: "Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена".
Недалеко от населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-мм калибра.
Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военнослужащих из минометов 120-мм калибра.
В районе поселка Шумы оккупанты также применили 120-мм минометы.
На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
"Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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