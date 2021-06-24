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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 22 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и запускал беспилотники. Потерь нет

Враг за сутки 22 раза нарушил режим

За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.

Неподалеку Майорска противник применял против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Пивденного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил с минометов 120-мм калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-мм калибра и 82-мм минометов.

Возле населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-мм калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

В районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120- и 82-мм калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военнослужащих ОС возле Луганского.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг дважды совершал обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел 82-мм миной.

Кроме того, как сообщили в штабе, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями украинских подразделений: "Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена".

Недалеко от населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ все чаще запускают запрещенные беспилотники на Донбассе

По состоянию на 7:00 утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-мм калибра.

Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военнослужащих из минометов 120-мм калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты также применили 120-мм минометы.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

"Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

обстрел (27057) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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кацапы мстят за просраный ЧЕ 2020.
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24.06.2021 08:22 Ответить
Враг за сутки 22 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и запускал беспилотники. Потерь нет - Цензор.НЕТ 7050
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24.06.2021 08:29 Ответить
Смотрю все что придумывает эта незаурядно умная Пані
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24.06.2021 08:43 Ответить
Мавзолейным рептилоидам платят именно за то что стреляют....,тактика Путлера просрана,Украина идет в НАТО даже с оккупированными кусками типа Крым и кусок Дамбасса...,бараны долбанные...
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24.06.2021 08:39 Ответить
Британия будет строить 2 военно-морские базы в Очакове и Бердянске....,поплачьте Хмыри Путлерские...
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24.06.2021 08:40 Ответить
Тишина просто неимоверная.

Жду новость "В своей постели своей смертью тихо умер от пяти выстрелов в голову политик мирового масштаба и известный миротворец ЗЕ. Его жена не пережила утраты и была расстреляна".
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24.06.2021 09:02 Ответить
22 рази? Всього? Режим зеленої тиші, для кацапів, не постраждав.
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24.06.2021 09:28 Ответить
 
 