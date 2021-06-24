Украина занимает 19 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 июня в мире зарегистрировали 430 348 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 701 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 180 370 784 случаев инфицирования, из них 430 348 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 907 592 человек, из них 8 701 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 165 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 51-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 19-ю и 2-ю позицию соответственно.
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