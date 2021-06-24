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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 79 921 человека, всего - 1 794 001, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 79 921 человека, всего - 1 794 001, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 435 166 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"79 921 человек привиті против COVID-19 за сутки 23 июня 2021. Первую дозу получили 38 862 человека, полностью иммунизированы - 41 059 человек.

В течение суток работали: 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов вакцинации; 4 центра вакцинации.

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По состоянию на 23 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 731 252 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 794 001 человек, из них получили 1 дозу - 1 793 999 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 229 165 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 79 921 человека, всего - 1 794 001, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 79 921 человека, всего - 1 794 001, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 79 921 человека, всего - 1 794 001, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вакцинируют сомнительной китайской бодягой.Где пфайзер и модерна??
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24.06.2021 09:13 Ответить
Вчителів штрикають Пфайзером.
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24.06.2021 09:21 Ответить
Брехня.
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24.06.2021 09:29 Ответить
Це правда.
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24.06.2021 09:33 Ответить
Узагальнення, маніпуляція. Одним словом це називається- брехня.
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24.06.2021 09:35 Ответить
Нехай для тебе це буде брехня - байдуже.
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24.06.2021 09:37 Ответить
Тю, а в той час, коли вакцини не було, "соцопитуваоьники" запевняли, що українці не хочуть вакцинуватись.
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24.06.2021 09:32 Ответить
 
 