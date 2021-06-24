Саммит ЕС стартует в Брюсселе. Ожидается принятие документа о политике в отношении РФ
Лидеры стран Европейского союза встретятся в четверг и пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить ряд ключевых вопросов.
В начале саммита ЕС, 24 июня, его участники встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В связи с окончанием 30 июня полугодового председательства Португалии в ЕС к ним обратится с речью премьер-министр этой страны Антониу Кошта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Главной темой саммита будет ситуация с пандемией COVID-19 и послекризисным восстановлением экономики ЕС. После ратификации соответствующих договоренностей Брюссель может начать предоставлять средства из Фонда восстановления и устойчивости (RRF). Фонд объемом 672,5 млрд евро - это ядро чрезвычайного плана восстановления Next Generation EU на 750 млрд евро. Большинство национальных правительств представили Брюсселю свои планы инвестиций и реформ, и ЕК начала утверждать их в середине июня. После утверждения страны ЕС получат предварительное финансирование в размере 13% от выделенной им суммы.
В пятницу, 25 июня, состоится экономический "евросаммит". Лидеры ЕС обсудят экономические вызовы еврозоны после кризиса COVID-19. Они также рассмотрят продвижение к созданию банковского союза и союза рынков капитала в рамках ЕС.
Помимо того в ходе саммита будут обсуждены международные вопросы, включая отношения с Россией и Турцией.
Состояние отношений ЕС с Турцией - один из самых сложных вопросов внешнеполитической повестки дня союза, и европейские лидеры вернутся к нему в продолжение дискуссии, начатой в марте. Они отметят улучшение, связанное с прекращением Турцией буровых работ в Восточном Средиземноморье, возобновлением греко-турецких переговоров и предстоящими переговорами по Кипру. С Турцией непосредственно связан еще один вопрос повестки дня Евросовета - о миграции. Через Турцию проходит один из главных маршрутов незаконных мигрантов в Европу. От нее зависит сдерживание потока мигрантов с Ближнего Востока. Участники саммита рассмотрят миграционную ситуацию на разных маршрутах и в целом миграционную политику ЕС.
Кроме того, продолжатся стратегические дебаты по России, которые Европейский совет провел месяц назад. Тогда главы государств и правительств поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и ЕК представить доклад с вариантами политики по отношению к России в соответствии с выдвинутыми ранее "пятью принципами". После углубленной дискуссии по докладу Борреля будет принят официальный документ о политике ЕС в отношении РФ.
Параллельно лидеры ЕС проведут краткий обзор ситуации в Беларуси в свете принятых против режима захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко санкций. Но обсуждения дополнительных санкций на саммите не предполагается.
Саммиты ЕС постепенно открываются для прессы, хотя еще сохраняются ограничения по COVID-19. Нынешнюю встречу в верхах в брюссельском дворце "Европа" будут очно освещать 70 журналистов, отобранных на основе заранее объявленных критериев.
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