Суды РФ ограничивают присутствие родственников и адвокатов политзаключенных крымских татар в суде, - Денисова

При рассмотрении дел "Хизб ут-Тахрир" суды Российской Федерации допускают к заседаниям ограниченное количество людей, из-за чего родные и иногда защитники не могут присутствовать в зале.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, омбудсмен встретилась с Лилией Гемеджи - адвокатом крымских татар, которых незаконно содержажат в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

"Гемеджи рассказала о том, что при рассмотрении "дел Хизб ут-Тахрир" суды РФ допускают к заседаниям ограниченное количество присутствующих, из-за чего родные и иногда защитники не могут присутствовать в зале. Это является нарушением международных стандартов гласности судопроизводства. Обращаюсь к главе Южного военного окружного суда (Ростов-на-Дону, РФ) с требованием проводить трансляцию судебных заседаний в режиме онлайн в сети Интернет", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, во время встречи Денисова и Гемеджи обсудили социально-бытовые вопросы семей крымских татар, которые находятся в неволе оккупационной власти, и пути их быстрого решения.

"В частности, существует проблема относительно оздоровления детей политзаключенных за границей, ведь их отцы, находясь в заключении в следственных изоляторах РФ, не имеют возможности самостоятельно предоставить необходимые разрешения женам на выезд детей. В этой связи обратилась в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обеспечить оформление нотариально засвидетельствованного согласия от родителей", - добавила Денисова.

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