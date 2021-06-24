Суды РФ ограничивают присутствие родственников и адвокатов политзаключенных крымских татар в суде, - Денисова
При рассмотрении дел "Хизб ут-Тахрир" суды Российской Федерации допускают к заседаниям ограниченное количество людей, из-за чего родные и иногда защитники не могут присутствовать в зале.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, омбудсмен встретилась с Лилией Гемеджи - адвокатом крымских татар, которых незаконно содержажат в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
"Гемеджи рассказала о том, что при рассмотрении "дел Хизб ут-Тахрир" суды РФ допускают к заседаниям ограниченное количество присутствующих, из-за чего родные и иногда защитники не могут присутствовать в зале. Это является нарушением международных стандартов гласности судопроизводства. Обращаюсь к главе Южного военного окружного суда (Ростов-на-Дону, РФ) с требованием проводить трансляцию судебных заседаний в режиме онлайн в сети Интернет", - подчеркнула Денисова.
Кроме того, во время встречи Денисова и Гемеджи обсудили социально-бытовые вопросы семей крымских татар, которые находятся в неволе оккупационной власти, и пути их быстрого решения.
"В частности, существует проблема относительно оздоровления детей политзаключенных за границей, ведь их отцы, находясь в заключении в следственных изоляторах РФ, не имеют возможности самостоятельно предоставить необходимые разрешения женам на выезд детей. В этой связи обратилась в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обеспечить оформление нотариально засвидетельствованного согласия от родителей", - добавила Денисова.
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Борис Бабін пише, що основним вражаючим елементом в селевому потоці Ялти і фактично його причиною стало будівельне сміття. Окупанти, захопивши Крим, розгорнули там шалене будівництво на кожному клаптику. Звичайно.
"Ну, про такі дрібниці, як відтяпування найбільш ласих шматків землі під палаци і котеджі, знесення і підпали житлових будинків під будівництво, я вже говорити не буду. Зате яка у вас буде дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачі всіх сенаторів! Дачі всіх ФСБшників!" - це я писав щасливим кримчанам сім років тому.
А будівельне сміття вони почали звозити в гори над Ялтою. Над Ялтою. Карл. Для цього вирубали масив заповідного лісу над річкою Дерекойка. І зробили там сміттєвий полігон. І не тільки там.
Асоціація реінтеграції Криму восени прямо написала - вас цим всім накриє.
І що ти будеш думати? Таки накрило! Ай, шайтан...
Яка несподіванка.
Все за старою російською схемою - захопити, забудувати гирло гірської річки, засрати схили, зливи
Загалом, все за старою російською схемою - захопити, забудувати гирло гірської річки, по якій - ось хто б міг подумати - час від часу сходять потоки, засрати схили, зливи, знищити всю дренажну рівновагу, пробити арматурою голови всяким там екологам, які верещать, що так не можна - отримати повінь, селевий потік, лавину, пожежі, землетрус, метеорит, сарану, ангелів смерті.
У них завжди так. Щоразу. У Кримську так було. У Сибіру там щось дамбу прорвало, всі потонули. Саяно-Шушенську ГЕС розірвало. Постійно. Одні і ті ж граблі. Одні й ті ж.
Давайте робити ставки - куди вони вивезуть все це сміття знову, як розчистять? Вгадайте з одного разу.
Ну що. Хотіли в рідну гавань, щоб там каміння з неба?
Нате. Тримайте. В обидві руки. Нездарні.
Всі бажання повинні здійснюватися.
Дослівно.
А вас попереджали.https://gazeta.ua/blog/55279/okupanti-znischili-drenazhnu-rivnovagu-v-alti-misto-nakrilo-smittyam
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....?????