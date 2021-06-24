"Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой", - FT

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Financial Times со ссылкой на диписточники.

"ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой. Эта идея прозвучала после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным", - пишет издание.

Собеседники газеты утверждают, что с идеей приглашения российского президента на саммит ЕС выступила Меркель, а затем ее поддержал Макрон. Такое развитие событий стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, отмечается в статье.

"Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем", - пишет Financial Times.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией.

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"Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши.

В четверг стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.