РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости
6 890 58

"Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой", - FT

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Financial Times со ссылкой на диписточники.

"ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС, предусматривающей более тесные контакты с Москвой. Эта идея прозвучала после саммита в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным", - пишет издание.

Собеседники газеты утверждают, что с идеей приглашения российского президента на саммит ЕС выступила Меркель, а затем ее поддержал Макрон. Такое развитие событий стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, отмечается в статье.

"Знакомые с ходом дискуссий источники сообщили, что постпреды, представляющие Берлин и Париж, на встрече в Брюсселе в среду застали врасплох другие европейские столицы, выдвинув новые предложения по поводу отношений с Кремлем", - пишет Financial Times.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Евросоюза должны быть выработаны общие ответы на провокации России, - Макрон

"Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России", - подчеркивается в статье.

Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши.

В четверг стартует саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. На нем, в частности, планируется обсудить тему общего подхода к РФ.

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31237) саммит (1170) Евросоюз (17113) Макрон Эмманюэль (1301)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Две страны московские потаскухи Евросоюза.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:45
+22
Нужно спросить у руководства этих замечательных стран, сколько по их мнению стоит лицензия на развязывание войны.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:51
+15
провал зовнішньої політики Зе..татальний! хоча її і не було. там фільми дебільні, дороги, крадівництво, бігуси, махінації з овдп...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перезагрузка
показать весь комментарий
24.06.2021 09:44 Ответить
Две страны московские потаскухи Евросоюза.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:45 Ответить
Я б сказав не так:
Чому Франція та Німеччина повинні турбуватись за Україну більше, ніж бубочка косовороткович та 73%? Вони краще про свої країни подбають.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:11 Ответить
Це таке,як тренувати гарний біцепс,коли цироз печінки-не сильно допоможе.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:22 Ответить
От вже ублюдки!
показать весь комментарий
24.06.2021 13:35 Ответить
ах, зеленьський... скорее бы тебя встретили с Байденом, чтобы он научил украинского пердизента уму-разуму...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:46 Ответить
Закономірний фінал Мінської ініціативи ПОПа
показать весь комментарий
24.06.2021 09:47 Ответить
Поносюк, а яаих ше тобі особисто пакостей наробив ПОП? Ти штанці вже перевірив?
показать весь комментарий
24.06.2021 10:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/443203, чи не здається вам, що це є закономірним наслідком тієї нездарної "політики", яку проводить зеленське?
адже воно вже понад рік на всіх майданчиках не втомлюється стверджувати, що ані Європа ані США не допомагають Україні так, як воно собі малювало в своїх вологих мріях, звинувачуючи їх в усьому, починаючи від війни в Україні до проваленої ним та його урядом вакцинації.
нагадати вам з чого почалося правління такого милого вашому серцю зеленського?
з того, що воно допомогло росії уникнути додаткових санкцій за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права та ще й віддавши путіну ключового фігуранта у справі збитого Боїнга, нібито обмінявши його на наших моряків.і все це, серед іншого, стало показовим для світового суспільства.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:17 Ответить
Походу, кондитер тебе еще и защеку рошенку сунул
показать весь комментарий
24.06.2021 10:21 Ответить
Его и других тупорылыз зебуинов во все щели дерут олигархи со своей куклой а виноват в этом конечно же Порошенко
показать весь комментарий
24.06.2021 10:29 Ответить
Нужно спросить у руководства этих замечательных стран, сколько по их мнению стоит лицензия на развязывание войны.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:51 Ответить
місце в раді директорів газпрому
показать весь комментарий
24.06.2021 09:54 Ответить
провал зовнішньої політики Зе..татальний! хоча її і не було. там фільми дебільні, дороги, крадівництво, бігуси, махінації з овдп...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:52 Ответить
ну, разве что если он будет сидеть в клетке... а так, по ходу пуйло таки развалит ЕС...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:53 Ответить
ребятам не дают покоя лавры молохова-**********...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:54 Ответить
Не дают покоя должности Шредера- Фийона ( меркелиха- упыриха в сентябре валит с должности у Макрона шансы на президенство ничтожно малы вот и весь расклад).
Но в том что происходит вина прежде всего украинцев , выбрали клоунов вот и живите в цирке
показать весь комментарий
24.06.2021 10:05 Ответить
Французы всегда поддерживали фашистов, один Петен чего стоит.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:53 Ответить
для этого величайший и отводил войска
показать весь комментарий
24.06.2021 09:53 Ответить
Нас бы уже после 2014 года так опрокинули, если бы Порошенко и другие патриоты не боролись на международной арене. А зеля все слил и только ноет и жрёт шашлычки
показать весь комментарий
24.06.2021 09:54 Ответить
Особливо коли почали будувати ПП-2 в 2016-ому завдяки боротьбі Петі на міжнародній арені.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:24 Ответить
Не путай божий дар с яичницей
показать весь комментарий
24.06.2021 10:54 Ответить
https://twitter.com/falledlenin
https://twitter.com/falledlenin

Український часопис

@falledlenin

·https://twitter.com/falledlenin/status/1407935987989323778 1 год

https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80?src=hashtag_click #Мордор В цей день 1941 року у 3-х тюрмах Львова радянськими катами розстріляно 2072 людини «з метою розвантаження від контрреволюційного елемента».
"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 8435 "Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 4920
показать весь комментарий
24.06.2021 09:54 Ответить
Чому люди йшли в німецькі загони. Та тому ж....
Бо гірше кацапа немає нікого.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:55 Ответить
Жид гірше кацапа,бо вони то все роблять руками тупого кацапа та малороса
показать весь комментарий
24.06.2021 10:12 Ответить
А може не будемо ЇХ ділити на жидів та кацапів, а просто - російськомовні?
показать весь комментарий
24.06.2021 10:24 Ответить
А слабо на передовой это перетереть пацанам из Харькова, Днепра, Херсона, Николаева?
Язык и мова это не предмет обсуждения на данном историческом этапе, как по мне лучше иметь дела с русскоязычными патриотами Украины, чем хуторскиии суржикоязычными крысами имя которым легион.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:26 Ответить
РОСІЙСЬКИМИ катами.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:58 Ответить
И наши идиоты при власти еще слушают этих утырков...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:56 Ответить
"Газета предупреждает, что франко-немецкое предложение, как ожидается, вызовет тревогу у стран Балтии и Польши." - тобто від теперішньої української влади ніякої реакції з цього приводу ця газета не чекає.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:56 Ответить
А що чекати від блазнів,черговий відоси́к?
показать весь комментарий
24.06.2021 10:02 Ответить
Тобто Україна не в ЕС, тому про неї і не написали.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:29 Ответить
Чмыри и подонки.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:57 Ответить
А чего тут удивляться? На них ***** не нападало. Вот к примеру на нас ***** напало, а мы до сих пор торгуем с мордором, а граждане нашей страны одни защищают страну от *****, а другие ездят на мордор работать и поднимать экономику *****стана, добывать газ и нефть которую ***** продает мєркєль та маНДРону и на вырученные деньги вооружает свою армию и обдроченцев на бамбасе. Всё это есть и это горькая но правда, к сожалению...
показать весь комментарий
24.06.2021 09:58 Ответить
Презервативы-М и *****
показать весь комментарий
24.06.2021 10:00 Ответить
Если эти двое после ухода с должностей премьера и канцлера станут функционерами газпрома или другой коммерческой структуры роssии, то это будет политическая коррупция в чистом виде. Таким образом становиться под вопрос нужна ли Украине такая Европа...
показать весь комментарий
24.06.2021 10:00 Ответить
Вопрос "нужна ли Украине Европа" может возникнуть только у ватанов. Европе не нужны зебилы в руководстве Украины. Это факт
показать весь комментарий
24.06.2021 10:57 Ответить
Раша апелює до кощійських родичів в Європі...
показать весь комментарий
24.06.2021 10:05 Ответить
вот меркель и макрон потом перейдур в газпром
показать весь комментарий
24.06.2021 10:07 Ответить
Все что нужно знать о минских соглашениях)))))
показать весь комментарий
24.06.2021 10:09 Ответить
Вот и как эти страны могут представлять интересы Украины в Минских переговорах? По факту ху"ло убивает людей по всему миру, убивает украинцев, оккупировал наши земли, взял в заложники наших граждан в Криму и на Донбасе, а они с ним переговоры хотя вести. Замечу, что эти страны Украине ни чем не помогают в войне с росией, ху"ло изначально их взял в Минский процес, так как они были на его стороне.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:09 Ответить
https://censor.net/ua/user/330229, що ви маєте на увазі стверджуючи, що ці країни "...ничем не помогают в войне с росией".
ви просто наслухались зеленської маячні про "Європу та США, які не допомагають" чи фінансова, політична та санкційна підтримки протягом понад сьоми років для вас дійсно "нічого" й ви бажаєте аби їхні громадяни замість нас із вами відстоювали територіальну цілісність України?
показать весь комментарий
24.06.2021 10:25 Ответить
Задрали уже некоторые "европейцы" работать на кацапье.Чем дальше,тем понятнее что Европа не стоит и выеденного яйца,сгнили насквозь.Только США могут быть нам союзниками.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:09 Ответить
англосаксы + "белый пояс" Европы = новое НАТО,старое уже прямо противоречит своим целям и идеалам..
показать весь комментарий
24.06.2021 10:17 Ответить
Міжмор'я.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:27 Ответить
США ніякий не союзник Україні, знаходячись за тисячі кілометрів від Росії, вони грають виключно за свої економічні і політичні інтереси будь-якими засобами. Союзником Україні можуть бути лише держави зі спільним кордоном з РФ - Польща і / або Прибалтика.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:27 Ответить
Незамінний "нормандський формат", який реанімував "велічайший лідер **********", як запевняють зебіли, в якому Україна ніким не представлена.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:18 Ответить
Меркельша виляет, как маркитанская лодка! Хорошо, что в обеих странах скоро выборы.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:22 Ответить
Это жизнь....
Наш сосед конечно убил одного и ограбил другого, но нужно же жить дальше!
показать весь комментарий
24.06.2021 10:28 Ответить
Європейські політики, які живуть від виборів до виборів і стурбовані тільки двома проблемами: своїм переобранням і отриманням місця в Раді директорів якої-небудь нафтогазової російської компанії після відходу на спокій.

Ряд "старих" європейських членів НАТО, і в кращі часи цього блоку схильних до ухильництва і дезертирства, готові сьогодні здати Путіну всю Східну Європу, а Україну - то і взагалі без жодних проблем, аби почуватися комфортно і без перешкод купувати російський газ дешевше, ніж американський.
Дії "старих" (в термінах ексміністра оборони США Дональда Рамсфельда) європейців зрозумілі: вони хочуть зіграти в багатополярний світ, маневруючи між Москвою і Вашингтоном і економлячи на вартості газу, качати який з Росії дешевше, ніж возити з США.
За великим рахунком після Першої світової війни Західна Європа взагалі жодного разу ні з ким не воювала, вважаючи за краще, зокрема, якомога швидше капітулювати перед Гітлером і комфортно співпрацювати з окупаційною владою. Окремо стояла тільки Британія, але це було понад 80 років тому, а між тим процеси розкладання Європи не стояли не місці.
Сьогодні Західна Європа капітулює перед Путіним взагалі без будь-якої війни. Війну замінює банальний підкуп політиків і чиновників. І коли Путін у статті, що вийшла на першій шпальті німецької Die Zeit до 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, пише про російську прихильність до ідеї "Великої Європи", "єдиного простору співробітництва та безпеки від Атлантики до Тихого океану" і закликає покінчити з "вантажем непорозумінь" у двосторонніх відносинах, він негайно знаходить в Західній Європі вдячних читачів і слухачів. І евфемізм "вантаж непорозумінь" теж зрозумілий. "Вантаж непорозумінь" - це невизнання окупації Криму і неготовність Європи дати Москві добро на подальше "збирання земель". Справді, якщо це стане платою за "мирну Європу співробітництва і безпеки від Атлантики до Тихого океану", то ні Україну, ні Молдову в Європі нікому анітрохи не шкода.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
показать весь комментарий
24.06.2021 10:36 Ответить
Эуроляди продолжают менять моральные принципы на монеты *****
показать весь комментарий
24.06.2021 10:36 Ответить
на нас махнули рукой, похоже.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:44 Ответить
ПРО УКРАЇНУ НАВІТЬ НЕ ЗГАДАЛИ . ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ. Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .
показать весь комментарий
24.06.2021 10:50 Ответить
европейские проститутки......
показать весь комментарий
24.06.2021 11:27 Ответить

"Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає більш тісні контакти з Москвою", - FT - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
24.06.2021 14:47 Ответить
Позавидовали байдену . Мечтают обняться с убийцей и начать взаимовыгодный бизнес .
показать весь комментарий
24.06.2021 19:07 Ответить
Это агония ЕСовской бюрократии, им не простит предательство молодое еко поколение европейцев. Старпера, агентам и идотам осталосьь толькл снять трусы и стать рачком пред Кремлем, хотя на символтческом уровне именно это и происходит
показать весь комментарий
24.06.2021 19:20 Ответить
 
 