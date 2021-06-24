Избивавшая детей стоматолог Кравчук из Ривного продолжает работать. В прокуратуре говорят, что она имеет на это право, - СМИ

Детский стоматолог из Ривного Инна Кравчук, которую зимой 2021 года уличили в избиении своих маленьких пациентов, продолжает врачебную практику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом узнали журналисты местного издания Четвертая власть.

По телефону Кравчук рассказала, что ближайшая свободная дата для приема – 2 июля. Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации.

В прокуратуре области журналистам заявили, что 29-летняя стоматолог работает законно: "Она имеет на это право. Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка, и у врача с ней все хорошо".

В свою очередь, юрист в комментарии СМИ подтвердил, что законодательством не предусмотрено ограничение профессиональной деятельности Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избивавшей детей стоматологу Кравчук из Ривного избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.