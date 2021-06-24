РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости
3 005 12

Избивавшая детей стоматолог Кравчук из Ривного продолжает работать. В прокуратуре говорят, что она имеет на это право, - СМИ

Избивавшая детей стоматолог Кравчук из Ривного продолжает работать. В прокуратуре говорят, что она имеет на это право, - СМИ

Детский стоматолог из Ривного Инна Кравчук, которую зимой 2021 года уличили в избиении своих маленьких пациентов, продолжает врачебную практику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом узнали журналисты местного издания Четвертая власть.

По телефону Кравчук рассказала, что ближайшая свободная дата для приема – 2 июля. Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации.

В прокуратуре области журналистам заявили, что 29-летняя стоматолог работает законно: "Она имеет на это право. Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка, и у врача с ней все хорошо".

В свою очередь, юрист в комментарии СМИ подтвердил, что законодательством не предусмотрено ограничение профессиональной деятельности Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избивавшей детей стоматологу Кравчук из Ривного избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Автор: 

дети (6489) избиение (9794) карантин (16729) медицина (2519) Ровно (529) врачи (1515)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
То хай не ходять до неї.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:50
+3
Опытный стоматолог, в отличии от этой молодой докторши, поступает иначе, а именно: некоторое время уговаривает ребенка открыть рот и провести манипуляцию. Затем, убедившись в тщетности этого мероприятия, дальнейшие уговоры перекладывает на плечи стоящих рядом родителей. Среднестатистичиски через 15-20 минут родители начинают бить чадо самостоятельно. .
показать весь комментарий
24.06.2021 10:20
+1
Та не водите детей к ней)а если водят,то не все так ,как раздули ...и она же не педагог ,в конце концов,чтоб за это ее практики лишать
показать весь комментарий
24.06.2021 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То хай не ходять до неї.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:50 Ответить
Дивно, що вона працювала без асистента. Дитина ж може смикатись, а у лікаря в руках небезпечні інструменти, які можуть травмувати.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:54 Ответить
она профффи
показать весь комментарий
24.06.2021 09:57 Ответить
Та не водите детей к ней)а если водят,то не все так ,как раздули ...и она же не педагог ,в конце концов,чтоб за это ее практики лишать
показать весь комментарий
24.06.2021 10:07 Ответить
у нас "за базар" никто ни перед кем не отвечает
поэтому будут ходить
это если бы свинье принесли ведро помоев, а она прохрюкала "честь имею, это кушать не буду, принесите мне пожалуйста трюфилей с фуагрой, приборы - фарфор и серебро"
показать весь комментарий
24.06.2021 10:11 Ответить
Странные какие-то родители. На прокуратуру надеется, на правосудие. Все должно быть гораздо проще - шла, поскользнулась, упала - закрытый перелом (как вариант). Пусть она потом по судам бегает, черт побери!...
Стоматологиня Кравчук з Рівного, яка била дітей продовжує працювати. У прокуратурі кажуть, що вона має на це право, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4259
показать весь комментарий
24.06.2021 10:14 Ответить
Опытный стоматолог, в отличии от этой молодой докторши, поступает иначе, а именно: некоторое время уговаривает ребенка открыть рот и провести манипуляцию. Затем, убедившись в тщетности этого мероприятия, дальнейшие уговоры перекладывает на плечи стоящих рядом родителей. Среднестатистичиски через 15-20 минут родители начинают бить чадо самостоятельно. .
показать весь комментарий
24.06.2021 10:20 Ответить
Досвідчений стоматолог, по-перше, виставляє за двері батьків, по-друге, починає розмовляти з дитиною на рівних, як з дорослим. Цей трюк спрацьовує, так завжди робить моя стоматолог, коли до неї приходять діти і жодного разу ніхто навіть не хникнув. А от коли стоїть рядом мамуся, то навіть здорова кобила у 13 років влаштовує концерт та починає кричати лише від однієї думки відчинити рота.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:45 Ответить
Кожному овочу свій фрукт!
показать весь комментарий
24.06.2021 10:42 Ответить
интересно что бы с нею было если бы на месте того ребенка было бы дитя прокурора....
показать весь комментарий
24.06.2021 10:50 Ответить
И правильно, считаю.
С одной стороны - конченная стерва, распускающая руки к чужим детям.
С другой стороны - инфантильные родители.
******
Хотя, на самом деле правильно - это чучело на пожизненной инвалидности с напрочь разможженными конечностями и челюстью.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:08 Ответить
Ось думаю і що це за батьки, яки дозволяють бити свою дитину?
Зачіпила б вона мою то я не знаю що б зробив з тою стервою!
Але пальці б переломав так що віделку вона брала б ногою.
А так бачу перед собою покірне українське бидло!
показать весь комментарий
24.06.2021 12:55 Ответить
 
 