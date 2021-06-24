Избивавшая детей стоматолог Кравчук из Ривного продолжает работать. В прокуратуре говорят, что она имеет на это право, - СМИ
Детский стоматолог из Ривного Инна Кравчук, которую зимой 2021 года уличили в избиении своих маленьких пациентов, продолжает врачебную практику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом узнали журналисты местного издания Четвертая власть.
По телефону Кравчук рассказала, что ближайшая свободная дата для приема – 2 июля. Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации.
В прокуратуре области журналистам заявили, что 29-летняя стоматолог работает законно: "Она имеет на это право. Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка, и у врача с ней все хорошо".
В свою очередь, юрист в комментарии СМИ подтвердил, что законодательством не предусмотрено ограничение профессиональной деятельности Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.
Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
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поэтому будут ходить
это если бы свинье принесли ведро помоев, а она прохрюкала "честь имею, это кушать не буду, принесите мне пожалуйста трюфилей с фуагрой, приборы - фарфор и серебро"
С одной стороны - конченная стерва, распускающая руки к чужим детям.
С другой стороны - инфантильные родители.
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Хотя, на самом деле правильно - это чучело на пожизненной инвалидности с напрочь разможженными конечностями и челюстью.
Зачіпила б вона мою то я не знаю що б зробив з тою стервою!
Але пальці б переломав так що віделку вона брала б ногою.
А так бачу перед собою покірне українське бидло!