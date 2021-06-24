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Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели

Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели

Россия готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

Уверенность в этом выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - добавил он.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также: Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Автор: 

Великобритания (4947) МИД РФ (1665) россия (95467) стрельба (3251) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+50
"... требовать уважения международного права". Да ну?!
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24.06.2021 10:09
+40
Будете потім кирпічами бомбити собі в штани.
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24.06.2021 10:06
+23
Саме смішне те, шо на забардюр'є самі сміливі ті, хто як умога далі від війни. А взагалі єдине куди ці клоуни можуть бомбити, це собі у лапті
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24.06.2021 10:21
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Правила форума Совет форумчан
Будете потім кирпічами бомбити собі в штани.
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24.06.2021 10:06 Ответить
с вазвращением с больнички
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24.06.2021 10:15 Ответить
Саме смішне те, шо на забардюр'є самі сміливі ті, хто як умога далі від війни. А взагалі єдине куди ці клоуни можуть бомбити, це собі у лапті
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24.06.2021 10:21 Ответить
"... требовать уважения международного права". Да ну?!
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24.06.2021 10:09 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 666 ......
..
Спросите у кисилева - о СОВПАДЕНИИ...


..
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24.06.2021 10:11 Ответить
дерьмо
скрепа
кацапы
.....
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24.06.2021 13:17 Ответить
Для кацапа одно право, он всегда прав.
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24.06.2021 20:06 Ответить
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
..


.
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24.06.2021 10:10 Ответить
Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели - Цензор.НЕТ 69
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24.06.2021 10:10 Ответить
Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели - Цензор.НЕТ 4803
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24.06.2021 10:11 Ответить
Было бы неплохо хотя бы один раз попасть по цели или пойти на таран корабля нато)
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24.06.2021 10:11 Ответить
_В 2010 они напали на ЕС и НАТО! Проснись уже что ли, тормоз. И не просто напали, а убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
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24.06.2021 10:30 Ответить
Там мутна історія. Таке враження, що поляки теж були замішані, або виступали замовниками.
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24.06.2021 10:57 Ответить
Да-да... всё не так адназначна... я сама дочь афицера...
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24.06.2021 10:59 Ответить
Дивіться ютуб Солоніна на цю тему. Потім будете хіхікати ...
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24.06.2021 18:56 Ответить
_Солонин - пророк ваш? Я вместо этого видел видео как путлеровцы убивали выживших поляков. Постреляли их.
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24.06.2021 19:01 Ответить
1. Я теж його бачив. Мутне відео.
2. Мутне відео проти 4 -х передач по 1,5-2 години (у т.ч. одна дискусія з поляками) ??
Ви справді вважаєте, що мутне відео переважить ??
3. Крім того, мутне відео підтверджує версію про вибухи.
Про це Солонін і розказує-доказує.
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24.06.2021 20:47 Ответить
Т.е. РФ продолжает настаивать, что они предупредительными выстрелами прогнали британский корабль из якобы своих территориальных вод, причем агрессивность заявлений усиливается. А Британия, обращаюсь к кому угодно, только не к РФ, говорит что ничего не было. .... И мы потом удивляемся, что мордор что хочет, то и творит ?

Один я понимаю, что со стороны Британии, это, мягко говоря, не адекватная реакция?
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24.06.2021 10:11 Ответить
Морське право - одна з підвалин Британської імперії. Кацапам би добре поміркувати перед тим, як мірятися піпірками з Володаркою Морів.
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24.06.2021 10:15 Ответить
1. Кацапы сначала делают, потом думают
2. Судя по реакции Британии ... будут делать и дальше
Проблема в том, что это "будут делать и дальше" напрямую касается Украины.
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24.06.2021 10:28 Ответить
Эсминец задачу выполнил. Вскрыл систему обороны и ПВО рабсиян, отсканировал частоты РЛС. В прошлом году эту функцию выполнял В-52.
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24.06.2021 10:29 Ответить
Согласен -теоретически, возможно. Практически - проще купить местного прапора, который сольет не только это. Разведка боем - рискованное предприятие. Сомневаюсь, что британцы пошли бы на это. Уверен в одном: истинные цели такого "маневра" мы не узнаем.
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24.06.2021 10:50 Ответить
Так это комплексно, одним махом и достоверно. А рабсиянские военные, тем более прапора, только упаковочные листы из ящика с сухарями разве что могут продать.
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24.06.2021 10:53 Ответить
Ну "прапорщик" - это я условно сказал. Учитывая возможности МИ-6, можно и повыше кого купить.
Кроме того, в пику нашим Sea Breeze, россияки свои учения проводили. Поэтому их реакция не совсем характерна.
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24.06.2021 11:01 Ответить
Кацапы предсказуемы как двери. О Sea Breeze давно было известно. И как обычно своими аналоговнетами побряцать решили. Пару самолетов катеров расхирячат и заявят об очередной тупинской победе. Сейчас будут писать как экипаж эсминца стоя на коленях на палубе умолял их не трогать.
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24.06.2021 11:23 Ответить
Кацапам верить - себя не уважать. Но должна быть адекватная реакция на их брехню. Т.к. это не просто слова, но и действия!
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24.06.2021 12:08 Ответить
У них и у "повыше" мозги от прапорских не сильно отличаются.
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24.06.2021 11:24 Ответить
Именно это и используют грамотные спецслужбы. Не важно как они умеют думать, важно - какой информацией они владеют.
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24.06.2021 12:06 Ответить
кацапа, реакція Бртанії на рідкісь адекватна, вони не визнають, що Крим окупований і то ніби морський кордон підараши, а тому і не могло бути ніяккого попереджувального вогню, вони не визнають існування та ма каапів, тому і не було кому типа попереджати британців. так зрозуміло?
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24.06.2021 11:18 Ответить
для того щоб визнати, що хтось ніби вів попереджувальний вогонь, треба визнати, що він мав на це право, а так як існування кацапні в Криму ніхто не визнає, відповідно і права такого їхнього не визнають, ну так щоб ти зрозуміло.
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24.06.2021 11:28 Ответить
"Логично". Если меня убил не имеющий на это право, то я считаюсь живой и обсуждать нечего Иди проспись, упоротое.
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24.06.2021 12:05 Ответить
ти зовсім дебіл, чи тільки трошки? бухни бояри кацариле і йди
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24.06.2021 13:57 Ответить
Эсминец такой, что и по мацкве модет выстрелы делать, а ***** потомлений.
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24.06.2021 10:12 Ответить
Як новітній цар Додон: "Тут с востока лезет рать...". Ще плішивому треба підсунути Шемаханську царицю.
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24.06.2021 10:18 Ответить
Нет, не такой, по мацкве не может
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24.06.2021 10:22 Ответить
это из разряда "Вот если бы я не убежал, я бы тебе навалял!"
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24.06.2021 10:13 Ответить
Кто догонит,того зарежу
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24.06.2021 10:16 Ответить
Подивимося як світ зреагує "азабоченнастью" коли китайці розпочнуть вирішальну фазу анексії Сибіру! Вони недаром "утрималися" при голосуванні в ООН резолюції по Криму! Тим більше що китайці Хельсінським актом не зв"язані - його дія розповсюджується лише на територію Європи! !!!
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24.06.2021 10:14 Ответить
Рябко собі та й Рябко.
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24.06.2021 10:16 Ответить
если несут пургу значит Путину осталось немного со страху вся эта банда теряет рассудок потом ведь на длиннющей скамейке суда в ГААГЕ как то стремно сидеть и понтоваться своими задними ватно выводами...
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24.06.2021 10:16 Ответить
не можете. вас выгонят из Лондона, Вены, Парижа. Не в Хабаровск же уедете? А потому - не можете.
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24.06.2021 10:16 Ответить
З парижу не виженуть...
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24.06.2021 10:19 Ответить
Выгонят. Тут уж как пить дать. Пока все мирно, никто не тронет эту российскую саранчу, обжившуюся в Европе. Но если дело дойдет до стрельбы, саранчу попросят без особых церемоний. Это та граница, которая саранча признает и не перейдет ее.
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24.06.2021 10:23 Ответить
Це лише ваша гіпотеза) але у нас думаю є шанс побачити наскільки вона має право на життя...)
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24.06.2021 10:38 Ответить
Звісно тільки расєя может бамбить а решта світу тільки памперси насіть...)))
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24.06.2021 10:18 Ответить
А ещё у кацапов хватит бумаги доказать, что они всех впереди !
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24.06.2021 10:20 Ответить
Давайте, попробуйте. Там 48 отличных противовоздушных ракет которые хороши хоть по воздушным шарам, хоть по сверхзвуковым ПКР и отличная система наведения. Для ржавых корыт есть 8 ПКР Гарпун
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24.06.2021 10:22 Ответить
Кацапским летунам гораздо реальней перспектива крабов покормить, чем такой корабль побомбить.
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24.06.2021 12:11 Ответить
Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 1394
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24.06.2021 10:22 Ответить
Вот юморист! Пора принимать его в Лигу смеха. Вспомнили про международное право😂 после того как его растоптали и заявили, что не подчиняются международным судам. А по отношению.
к себе требуют
А что касается нерушимости границ РФ, так их никто и не нарушал. Международно принятые государственные границы РФ.
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24.06.2021 10:23 Ответить
Ну то вперед! Зараз, кацапи, ви тільки штанці собі побомбили.
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24.06.2021 10:26 Ответить
то есть вы - дебилы хотите что бы вам потопили ваше корыто? мало вам бомбардировщика. что турки сбили?
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24.06.2021 10:27 Ответить
А бомбілка не на півшостого показує, придурки паРашні!
Це вам не теритарії відгризать від країн!, бомбить вони надумали!
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24.06.2021 10:29 Ответить
А шо так за всё время существования лаптеландии ни разу не стрельнули по Западу, серут в портки?
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24.06.2021 10:35 Ответить

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 7287
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24.06.2021 10:41 Ответить
В штаны себе можешь набомбить.
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24.06.2021 10:40 Ответить
Російський сторожовик відкрив попереджувальну стрільбу перед британським есмінцем Defender, а літак Су-24М скинув бомби по курсу його руху. Приводом послужило те, що есмінець нібито "зайшов у територіальні води РФ". Насправді він наблизився до мису Фіолент на південному заході окупованого Росією українського Криму.

Британці у відповідь заявили, що не помітили ні попереджувальної стрільби, ні бомб по курсу. Тобто цілком імовірно, що й не було ніякого попереджувального вогню, а Москва відіграла в інформаційному просторі, як робила це неодноразово, - і потім, так набагато безпечніше.

Адже, до слова, що було б, якби британці помітили і відповіли рішучіше? Наприклад, збили бомбардувальник, що скинув чотири ОФАБ-250 в небезпечній близькості від британського корабля, прийнявши його, скажімо, за мішень? Турки, наприклад, так і діяли, навіть не прикриваючись версією про мішені, - і, нічого, світової війни не сталося. У Москві полементували, побризкали слиною - і стихли.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
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24.06.2021 10:40 Ответить
Держи вора! Вся политика кремлёвского ворья.
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24.06.2021 10:40 Ответить
Идет себе такой эскадренный миноносец Defender в территориальных водах Украины, заметьте. Такой себе кораблик, который тремя-четырьмя залпами способен потопить весь лаптестанский металлолом, называемый мокшанцами Черноморский Флот. И когда он прошел, то мокшане сильно возбудились и стали фиги показывать и кричать во все эфиры как они бриттов отпинали, а бритты в ответ: так это вы нас били и бомбили, ой извините, мы и не заметили, очень неудобно получилось.
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24.06.2021 10:41 Ответить
Літакі летять,будєм всіх бамбіть...🤣 Плгіатори.
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24.06.2021 10:41 Ответить
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков журналистам, (Источник: https://censor.net/ru/n3273158), так в чём дело, вот и бомбите со своей территории! А нам надо попросить помощи на западе, что бы освободить нашу территорию, от всяких ****** и остальных свинособак с хромосомой вместо головы!
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24.06.2021 10:53 Ответить
я больше склонна верить Британии, что ничего не было..., почему я должна верить рашке, у меня нет повода..., скорее всего они хотели, чтобы так было, чтобы их население в очередной раз поверило в сказку - добрый, но сильный русский мишка в окружении хитрых и злых волков, но медведь все-равно победит...
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24.06.2021 10:55 Ответить
А я верю *****, если оно что то хрюкает, то правда! С одним "НО", всё наоборот, пример тому "Распятый мальчик", "Зверства кважыздов", "Асвабадители", обстрел Донецка и т. п. ...
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24.06.2021 11:08 Ответить
Гениально потрясающе ...и это кто???? Те на ком Бисмарк вывел свою аксиому...???? Даже нечего добавить...это диагноз всей московии...
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24.06.2021 10:57 Ответить
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.Источник: https://censor.net/ru/n3273158

Этот придурок вспомнил международное право Хочу напомнить по этому праву Крым это Украина
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24.06.2021 11:19 Ответить
Каждый подонок (*****), в первую очередь рассчитывает на порядочность своей жертвы!!!
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24.06.2021 11:27 Ответить
Эй, жители Воронежа!
Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 3621
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24.06.2021 11:23 Ответить
Закон природи : Непокаране Зло породжує Зло ще більше . І від цього Закону нікуди не дітеся - він діє в нашому житті ! Європа завжди трусливо "умиротворювало" Зло,
довівши його до катастрофи війни ! Зараз те саме і фашист путін це добре розуміє !
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24.06.2021 11:34 Ответить
Был анекдот: "Со мной надо осторожно, а то я такой!..."
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24.06.2021 11:37 Ответить
Но бомбят, как заведено, Воронеж.
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24.06.2021 11:45 Ответить
Могут бомбить? Да они уже бомбят

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 9809 Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 1419
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24.06.2021 11:47 Ответить
Ні рябчиків, ні кобчиків, ні карасів Великобританія не боїться. То ви вірмен, грузин могли ляката і навіть Україна вас не боїться, де ви реально бобите вже 7 років не по курсу, а в ціль. Жалкі, алчні, терористи, вбивці і сцикуни.
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24.06.2021 11:53 Ответить
"Дебіл,***...." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
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24.06.2021 12:27 Ответить
Що ти там бомбити думаєш вата шакалина

Заступник голови МЗС РФ Рябков про інцидент з британським есмінцем Defender: Можемо бомбити не просто по курсу, але й по цілі - Цензор.НЕТ 2704
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24.06.2021 13:20 Ответить
"Москаль завжди бреше. Якщо москаль не бреше - потикай його паличкою, можливо він здох."(с)
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24.06.2021 14:07 Ответить
Можем бомбить, а можем и пиzzдеть по делу и не по делу.
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24.06.2021 14:37 Ответить
 
 