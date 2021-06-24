Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели
Россия готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.
Уверенность в этом выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.
"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - добавил он.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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2. Мутне відео проти 4 -х передач по 1,5-2 години (у т.ч. одна дискусія з поляками) ??
Ви справді вважаєте, що мутне відео переважить ??
3. Крім того, мутне відео підтверджує версію про вибухи.
Про це Солонін і розказує-доказує.
Один я понимаю, что со стороны Британии, это, мягко говоря, не адекватная реакция?
2. Судя по реакции Британии ... будут делать и дальше
Проблема в том, что это "будут делать и дальше" напрямую касается Украины.
Кроме того, в пику нашим Sea Breeze, россияки свои учения проводили. Поэтому их реакция не совсем характерна.
к себе требуют
А что касается нерушимости границ РФ, так их никто и не нарушал. Международно принятые государственные границы РФ.
Це вам не теритарії відгризать від країн!, бомбить вони надумали!
Британці у відповідь заявили, що не помітили ні попереджувальної стрільби, ні бомб по курсу. Тобто цілком імовірно, що й не було ніякого попереджувального вогню, а Москва відіграла в інформаційному просторі, як робила це неодноразово, - і потім, так набагато безпечніше.
Адже, до слова, що було б, якби британці помітили і відповіли рішучіше? Наприклад, збили бомбардувальник, що скинув чотири ОФАБ-250 в небезпечній близькості від британського корабля, прийнявши його, скажімо, за мішень? Турки, наприклад, так і діяли, навіть не прикриваючись версією про мішені, - і, нічого, світової війни не сталося. У Москві полементували, побризкали слиною - і стихли.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/mnogopolyarnoe-rasstroystvo-kak-evropa-sklonyaetsya-k-novo-yaltinskomu-sgovoru-23062021-429171
Этот придурок вспомнил международное право Хочу напомнить по этому праву Крым это Украина
довівши його до катастрофи війни ! Зараз те саме і фашист путін це добре розуміє !