Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели

Россия готова как дипломатическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

Уверенность в этом выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - добавил он.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также: Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес