Не верю, что можем запустить пенсионную реформу со следующего года, - министр финансов Марченко

Пенсионную реформу в 2022 году не запустят, но средства на продолжение образовательной реформы, индексацию пенсий и дорожное строительство есть.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Forbes Україна", передает Цензор.НЕТ.

Марченко отметил, что в 2021 году госбюджет до сих пор корректировали лишь раз.



"Минимальное количество изменений в бюджет является ключевой задачей Минфина. Чем качественнее подготовлен бюджет, тем меньше изменений необходимо вносить", – отметил он. По мнению министра, бюджетная декларация должна привить культуру подготовки бюджета заранее, "чтобы привлекать парламентариев к дискуссии не в сентябре, а в июне".

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Министр напомнил, что расходы на 2021 год заложены на уровне 1,33 трлн грн. По его мнению, "приемлемым компромиссом" является их увеличение до 2%, то есть максимум на 26 млрд грн. В предыдущий год, по его словам, эта сумма была в пределах 1,5%.



На замечание, что многие инициативы о внесении изменений в бюджет "исходят от Банковой" – в частности, на президентский университет закладывают 7,2 млрд грн, столько же, сколько на всю реформу школьного образования, – Марченко ответил, что целесообразность трат должен оценивать не он.



"Мы можем дискутировать с министром образования по общему объему средств на образование. Если министр образования вместе с премьер-министром и президентом считают это перспективной инициативой – министр финансов средства найдет... Министр финансов не должен говорить, что он разбирается в образовании лучше профильного министра", – заявил Марченко.



Говоря о бюджете на 2022 год, министр отметил, что если бюджет будет включать пенсионную реформу, он "будет счастлив" – но не верит, что эту реформу смогут запустить со следующего года.

"Если бюджет будет включать пенсионную реформу, которая будет отвечать интересам общества, буду счастлив. Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что у государства сейчас есть средства на продолжение образовательной реформы, предусмотрены индексация пенсий, увеличение выплат при рождении ребенка, обеспечение ветеранов жильем, выделены "большие средства" на дорожное строительство и региональное развитие.

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"Предусмотрено повышение заработных плат таможенникам и налоговикам, обустройство пунктов пропуска на таможнях и покупка сканирующих систем. Оборона страны будет обеспечена на уровне не менее 5% ВВП. Медицинская реформа будет продолжена. То есть все основные реформы нашли свое отражение в декларации на 2022–2024 годы", – сообщил Марченко.