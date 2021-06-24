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Новости Бюджет-2021
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Не верю, что можем запустить пенсионную реформу со следующего года, - министр финансов Марченко

Не верю, что можем запустить пенсионную реформу со следующего года, - министр финансов Марченко

Пенсионную реформу в 2022 году не запустят, но средства на продолжение образовательной реформы, индексацию пенсий и дорожное строительство есть.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Forbes Україна", передает Цензор.НЕТ.

Марченко отметил, что в 2021 году госбюджет до сих пор корректировали лишь раз.

"Минимальное количество изменений в бюджет является ключевой задачей Минфина. Чем качественнее подготовлен бюджет, тем меньше изменений необходимо вносить", – отметил он. По мнению министра, бюджетная декларация должна привить культуру подготовки бюджета заранее, "чтобы привлекать парламентариев к дискуссии не в сентябре, а в июне".

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Министр напомнил, что расходы на 2021 год заложены на уровне 1,33 трлн грн. По его мнению, "приемлемым компромиссом" является их увеличение до 2%, то есть максимум на 26 млрд грн. В предыдущий год, по его словам, эта сумма была в пределах 1,5%.

На замечание, что многие инициативы о внесении изменений в бюджет "исходят от Банковой" – в частности, на президентский университет закладывают 7,2 млрд грн, столько же, сколько на всю реформу школьного образования, – Марченко ответил, что целесообразность трат должен оценивать не он.

"Мы можем дискутировать с министром образования по общему объему средств на образование. Если министр образования вместе с премьер-министром и президентом считают это перспективной инициативой – министр финансов средства найдет... Министр финансов не должен говорить, что он разбирается в образовании лучше профильного министра", – заявил Марченко.

Говоря о бюджете на 2022 год, министр отметил, что если бюджет будет включать пенсионную реформу, он "будет счастлив" – но не верит, что эту реформу смогут запустить со следующего года. 

"Если бюджет будет включать пенсионную реформу, которая будет отвечать интересам общества, буду счастлив. Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что у государства сейчас есть средства на продолжение образовательной реформы, предусмотрены индексация пенсий, увеличение выплат при рождении ребенка, обеспечение ветеранов жильем, выделены "большие средства" на дорожное строительство и региональное развитие.

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"Предусмотрено повышение заработных плат таможенникам и налоговикам, обустройство пунктов пропуска на таможнях и покупка сканирующих систем. Оборона страны будет обеспечена на уровне не менее 5% ВВП. Медицинская реформа будет продолжена. То есть все основные реформы нашли свое отражение в декларации на 2022–2024 годы", – сообщил Марченко.

Автор: 

госбюджет (1186) пенсионная реформа (1205) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+3
Не нада ничего запускать. Вы временщеки и осталось вам не долго
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24.06.2021 10:08
+1
вірю, що скоро зможемо вас разом з Зеленським запустити куди подалі.
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24.06.2021 10:51
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Не нада ничего запускать. Вы временщеки и осталось вам не долго
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24.06.2021 10:08 Ответить
Хотелось бы, что и от вас. зеленой плесени, не осталось и следа к этому времени.
Вас и ваши поганые дела, зеленая погань, каждый день вижу из окна офиса.
Метро Осокорки, огороженная территория, якобы "меняют трубы", на запросы в КГГА почему "меняют уже второй год и почему заложен фундамент под очередной ТРЦ" одни отписки: "все идет по плану", "имеются все разрешения", "там меняют трубы".
А когда вырастет ТРЦ в шесть этажей, тогда напишут, что это все - "в интересах жителей района".
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24.06.2021 10:14 Ответить
кто здесь веменные, встать - матрос Железняк уже стучится.
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24.06.2021 10:24 Ответить
Не вірю, що можемо запустити пенсійну реформу з наступного року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 5214
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24.06.2021 10:31 Ответить
Вечно убыточный бюджет, веное влезание в долги...
У куда, млять, приведёт нас эта дорога - никто не догадывается?
Однако народ хочет бесплатный газ, и Юля - опять молода!
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24.06.2021 10:34 Ответить
Так было, и будет всегда,
И сердцу тревожно в груди,
И Юля - опять молода,
И новый Майдан впереди...
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24.06.2021 11:03 Ответить
запустить реформу для мони, все равно что бумажный самолет, легко. вот реформа прокуратуры уже успешно закончена, а Вы не знали?
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24.06.2021 10:37 Ответить
вірю, що скоро зможемо вас разом з Зеленським запустити куди подалі.
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24.06.2021 10:51 Ответить
...Можем запустить пенсионную реформу...

У слова "запустить" может быть два смысловых значения:
- активировать, ввести в строй, оживить;
- Забыть, забросить, привести в негодность;
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24.06.2021 11:15 Ответить
 
 