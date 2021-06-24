СНБО предложил ввести обязательное ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий
Совет национальной безопасности предложил внедрить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
Так, на заседании СНБО предложили внедрить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии.
"Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения "индийского" штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы", - отметил парламентарий.
Также было предложено установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
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