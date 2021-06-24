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Новости Коронавирус и карантин
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СНБО предложил ввести обязательное ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий

СНБО предложил ввести обязательное ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации, -

Совет национальной безопасности предложил внедрить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Так, на заседании СНБО предложили внедрить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии.

"Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения "индийского" штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы", - отметил парламентарий.

Также было предложено установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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Автор: 

карантин (16729) СНБО (4431) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
кРадуцкий ничего так просто не предлагает, если там нету на чьом поиметь гэшэфт
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24.06.2021 10:11
+3
Одна сплошная незаменимая снбовщина.
Кадры ничего не решают.
Всё решает СНБО!
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24.06.2021 10:14
+3
Надо ще забов'язати купляти по 1000 масок в Радуцького по 20 грн за штуку.
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24.06.2021 10:47
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кРадуцкий ничего так просто не предлагает, если там нету на чьом поиметь гэшэфт
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24.06.2021 10:11 Ответить
ну таки 860 гривен за тест которому цена гривен 60 это неплохой гешефт .
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24.06.2021 10:47 Ответить
нехай русня платить
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24.06.2021 11:13 Ответить
Зачем нам полиция, суды, медучереждения, министерства, набсоветы, набу, гбр, ....?
Если у нас есть СНБО!
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24.06.2021 10:11 Ответить
Одна сплошная незаменимая снбовщина.
Кадры ничего не решают.
Всё решает СНБО!
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24.06.2021 10:14 Ответить
РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2958
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24.06.2021 10:30 Ответить
СНБО стало НКВД Ежова..., но не Сралинщина и ГУЛАГ....
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24.06.2021 10:14 Ответить
Оно и понятно...по 650 грн с рыла...крадуцкому рубаха....ну или куртка...
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24.06.2021 10:30 Ответить
кума три дня назад сдавала - 860 гривен
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24.06.2021 10:48 Ответить
Радуцький і йому подібні вже в рази збагатилися на короновірусі, але їм все мало.
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24.06.2021 10:43 Ответить
Надо ще забов'язати купляти по 1000 масок в Радуцького по 20 грн за штуку.
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24.06.2021 10:47 Ответить
Вчера сдал тест на Ковид...,кажу позачера была цена 960 гривен,сегодня 1020,в связи с чем?Медичка каже инфляцыя сожрала прибыль и доход
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24.06.2021 11:11 Ответить
Машка ЗаХерова типа Аблигацыя выступила против борьбы с Олигархатом Кучмы в Украине....Мавзолейным дебилам все не так в Украине...,о уже страна баранов и долботяблов,мать моя мама...и дал же Господь соседа круглого барана в стаде Мавзолейном в количестве 150 млн...
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24.06.2021 11:15 Ответить
ПЦР ТЕСТ бесполезен
https://www.bitchute.com/video/KolL37FE0JYZ/
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24.06.2021 12:51 Ответить
почему бесполезен? степанов куртку купил, аваков вертолет, другие тоже неплохо прибирахлились
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24.06.2021 12:52 Ответить
Лохам можна і дрова на собі безкоштовно возити, і клоунів в президенти обирати, і на гівнотести гроші викидати
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24.06.2021 13:51 Ответить
Уже была инфа, что вместо реального теста ПЦР на границе будут делать липовый ЭКСПРЕСС-ТЕСТ на АНТИТЕЛА... Понятно, что он быстрее и дешевле, но всем известно, что он показывает антитела на N-ный день после заражения, т.е., таким образом в Украину пропустят огромную свежезаражённую толпу... Повторяется история годичной давности с ПОГОЛОВНОЙ ОБСЕРВАЦИЕЙ. Устроили санжарский спектакль с зелей и аваковым для 40 чел., после чего спокойно пропустили несколько сотен тысяч без всякой обсервации... для зеленых клоунов было и всегда останется важнее не реальность, а лживая бравая телекартинка...
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24.06.2021 17:14 Ответить
Депутат Радуцкий (Слуга народа) лоббировал перед СНБО введение обязательного ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации. Так как в госучреждениях реактивов нет, все пойдут в любимые Радуцким частные клиники. Во всем мире это называется коррупцией. Кроме того непризнание чужих сертификатов вакцинации автоматически блокирует признание украинских.
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25.06.2021 00:38 Ответить
 
 