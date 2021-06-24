Прокуроры и следователи проводят новые обыски у Медведчука. Нагрянули даже к теще нардепа, - Кузьмин
С утра 24 июня прокуроры и следователи проводят новые обыски по делу о госизмене Виктора Медведчука.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - отметил Кузьмин.
"Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - уверяет он.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Ублюдки....
Там - схрон! Инфа 100%....
в студию.
Прошу пана, хоть одну.
И какой такой поворот событий? Обыски у Мудачука?
Всем известно, что Мудачук кум Путена и пророссийский политик.
Что хотят найти - переписку с Путеном?
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Цитата - это лучшее подтверждение, тем более, что еще есть и видео.
Что, как говорится, написано пером (в современном виде это видео) - не вырубишь и топором.
А то выше товарисч https://censor.net/ru/user/478212 что-то ляпнул, а подтвердить ничем не соизволил, потому что НЕЧЕМ.
Ну и Мудачука, можно считать кем угодно, но уж никак не дурачком.
Они экономику обсуждают!
Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся.
Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас."
Пётр Алексеевич Порошенко О визите в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и его однопартийца ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА, провёдших переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
2019 год
Источник: Порошенко о Бойко и Медведчуке: Поползли на коленях к Путину https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/23/7210021/ "Украинская правда", .03.2019