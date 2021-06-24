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Новости Дело Медведчука
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Прокуроры и следователи проводят новые обыски у Медведчука. Нагрянули даже к теще нардепа, - Кузьмин

Прокуроры и следователи проводят новые обыски у Медведчука. Нагрянули даже к теще нардепа, - Кузьмин

С утра 24 июня прокуроры и следователи проводят новые обыски по делу о госизмене Виктора Медведчука.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - отметил Кузьмин.

"Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - уверяет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: 

Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1789) обыск (1896)


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Топ комментарии
+16
Ренатик, сбацай лучше "Мурку"...
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24.06.2021 10:20
+16
Кузьмин о как когда эта падаль устраивала беспредел будучи в Хренпркоуратуре то то был ЗАКОН ублюдки к вам вернулся ваш же бумеранг,.нефиг орать вас ликвидировать вообще то если по чесноку надо.. и давно... как вид тварей...
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24.06.2021 11:02
+14
Отлично
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24.06.2021 10:19
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24.06.2021 10:19 Ответить
Ренатик, сбацай лучше "Мурку"...
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24.06.2021 10:20 Ответить
Кузьмин о как когда эта падаль устраивала беспредел будучи в Хренпркоуратуре то то был ЗАКОН ублюдки к вам вернулся ваш же бумеранг,.нефиг орать вас ликвидировать вообще то если по чесноку надо.. и давно... как вид тварей...
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24.06.2021 11:02 Ответить
понятно, що нічого не знайдуть: всі можливі докази колаборації давно вже підчищені, знищені або переховані. Часу для того було досить.
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24.06.2021 10:22 Ответить
Згоден, як мінімум 5 років з 2014 по 2019 у Медведчука точно було.
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24.06.2021 10:29 Ответить
та ні, якщо в сенсі його попередньої політичної діяльності - то ще з 1996-го року слід вести відлік. З часу створення СДПУ-о. Але за той час навіть з-за Ющенка нічого на Медведчука не нарили. Хоч антимайдан, тітушок та фальсифікацію голосування 2004 року явно і він в т.ч. організовував
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24.06.2021 10:44 Ответить
Так то ж не кроти рили, а лисиці своїми золотистими хвостами замітали!
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24.06.2021 10:49 Ответить
замітали, чи ні - інше питання. А от те, що він обережний злочинець, і до 2019-го не відсвідчував своєї колаборації, через що навряд чи щось матеріальне знайдеться за той час - це очевидно. І тому докази зради слід було шукати з 2019-го, коли Оксані Марченко ***** подарував бізнес на касапії ( у вигляді нафтогазових родовищ та НПЗ)
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24.06.2021 11:06 Ответить
При Ющенко не нарыли? Не смеши. Это же одна ОПГ.
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24.06.2021 18:17 Ответить
выдать Данилову ******** - пусть расстреляет Медведчука! потом пусть сам застрелится.
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24.06.2021 11:24 Ответить
ІБД - "імітація бурхливої діяльності"!
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24.06.2021 10:25 Ответить
бдсм - хентай только выглядит как издевательство и насилие а в натуре там всё оговорено
и каждый получает своё удовольствие.....
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24.06.2021 11:13 Ответить
при осле оманском медведчука взяли за жопу, при пете нет, вопрос...
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24.06.2021 16:23 Ответить
взяли за жопу, вот именно. когда сядет тогда кукарейте, ато разыграли с жопоблоком цирковой номер, ***** наверное еще и приплатил за поднятие рейтинга мертвечука
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24.06.2021 23:05 Ответить
всеравно, лишний раз ткнуть мертвечука носом в дерьмо-не помешает!
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24.06.2021 17:37 Ответить
" Погром так погром..."
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24.06.2021 10:28 Ответить
Мертвечуки хотели сралинский режим, пускай получают индивидуально для них
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24.06.2021 10:28 Ответить
Дядя, ты шутник? И не называй уважаемого в Рассее человека жертвой какого-т о режима при власти в Украине!
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24.06.2021 10:43 Ответить
На пляшку ту тещу посадили? Ніт? То яке ж це "устрашение"?
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24.06.2021 10:32 Ответить
а шо хотят найти у мёрвыйчука рацию
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24.06.2021 10:36 Ответить
Цирк млядь... Как уже надоело это зебильное убожество, рассчитанное на зебильных дебилов!
Ублюдки....
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24.06.2021 10:42 Ответить
Именно.Садить надо,а не по шкафам лазить...
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24.06.2021 10:43 Ответить
100%!!!Требуем отдать назад трубу,открыть сепарские каналы и снять санкции!!!Слава Гэтьману,смерть зебилам!!!
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24.06.2021 12:05 Ответить
Я за Киву аж распереживался! Жомовую яму нашли? Обыскали?
Там - схрон! Инфа 100%....
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24.06.2021 10:42 Ответить
Какие в хрена жомовые ямы? В Украине давно сахарных заводов и нормальных коров нет! Тем более, что жом летом не нужен! А Кива просто водит за нос спецслужбы Украины, которые никакого понятия о жомовых ямах и молочнотоварном производстве понятия не имеют. Молодец! Простой народ его поддержит!
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24.06.2021 10:47 Ответить
Простой народ ждёт, когда кива станет проФФесором, - тогда сразу, не раздумывая кота за яйца в долгий ящик, поддержит!
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24.06.2021 11:37 Ответить
Прокурори і слідчі проводять нові обшуки у Медведчука. Нагрянули навіть до тещі нардепа, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 8284.
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24.06.2021 10:43 Ответить
Цирк на дроті. Імітація діяльності.
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24.06.2021 10:46 Ответить
И к Кузьмину даавно пора.
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24.06.2021 11:03 Ответить
ну повытирают пыль в шкафах и шо???
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24.06.2021 11:11 Ответить
Так может их под видом обыска для уборки сам мертвечук прислал.Решил сделать теще сюрприз.
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24.06.2021 13:26 Ответить
Поддерживаем!
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24.06.2021 11:40 Ответить
нагадайте чим закінчився обшук озброєної банди мудачука на трухановому в Києві? я відповім - нічим. пару тижнів тому спеціально туди заїхали аби переконатися в тому, що зебіли разом з мудачуком влаштували виставу для лохів. бо охорона як була там, так і залишилась, нічого не змінилось. от і виходить, що всі потуги члєнограя у переслідуванні мудачука - це не більше ніж урінотерапія на морду для лошарам 73%.
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24.06.2021 12:04 Ответить
Мертвечука повесить на майдане и чтоб каждый прохожый плюнул на него.
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24.06.2021 12:14 Ответить
СХОЖИЙ
Прокурори і слідчі проводять нові обшуки у Медведчука. Нагрянули навіть до тещі нардепа, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 5345 Прокурори і слідчі проводять нові обшуки у Медведчука. Нагрянули навіть до тещі нардепа, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 8798
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24.06.2021 13:13 Ответить
А что, по понятиям этого жалкого ручного прокуроришки януковоща, теща медведчука, как и "жена цезаря", вне подозрений?
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24.06.2021 13:32 Ответить
Руки прочь от кума *****, жалкие зелёные жабы ))))
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24.06.2021 14:17 Ответить
А при Пороху як сир в сметані купався
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24.06.2021 14:44 Ответить
Что то не видно любителей мальдивского дезертира, ведь они пять лет рассказывали что кума Ху.ла трогать нельзя бо Ху.ло нападе, а тут такой поворот событий.
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24.06.2021 15:51 Ответить
Цитату о том, как Порошенко говорил о том, что "кума Ху.ла трогать нельзя бо Ху.ло нападе"
в студию.
Прошу пана, хоть одну.
И какой такой поворот событий? Обыски у Мудачука?
Всем известно, что Мудачук кум Путена и пророссийский политик.
Что хотят найти - переписку с Путеном?
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24.06.2021 17:22 Ответить
Яйце треба шукати! В ньому голка!
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24.06.2021 17:41 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале https://newsone.ua/news/politics/razocharuju-zelenskoho-privetiki-ot-putina-ja-poroshenko-ne-peredaval-intervju-viktora-medvedchuka-telekanalu-newsone.html#_blank NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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24.06.2021 17:15 Ответить
Порохоботы уже ссылаются на цитаты Медведчука,очень интересно ...
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24.06.2021 19:40 Ответить
А на чьи цитаты надо ссылаться? На высказывания тех, кто мелет все что ему вздумается, не ссылаясь ни на что, и не подтверждая ничем?
Цитата - это лучшее подтверждение, тем более, что еще есть и видео.
Что, как говорится, написано пером (в современном виде это видео) - не вырубишь и топором.
А то выше товарисч https://censor.net/ru/user/478212 что-то ляпнул, а подтвердить ничем не соизволил, потому что НЕЧЕМ.
Ну и Мудачука, можно считать кем угодно, но уж никак не дурачком.
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24.06.2021 20:08 Ответить
валодя, з медведчуковом ето даже очьень вьерно, но уж очьень мягка, па жьешчье нада па жьешчье. Но єсть іщо адін вапрос о том кагда же бьенье бейца в тіскі зажмут, аль СЦИКОТНО ?! Вірняк що сцикотно !
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24.06.2021 20:14 Ответить
Как же ж своего папика-спонсора обидеть?
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24.06.2021 20:31 Ответить
"Вы видели вчера новости и видео из Кремля. Побежали к Путину.
Они экономику обсуждают!
Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся.
Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас."

Пётр Алексеевич Порошенко О визите в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и его однопартийца ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА, провёдших переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
2019 год
Источник: Порошенко о Бойко и Медведчуке: Поползли на коленях к Путину https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/23/7210021/ "Украинская правда", .03.2019
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24.06.2021 20:24 Ответить
На фото чуть привял как бы. Принишкнул чуть. Где то копнули видно, что давно и глубоко лежало---и на тебе!
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24.06.2021 21:23 Ответить
 
 