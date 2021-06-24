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Новости Агрессия России против Украины
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Лето будет горячим... Кремль не отказался от планов на Мариуполь и Бердянск, Одесса тоже в "меню", - Ходжес

Лето будет горячим... Кремль не отказался от планов на Мариуполь и Бердянск, Одесса тоже в

Россия не перестанет дестабилизировать ситуацию вблизи украинских границ, невзирая на нынешние санкции Запада, "пока ее не остановят".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на конференции от Германского фонда Маршала в Вашингтоне заявил экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.

Он считает, что Москва не прекращает провокации из-за недостаточно жесткого ответа на прошлые случаи нарушения норм международного права.

"Да, Альянс стал крепче. Мы защитили себя лучше внутри НАТО и ввели санкции, но мы точно не изменили поведение Кремля, который с 2008 года (в Грузии) делает то, что делает. Я думаю, что они остановятся, только когда их остановят", – подчеркнул генерал-лейтенант армии США в отставке.

Ходжес уверен, что россияне не только не отступятся от агрессивного поведения и экспансии, но и пойдут вперед: "И я полагаю, что, к несчастью, именно это будет происходить в Украине летом. Лето будет горячее. И не только из-за погоды. В частности, вокруг Азовского моря".

Ходжес заявил, что несмотря на заявления Кремля об отводе накопленных весной близ Украины сил, "никто выше сержанта по рангу ни на секунду не верит в это".

"Думаю, они не отказались от планов на Мариуполь и Бердянск. Одесса также в "меню"; возможно, не в этом году, но в следующем. Зависит от их уверенности. Пока что они правы, когда верят в то, что мы ничего не предпримем в ответ. Это вызов нам. Убедить их, что мы готовы", – сказал военный эксперт по евробезопасности.

Он посетовал на то, что "слишком многие" в Берлине, Париже, Брюсселе, Гааге "и даже Вашингтоне" считают, что ситуация в черноморском регионе их не касается, что "это российское, нет смысла влезать в конфликт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западу следует увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, - Ходжес

"Никто не желает конфликта с РФ. Никто. Но лучший способ не получить его – очень четко дать им понять, что мы готовы к конфликту и к тому, чтобы развалить их, если потребуется", – подчеркнул Ходжес.

Напомним, в конце 2020-го Ходжес был уверен, что администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России. Ранее он дал советы ВСУ для защиты от наступления России.

НАТО (9977) россия (95467) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+29
Если Марик и Одесса, значит и Николаев с Херсоном тоже в меню, с Измаилом и Каховкой в придачу. До 19 года кацапы присмирели, а сейчас прут на всех фронтах. Но ни госзаказовот министерства зеленой обороны, ни премий бойцам ВСУ, ни жратвы в армии нормальной. Зато чучело миллиард деревьев посадить придумало. Украине вполне хватает одного дуба в кресле президента
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24.06.2021 10:28
+10
Хорошее слово у Хождеса. Уточню. Не слово , а целая фраза. "Готовы развалить их, если потребуется". Жаль, что пока это все только на словах.
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24.06.2021 10:35
+8
суть заяви зрозуміла, але у випадку повномаштабного вторгнення, поки союзники будуть виражати глибокі стурбованості, нам треба буде боронити рідну землю..
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24.06.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
та нуу..достраивайте СП2, сокращайте военную помощь и да будет мир!....
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24.06.2021 10:23 Ответить
Если Марик и Одесса, значит и Николаев с Херсоном тоже в меню, с Измаилом и Каховкой в придачу. До 19 года кацапы присмирели, а сейчас прут на всех фронтах. Но ни госзаказовот министерства зеленой обороны, ни премий бойцам ВСУ, ни жратвы в армии нормальной. Зато чучело миллиард деревьев посадить придумало. Украине вполне хватает одного дуба в кресле президента
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24.06.2021 10:28 Ответить
Рюкзаков насадит и засадит .Будут вам и мимимишные селфи вместо лесов и рюкзаки вместо партизанов
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24.06.2021 11:08 Ответить
До 19 го года они перли полным ходом на Востоке . Дебальцево , иловайск , ДАП ? Забыл ? Агрессия продолжается 7 год и зеленые просто продолжают линию папередников -торговать и не провоцировать . Но сладких пафосных речей про патужные перемоги на митингах по случаю дня открытия очередного конфетного магазина действительно стало меньше
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24.06.2021 11:02 Ответить
Если захватят Мариуполь, порт отправки будет лугандон, ни кто продукцию с целого региона, в.ч. ахметовскую и других не примет, кроме федераски, абхазии и т.д.
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07.07.2021 12:02 Ответить
Хорошее слово у Хождеса. Уточню. Не слово , а целая фраза. "Готовы развалить их, если потребуется". Жаль, что пока это все только на словах.
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24.06.2021 10:35 Ответить
_Конечно не отказался! С чего бы? Германия и франция на поощряют и финансируют людоеда, а теперь и байден снова с кремлём.
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24.06.2021 10:36 Ответить
*на
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24.06.2021 15:22 Ответить
Вижу, что это мировая тенденция. Когда оно бывшее, когда оно экс...., то сразу становится гэроем и всех бамбит.... на словах. На минуточку есть руководство США, руководство НАТО (а в НАТО, между прочим 30 стран), вот от них можно получить официальное ФЭ рашке. ***еть - не мешки ворочать, оказывается, умеют не только у нас
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24.06.2021 10:42 Ответить
суть заяви зрозуміла, але у випадку повномаштабного вторгнення, поки союзники будуть виражати глибокі стурбованості, нам треба буде боронити рідну землю..
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24.06.2021 10:44 Ответить
Це при тому що зазвичай наша влада нам заважає в обороні.
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24.06.2021 10:56 Ответить
де буде та влада, коли (не дай Боже) це розпочнеться?
На літачкі, і на Захід.. Або автівками у бік Карпат..
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24.06.2021 11:06 Ответить
Так і буле, але вони перед втікання своїм дибільним і продажним керуванням здадуть землі і людей покладуть.
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24.06.2021 11:19 Ответить
янелох, хйло не отказалось убить тебя. а ты, не отказался повесить хйла на башне кремля?
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24.06.2021 10:49 Ответить
Надіємось, що Ходжес(а) почули
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24.06.2021 10:50 Ответить
Ла-ла-ла, а говнеца по всей морде этому "меню"...
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24.06.2021 10:51 Ответить
Вся надія на Китай, на анексію Сибіру. Бажано до кінця поточного року
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24.06.2021 10:55 Ответить
Скорее всего автор публикации хочет сорвать курортный сезон в Мариуполе, Бердянске и Одессе! Вот, чертяка!
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24.06.2021 10:56 Ответить
 
 