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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за "сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации"

ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за

Сотрудники ФСБ России задержали в оккупированном Крыму жителя Симферополя якобы за сбор данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", - говорится в сообщении.

По данным оккупантов, данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации".

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

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Автор: 

задержание (6675) Крым (26376) ФСБ (1935)


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"Спеціальна антенна система" була замаскована під дротяну огорожу дачної ділянки! Підозри виникли з-за того що "После каждого "посещения" садово-агароднава участка ворами хозяин тщательно устранял повреждения и восстанавливал аграду - что нехарактерна для настоящего русскава челавека!"
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24.06.2021 10:30 Ответить
Шпійон Бубачки, який буде всіх бамбіть.
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24.06.2021 10:43 Ответить
У часи супутників та інших технологічних ніштяків подібна пред'ява звучить доволі дико. Але це ж орда.🥴
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24.06.2021 10:45 Ответить
Вот же рукожопы рабсиянские. Где парашют, где радистка Кэт, где младенцы в конце концов? Где застеленный Гельмут Кальдер?
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24.06.2021 10:50 Ответить
Як, а спеціальний антенний пристрій. Штірліц на сеансі передачі крапок і тире під грушиною із заздрості папіроску ковтнув.
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24.06.2021 11:04 Ответить
Сейчас разведут следственную канитель и Плейшнера с ампулой цианида в папиросе найдут. Повезет только пастору Шлагу.
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24.06.2021 11:17 Ответить
Однозначно.
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24.06.2021 11:22 Ответить
"сбор для спецслужб Украины данных о НЕЗАКОННЫХ полетах военной авиации"
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24.06.2021 11:03 Ответить
 
 