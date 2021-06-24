ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за "сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации"
Сотрудники ФСБ России задержали в оккупированном Крыму жителя Симферополя якобы за сбор данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", - говорится в сообщении.
По данным оккупантов, данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации".
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
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