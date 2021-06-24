Дело МН17: Сегодня на судебном заседании в Нидерландах прокуратура ответит на запросы защиты террориста Пулатова
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах в 10.00 по местному времени начнется очередное судебное заседание по рассмотрению по существу дела о крушении самолета рейса MH17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На заседании должны обсуждать ответ прокуратуры на запросы защиты одного из четырех обвиняемых, Олега Пулатова.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
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Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликан
16.09.2014 Вручено подання Комітету про відхилення
02.07.2014 Надано для ознайомлення
01.07.2014 Направлено на розгляд Комітету
27.06.2014 Передано на розгляд керівництву
27.06.2014 Одержано Верховною РадоюНідерланди - молодці, а Україна - засранції.