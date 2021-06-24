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Патрульный, избивший до смерти мужчину на Днепропетровщине, предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР

Патрульный, избивший до смерти мужчину на Днепропетровщине, предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР

Полицейский, который до смерти избил 47-летнего мужчину на Днепропетровщине, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в 2018 году патрульные приехали на вызов по поводу драки в местном кафе. На приезд правоохранителей один из посетителей отреагировал негативно и начал нецензурно выражаться в их адрес. Один из полицейских надел на мужчину наручники, посадил в служебный автомобиль и вывез в лесополосу. Там он нанес гражданину сильный удар кулаком в голову, от которого мужчина потерял сознание.

Через три недели пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

13 апреля 2021 следователи ГБР сообщили 27-летнему полицейскому о подозрении. Кроме того, по их ходатайству патрульного отстранили от должности, которую он занимал три года.

Экс-командира взвода будут судить за превышение власти, которое сопровождалось применением насилия и повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харькове, - ГБР. ФОТО

Автор: 

избиение (9794) Нацполиция (16451) суд (25091) убийство (6481) ГБР (2984) Днепропетровская область (3933)


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стремное наказание ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ я бы вообще ввел бы око за око что имею ввиду убил челов56ека лет 50 минимум 25 лет мог человек еще прожить даже в наших условиях убил 30 летнего 45 лет тюрьмы 20 летнего 55 лет тюрьмы т.е. срок пожизненного плясать от возраста жертвы про подростка и ребёнка вообще молчу сколько отбирал у человека среднестатистических лет жития столько тебе суд и нарежет срок у тюрьме.. или не хочешь стакан синильной кислоты и пей на здоровье в присутствии палача прокурора адвоката и родственников погибшего...этакая принудительная само эвтаназия самоубийтсво что есть страшный грех....
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24.06.2021 10:59 Ответить
а имел бы погибший маленький пистолетик
осттался живой
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24.06.2021 11:17 Ответить
нужен не "пистолетик" у малолетних, а мозги у взрослых. намек понял?
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24.06.2021 12:33 Ответить
что ты несешь безмозглое? ...
p.s. такое ощущение, что в каждой новости сидит 10 даунов которые своими тупыми писульками намеренно дескредитируют саму возможность свободного владельния короткостволом....
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24.06.2021 15:42 Ответить
Патрульний, який побив до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 1.
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24.06.2021 11:01 Ответить
Ніц йому не буде.
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24.06.2021 11:22 Ответить
Тут цікава історія варта розголосу. https://radar.in.ua/politsejskomu-yakyj-zatrymav-p-yanogo-prokurora-******-spravu-a-prokuror-porishav/
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24.06.2021 11:58 Ответить
і нащо коп зізнався? Тєло ж і так в кафе було побите, ще невідомо від чийого удару воно відкинуло копита.
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24.06.2021 12:37 Ответить
 
 