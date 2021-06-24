Патрульный, избивший до смерти мужчину на Днепропетровщине, предстанет перед судом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР

Полицейский, который до смерти избил 47-летнего мужчину на Днепропетровщине, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в 2018 году патрульные приехали на вызов по поводу драки в местном кафе. На приезд правоохранителей один из посетителей отреагировал негативно и начал нецензурно выражаться в их адрес. Один из полицейских надел на мужчину наручники, посадил в служебный автомобиль и вывез в лесополосу. Там он нанес гражданину сильный удар кулаком в голову, от которого мужчина потерял сознание.

Через три недели пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

13 апреля 2021 следователи ГБР сообщили 27-летнему полицейскому о подозрении. Кроме того, по их ходатайству патрульного отстранили от должности, которую он занимал три года.

Экс-командира взвода будут судить за превышение власти, которое сопровождалось применением насилия и повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), а также за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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