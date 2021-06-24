С начала месяца в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13, - ГСЧС

С начала месяца на водных объектах Украины погибли 126 человек. Из них 28 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из них один ребенок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.