РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10116 посетителей онлайн
Новости
771 1

С начала месяца в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13, - ГСЧС

С начала месяца в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13, - ГСЧС

С начала месяца на водных объектах Украины погибли 126 человек. Из них 28 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из них один ребенок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.

Автор: 

дети (6489) смерть (9216) ГСЧС (4960) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від початку місяця в Україні потонули 126 осіб. Лише за вчора - 13, - ДСНС - Цензор.НЕТ 380
показать весь комментарий
24.06.2021 10:53 Ответить
 
 