С начала месяца в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13, - ГСЧС
С начала месяца на водных объектах Украины погибли 126 человек. Из них 28 детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из них один ребенок.
"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.
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показать весь комментарий24.06.2021 10:53 Ответить Мне нравится 3
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