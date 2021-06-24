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"Подарок" из Африки: гигантское пылевое облако из Сахары накроет сегодня большую часть юго-восточной Европы

Сегодня, 24 июня плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть юго-восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Watchers.

"Очень плотное облако пыли Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющими на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеваниям и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.

Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

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Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.

Напомним, что левобережная часть Украины оказалась под пылевой бурей под названием "Астраханский суховей".

Причиной бури стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пыльная буря продержится в Украине еще два дня, - Укргидрометцентр. ФОТО

воздух (173) Европа (1845) климат (164) погода (2819)


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Топ комментарии
+6
это астраханский подарок..., из раши
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24.06.2021 10:58
+5
Не надо прятать вырубку наших лесов Медведчуком за африканскими пылевыми бурями.
У нас хватает своих бармалеев и бегемотов.
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24.06.2021 11:35
+4
В нас теж якийсь смог на небі. Небо сірувате, хоча хмар немає.
Другий день поспіль.
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24.06.2021 10:56
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В нас теж якийсь смог на небі. Небо сірувате, хоча хмар немає.
Другий день поспіль.
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24.06.2021 10:56 Ответить
это астраханский подарок..., из раши
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24.06.2021 10:58 Ответить
не долго осталось ждать, когда и мы начнем делиться с миром своими суховеями с Карпат
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24.06.2021 12:00 Ответить
В принципі так, 300-500 тис років і Карпати засиплять світ пилюкою.
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24.06.2021 12:32 Ответить
прямая контрабанда песка...
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24.06.2021 10:56 Ответить
Очень мелкие камни с африканского неба.
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24.06.2021 11:34 Ответить
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24.06.2021 10:57 Ответить
Привіт з Африки, чувакі.
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24.06.2021 10:58 Ответить
Ех, Африка, Африка. Крокодили, бегімоти, бармалей.
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24.06.2021 11:11 Ответить
Бармалей ЗЕлений ?
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24.06.2021 11:34 Ответить
Не надо прятать вырубку наших лесов Медведчуком за африканскими пылевыми бурями.
У нас хватает своих бармалеев и бегемотов.
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24.06.2021 11:35 Ответить
Ахврика людству частенько подарунки підносить. Як не СНІД то *****.
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24.06.2021 11:35 Ответить
Астрахань це не росія, це Орда.
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24.06.2021 12:33 Ответить
Дійсно в самій назві Астрахань, Рязань, Казань відповідь на всі питання. Угро- фіни і Татари - це два етноси, які є базовими, корінними народами Росії. В цьому не має нічого поганого, але, треба визнати. І не продовжувати брехати. А Українцям, теж визнати, що ніякі ми не словяни, Слово словянин, штучне, зявилося після хрещення Володимиром кельтських племен ( галлів). Словянського етносу не існувало за визначенням.
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24.06.2021 16:41 Ответить
 
 