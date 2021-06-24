"Подарок" из Африки: гигантское пылевое облако из Сахары накроет сегодня большую часть юго-восточной Европы

Сегодня, 24 июня плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть юго-восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Watchers.

"Очень плотное облако пыли Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющими на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеваниям и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.

Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

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Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.

Напомним, что левобережная часть Украины оказалась под пылевой бурей под названием "Астраханский суховей".

Причиной бури стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра.

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