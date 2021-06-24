Саммит Восточного партнерства состоится в декабре. Будем переводить эту повестку дня в действие, – Боррель

Саммит Восточного партнерства состоится в декабре текущего года.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран – участниц Восточного партнерства - Украины, Молдовы и Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министры трех стран впервые посетили столицу ЕС в формате так называемого Ассоциированного трио.

"Этот год – важный год для Восточного партнерства. Вместе с Комиссией мы в Брюсселе завершаем работу над повесткой дня после 2020 года, которая состоит из конкретных результатов и целей. Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре – как я понимаю, все из нас сожалеют, что он был отложен, как это произошло и с другими саммитами, но этот саммит в декабре будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего", - сообщил он.

Боррель отметил, что в ЕС с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые "базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон".

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