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Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова

Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова

Заместитель генерального директора генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова заявляет, что перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Матернова заявила на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

"Этот перечень реформ действительно поражает, особенно смотря на ситуацию в стране, в стране, которая находится в состоянии войны. Это не только военные действия, это также большая кампания по дезинформации, гибридная война. А также реформы, которые проводятся во время пандемии", - отметила представитель Еврокомиссии.

В то же время Матернова подчеркнула, что на данный момент сделано еще не все.

В частности, она обратила внимание на необходимость реформирование судебной системы, так как это является камнем преткновения как для улучшения инвестиционного климата так и для граждан страны.

Матернова также отметила необходимость улучшения корпоративного управления.

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Автор: 

Еврокомиссия (1452) реформы (3951) Матернова Екатерина (56)


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Топ комментарии
+9
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7794

....
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24.06.2021 11:24
+6
схоже, ОПУ налагодив пряме постачання сильнодіючих речовин для цієї пані.
Руйнування та маячня - це не реформи.
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24.06.2021 11:18
+6
Це вона ще не знає про бубачкини реформи.
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24.06.2021 11:20
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Я сам в шоке! Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7487
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24.06.2021 11:17 Ответить
Особенности перевода текста от ОП . В действительности это звучит так : Перечень начатых реформ, не выполненных Украиной, поражает.Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны!
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24.06.2021 13:25 Ответить
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает.

Это да. Медицинская, милицейская, судебная... Наслаждаемся.
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24.06.2021 11:18 Ответить
схоже, ОПУ налагодив пряме постачання сильнодіючих речовин для цієї пані.
Руйнування та маячня - це не реформи.
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24.06.2021 11:18 Ответить
Навіщо так? У заяві не вказано, що це реформи Зєлжнского. 😁 Навіть навпаки, його тикають носум у гальмування реформ. 😁
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24.06.2021 11:26 Ответить
Шо они там курят? Причем все ?

Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 5978
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24.06.2021 11:18 Ответить
Це вона ще не знає про бубачкини реформи.
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24.06.2021 11:20 Ответить
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7794

....
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24.06.2021 11:24 Ответить
Там цілком очевидна мета - щоб досяг до органу, яким імітують гру на піаніно деякі неадекватні ноаоявлнні політичні діячі.
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24.06.2021 11:28 Ответить
поражает, что у власти долбебы.
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24.06.2021 11:20 Ответить
Народ, ця пані оцінювала реформи, які відбулись в Україні з 2014-го по 2019-тий... Вчитайтесь... Тема: "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС". І окремим рядком в неї: "А также реформы, которые проводятся во время пандемии"
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24.06.2021 11:22 Ответить
ой... а можно этот перечень и нам посмотреть...ну чтоб впечатлиться ))))
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24.06.2021 11:23 Ответить
Контора пишет ... (с)
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24.06.2021 11:23 Ответить
Особенно в борьбе с дезинформацией Украина преуспела. Клоун стал презом благодаря этой дезе а его любимый его канал и бывшие коллеги продолжают ее распространять. Какое то "типа" юмористическое шоу на Г+Г после новостей идет, я как то включил и кроме двух фамилий Пети и Виталика, которые повторялись каждые 5 минут я там не услышал. При чем уровень шуток был дикий вызывающий рвотный рефлекс... страшно становиться когда осознаешь что в стране большое кол-во людей смотрят с удовольствием эти помои .
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24.06.2021 11:24 Ответить
То все - дипломатія.
Головне в статті починається після слів: "В то же время Матернова подчеркнула" Источник: https://censor.net/ru/n3273181
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24.06.2021 11:25 Ответить
именно перечень! бла...бла...бла....А гражданам лучше стало жить???
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24.06.2021 11:33 Ответить
Перечень реформ поражает, результаты этих реформ? Как?
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24.06.2021 11:35 Ответить
хреновые....как и "рехформаторы" тупорылые и алчные.
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24.06.2021 11:39 Ответить
С такими советниками в экономике как Милованов и Устенко...стране скоро дупа!
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24.06.2021 11:57 Ответить
А що так вузько мислимо? До сраки хто буде радником в олігархічній економіці - результат буде дуже подібний. Олігархічну систему треба змінити.
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24.06.2021 16:58 Ответить
Як завжди хтось бачить безліч суперових рехворм. Але аборігени їх чомусь не помічають. Парадокс. Особисто я на стороні аборигенів.
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24.06.2021 12:08 Ответить
 
 