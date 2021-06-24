Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова
Заместитель генерального директора генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова заявляет, что перечень выполненных Украиной реформ поражает, особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Матернова заявила на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".
"Этот перечень реформ действительно поражает, особенно смотря на ситуацию в стране, в стране, которая находится в состоянии войны. Это не только военные действия, это также большая кампания по дезинформации, гибридная война. А также реформы, которые проводятся во время пандемии", - отметила представитель Еврокомиссии.
В то же время Матернова подчеркнула, что на данный момент сделано еще не все.
В частности, она обратила внимание на необходимость реформирование судебной системы, так как это является камнем преткновения как для улучшения инвестиционного климата так и для граждан страны.
Матернова также отметила необходимость улучшения корпоративного управления.
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Это да. Медицинская, милицейская, судебная... Наслаждаемся.
Руйнування та маячня - це не реформи.
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