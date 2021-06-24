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Новости Коронавирус и карантин
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Впервые за долгое время в Киеве нет смертей от COVID-19. За сутки - 223 новых случая, выздоровели 605 человек, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 223 новых случая коронавируса. Впервые за долгое время летальных случаев за сутки в столице нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети.

"223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегоднягний день - 212 834 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина занимает 19 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. В общем коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком - 54, в Днепровском  - 41 и в Оболонском  - 30 случаев", - отметил Кличко.

Впервые за долгое время в Киеве нет смертей от COVID-19. За сутки - 223 новых случая, выздоровели 605 человек, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25502) Кличко Виталий (4637) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ты хоть пиши, где у вас В лаптестане, например, очередной пик смертности от КОВИДа...
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24.06.2021 12:23
+2
За те кацапские фейки нечего и говорить. А статистика не прикрывалась. Заболеваемостью еще можно как-то манипулировать, а смертность выявляется на раз.
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24.06.2021 13:11
+1
если честно тут нет заслуги прививок. Привито меньше 3% населения. Просто все уже переболели естественным путем. Это не значит что прививки не нужно делать, но к сожалению уровень интеллекта украинцев не позволяет им прививаться.
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24.06.2021 12:18
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Антипрививочники, як то кажуть, агов!
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24.06.2021 11:23 Ответить
если честно тут нет заслуги прививок. Привито меньше 3% населения. Просто все уже переболели естественным путем. Это не значит что прививки не нужно делать, но к сожалению уровень интеллекта украинцев не позволяет им прививаться.
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24.06.2021 12:18 Ответить
В Киеве за прививками очереди довольно изрядные, так, что заслуга прививок тут есть. Но есть и другой аспект - антипрививочники верещат, что прививки чуть ли не заражают КОВИДом, что практика опровергает на корню.
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24.06.2021 12:22 Ответить
антипрививочники это клиника, но естественный отбор всех рассудит.
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24.06.2021 12:35 Ответить
Уже судит. Даже, карает. Пример - Киев и москва. В Киеве - выше написано, а в москве пик смертности.
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24.06.2021 12:39 Ответить
Торжество дарвинизма.
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24.06.2021 12:46 Ответить
Да. При чем, они умудрились побить рекорды в самую жаркую и засушливую погоду, когда активность распространения вирусов вообще падает.
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24.06.2021 12:47 Ответить
У нас COVID як колись AIDS-вже майже ніхто не згадує. В масках ходять одиниці. Вже починають віддуплятись кінчені ліберали «а шо єта біла!?».
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24.06.2021 12:22 Ответить
Ты хоть пиши, где у вас В лаптестане, например, очередной пик смертности от КОВИДа...
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24.06.2021 12:23 Ответить
В Ню-Йорку.
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24.06.2021 12:25 Ответить
В NY все мои друзья и знакомые уже давно вакцинировались.
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24.06.2021 12:28 Ответить
Не хворів і не прививався. Весь цей час провів на вулицях міста-жодного дня не сидів на карантині. Регулярно здавав на тести, мию руки і носив маску. Я просто не можу скласти в голові «масові поховання мертвих на Райкерс» і те, що я бачив на вулицях. Коли помирають сотні тисяч людей- це повинно відчуватись якось.
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24.06.2021 12:28 Ответить
Кожний діє так, як вважає необхідним для себе. Ми з дружиною не прививались, донька-так. Ми просто перестали контактувати безпосередньо з людьми і притримувались норм гігієни. Постійно здавали на тести. У нас було дуже багато політики із цього приводу, що викликало підозру. І я знову виявився правий,як тільки до влади прийшли демократи -вся ця історія із COVID відразу закінчилась як і не було.
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24.06.2021 12:33 Ответить
"як тільки до влади прийшли демократи -вся ця історія із COVID відразу закінчилась як і не було" - я не помню времени, чтоб хоть когда-то республиканцев в NY не критиковали.
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24.06.2021 12:37 Ответить
Ну так, але зараз «моляться» на Джулінані і Блумберга після того, що із містом зробив ДеБлазіо із своєю командою.
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24.06.2021 13:01 Ответить
Ковиду пох на политику. Люди или болеют или нет, вне зависимости от религиозных, политических убеждений. И даже вера или не вера в ковид не помогает.
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24.06.2021 12:37 Ответить
Де я писав про «віру в COVID"? Я написав в одному реченні про свої особисті спостереження. В мене унікальна робота і я бачу місто з середини. Я буваю в багатьох місцях і спілкуюсь із специфічними людьми. В офісі практично не буваю. Є речі, котрі просто не складаються в логічний пазл, ось і все.
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24.06.2021 12:59 Ответить
ковид не обещал ни вам ни кому либо еще складываться в логический пазл, тем более в условиях вашей частичной осведомленности о нём.
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24.06.2021 15:27 Ответить
Для тебе більше року знадобилось зрозуміти те, про шо багатьом було зрозуміло з самого початку.
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24.06.2021 12:55 Ответить
Я про це пишу вже більше року.
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24.06.2021 12:57 Ответить
Ну, маски ж носили, контактувати припинили. Ми - ні. І не хворіли, бо тести не робили.
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24.06.2021 13:02 Ответить
Так. І можливо, це і допомогло але я чомусь продовжую задавати питання в голові.
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24.06.2021 13:10 Ответить
На моих глазах от КОВИДа умирал человек. Просто задыхался. И умер. Реанимация не спасла (хоть всё делалось своевременно). Был бы привит вовремя - он бы остался жив. Человек из группы риска.
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24.06.2021 13:00 Ответить
В кардіології подивись, як задихаються від отіку легенів. Чи ти від такого застрахований ширянням?
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24.06.2021 13:04 Ответить
Это была пульмонология. Человек был под наблюдением, кардиограммы делались вовремя.
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24.06.2021 13:08 Ответить
Ага, ковідна пульмінологія.
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24.06.2021 13:20 Ответить
Профильная пульмонологическая больница, КОВИДное отделение.
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24.06.2021 13:22 Ответить
Я не заперечую існування COVID! У нас не виносять труну із квартир через під'їзд на очах всього двору, тобто не видно чи мруть люди чи ні і в якій кількості. Я про те, що якщо помирають сотні тисяч людей, коли теща послала мені статтю де показують як у нас екскаватором риють котлован для масових поховань і тому подібна істерія чи не було б логічно помітит якісь зміни в поведінці суспільства? Я щоденно спілкуюсь із десятками людей і я соціальна людина. Вибачте але я не помічав ні тоді, ні зараз нічого трагічного. І потім, виявляється деми мали прямі фінансові інтереси в китайській лаболаторіі і ще багато цікавих фактів випливає в пресі. Я про те, що у нас прикрили правдиву інформацію і соціалісти швиденько все використали в своїх політичних цілях.
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24.06.2021 13:09 Ответить
За те кацапские фейки нечего и говорить. А статистика не прикрывалась. Заболеваемостью еще можно как-то манипулировать, а смертность выявляется на раз.
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24.06.2021 13:11 Ответить
Байден казав про 500 000. Статистика у нас мінялась і постійно. Тепер інформацію заборонили надавати в мас-медіа-ще один винахід соціалістів при владі. До американців не доходить, що це вже все було і не раз за світову історію. У нас унікальний досвід після союзу в плані як можуть діяти соціалісти але ніхто нікого не хоче слухати-я просто спостерігаю за світом як той чувак в циліндрі і в кріслі посеред тонучого Титаніка. Молодь в Америці хоче соціалізм- 👍
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24.06.2021 13:24 Ответить
Молодь в США разная бывает. Сомневаюсь, что, к примеру, в Атланте, молодь прям так вся поголовно за социализм...
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24.06.2021 13:26 Ответить
Коли Трамп запустив виробництво спочатку масок (всі маски в США були з Китаю), потім виробництво вакцин (Пелосі і Шумер закликали бойкотувати «вакцини Трампа»), потім ті самі політики вже верещали про масову вакцинацію і показували «групи білих евангелістів, котрі відмовляються від вакцинації» - Ату їх! Від всього цього тхнуло і тхне старим совком. Це методи соціалістів і кровавих комуняк.
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24.06.2021 13:16 Ответить
Як можна вірити такім «лідерам»? Фаучі спочатку на камеру закликав всіх відмовлятись від масок і ігнорувати COVID. Виявляється! Його інститут мав прямі фінансові інвестиції в тій самій лаболаторіі. Пелосі на початку пандемії (на камеру!!!) запрошувала всіх на святкування китайського нового року в Сан-Франциско. Ну як їм можна довіряти?
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24.06.2021 13:19 Ответить
Ну так то были кацапские вопли. Они вчера и Дефендер обстреливали, по их же заявлениям
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24.06.2021 12:35 Ответить
 
 