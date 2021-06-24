Впервые за долгое время в Киеве нет смертей от COVID-19. За сутки - 223 новых случая, выздоровели 605 человек, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 223 новых случая коронавируса. Впервые за долгое время летальных случаев за сутки в столице нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети.

"223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегоднягний день - 212 834 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. В общем коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком - 54, в Днепровском - 41 и в Оболонском - 30 случаев", - отметил Кличко.