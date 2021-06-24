"Чтобы понять, кто сильнее": В Госдуме РФ предложили организовать футбольный матч между сборными России и Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпионат".

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков", - сказал Свищев.

По его словам, увидеть в ближайшем будущем товарищеский матч между сборными Украины и России будет довольно интересно.

"В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - подытожил он.

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