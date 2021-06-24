РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости
1 159 6

На саммите Украина-ЕС в октябре будет решение о присоединении нашей страны к европейской системе транзита, - вице-премьер Стефанишина

На саммите Украина-ЕС в октябре будет решение о присоединении нашей страны к европейской системе транзита, - вице-премьер Стефанишина

На ближайшем саммите Украина-ЕС, который должен пройти 12 октября, будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем, что уже на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита", - сказала она

Также Стефанишина заявила, что сфера телекоммуникационных услуг признана такой, которая первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.

Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.

Читайте также: Саммит Восточного партнерства состоится в декабре. Будем переводить эту повестку дня в действие, – Боррель

Автор: 

евроинтеграция (2124) саммит (1170) транзит (568) Евросоюз (17113) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смотрите какой у нас вице-премьер. Так и хочется ей подчиняться.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:31 Ответить
І шош ми будемо транзитить?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:32 Ответить
Добрые намерения и светлые мечты ЗЕ.

Миллиард деревьев и цифровые столбики в парках, например.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:34 Ответить
Это очень вряд ли.

Не думаю что ЕС интересно вводить в свои системы фактор дестабилизации. А с ЗЕ и его решениями иначе быть просто не может.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:33 Ответить
Это сообщение, безусловно, подбодрит каждого пересичного, правда, тоже в октябре начинается отопительный сезон с анонсированным повышением тарифов на 35%, но это ничто в сравнении с европейским транзитом!
показать весь комментарий
24.06.2021 11:36 Ответить
Після цього українців вже не злякаєш!

На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 1517
показать весь комментарий
24.06.2021 11:49 Ответить
 
 