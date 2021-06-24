На саммите Украина-ЕС в октябре будет решение о присоединении нашей страны к европейской системе транзита, - вице-премьер Стефанишина
На ближайшем саммите Украина-ЕС, который должен пройти 12 октября, будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы планируем, что уже на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита", - сказала она
Также Стефанишина заявила, что сфера телекоммуникационных услуг признана такой, которая первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.
Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Миллиард деревьев и цифровые столбики в парках, например.
Не думаю что ЕС интересно вводить в свои системы фактор дестабилизации. А с ЗЕ и его решениями иначе быть просто не может.