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Новости Санкции против России
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Инициатива возобновить саммиты ЕС с РФ - опасное отклонение от политики санкций, которое может подорвать их эффективность, - Кулеба

Инициатива возобновить саммиты ЕС с РФ - опасное отклонение от политики санкций, которое может подорвать их эффективность, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что донес до Европейского союза обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой и настаивает, что это несет риски.

Об этом Кулеба заявил в четверг в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел трех стран – участниц Восточного партнерства - Украины, Молдовы и Грузии, с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я воспользовался возможностью встречи с высоким представителем, чтобы разделить с ним очень глубокую обеспокоенность Украины в отношении информации, которую мы получили вчера в отношении инициативы поставить на повестку дня встречи лидеров ЕС, которая состоится сегодня в рамках заседания Совета, идею, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским союзом", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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По его словам, Киев считает, что приостановка политического диалога высокого уровня между ЕС и Россией является частью политики санкций ЕС в отношении России.

"Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей", - уверен Кулеба.

Он напомнил, что решение заморозить саммиты между ЕС и Россией было принято в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.

"К сожалению, Россия не демонстрирует какое-либо желание изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований", - настаивает министр иностранных дел Украины.

Автор: 

россия (95467) саммит (1170) санкции (11282) Евросоюз (17113) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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кулєба, це прямі наслідки недолугої зовнішньої політики від зюзедента
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24.06.2021 11:40 Ответить
і це правда...
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24.06.2021 11:44 Ответить
мені цікаво, що з цього приводу думають колективні уряди Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, Фінляндії, Швеції і особливо на фоні подій останнього часу - Чехії та Болгарії. І чи переконають наші союзники в ЄС керівництво спілки, що йти на консультативні контакти з касапами - моральний злочин...
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24.06.2021 11:43 Ответить
Такие инициативы могут выдвигать только агенты Кремля и Украине нужно прямо так заявлять в западной прессе! По рукам нужно давать русской агентуре и тыкать в них пальцем, чтобы бред не городили!
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24.06.2021 11:45 Ответить
Кому именно по рукам давать? Макрону и Меркель? Это их инициатива . И пора уже понять -никому Украина не нужна ..у всех свои интересы... А весь мир с нами- тупой миф для стада
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24.06.2021 12:21 Ответить
Макрон во Франции недавно получил не только по рукам, а ему пощечину дал гражданин Франции. Украине нужно про российских лидеров в Европе зацькувать и нужно добиться, чтобы пришли к власти антироссийские власти!
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24.06.2021 12:53 Ответить
Це і твоя заслуга, Кулєба, і твого шефа Зєлі.
Замість того, щоб постійно працювати з іноземними партнерами, відстоювати інтереси України, Кулєба загоряє та спить на самітах, а в перервах накидує на тих, хто замість них працює.
Заради своєї посади та посади свого батька, посла України у Вірменії, Кулєба дергадував нижче плінтуса.

Фото: Кулєба "працює" На Анталійському дипломатичному форумі.

https://pbs.twimg.com/media/E4eZY-*********?format=jpg&name=small

https://twitter.com/SarganLarysa/status/1407262075852886016/photo/1
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24.06.2021 11:51 Ответить
Меркельша явно не тянет на е7вропейского лидера, сказывается воспитание под комуняками в гдр, а Микрон вообще ведомый, шо с него взять.
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24.06.2021 12:38 Ответить
 
 