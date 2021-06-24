Инициатива возобновить саммиты ЕС с РФ - опасное отклонение от политики санкций, которое может подорвать их эффективность, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что донес до Европейского союза обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой и настаивает, что это несет риски.

Об этом Кулеба заявил в четверг в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел трех стран – участниц Восточного партнерства - Украины, Молдовы и Грузии, с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я воспользовался возможностью встречи с высоким представителем, чтобы разделить с ним очень глубокую обеспокоенность Украины в отношении информации, которую мы получили вчера в отношении инициативы поставить на повестку дня встречи лидеров ЕС, которая состоится сегодня в рамках заседания Совета, идею, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским союзом", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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По его словам, Киев считает, что приостановка политического диалога высокого уровня между ЕС и Россией является частью политики санкций ЕС в отношении России.

"Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей", - уверен Кулеба.

Он напомнил, что решение заморозить саммиты между ЕС и Россией было принято в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.

"К сожалению, Россия не демонстрирует какое-либо желание изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Мы считаем, что возобновление саммитов не имеет под собой никаких оснований", - настаивает министр иностранных дел Украины.