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Новости Агрессия России против Украины
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Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат, - Грау

Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат, - Грау

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации безопасности на участках разведения сил и средств. Также Миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, до сих пор существуют систематические ограничения и препятствование свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно исполнять свой мандат", - заявила Грау по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

В центре внимания рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ были нарушения режима прекращения огня.

"К сожалению, конкретные меры, которые могли бы улучить ситуацию с безопасностью, согласовать не удалось", - сообщается на сайте СММ ОБСЕ.

Кроме того, попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом.

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Отмечено, что в работе политической группы уже достаточно давно не удается найти конструктивный подход и выполнить поручение ТКГ по разработке Плана действий по выполнению Минских соглашений.

Участники гуманитарной рабочей группы провели детальное обсуждение обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц и открытие новых пунктов пропуска в районе населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

Обсуждения в Экономической рабочей группе были сосредоточены на водоснабжении, пенсионных выплатах, правах собственности и экологии.

ОБСЕ (4876) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


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Смішно, мля...((((
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24.06.2021 11:37 Ответить
Капец, какая полезная организация.. От них такой же прок был бы, если бы они облака на небе считали. Интересно, какие у них там зарплаты при этом нулевом КПД?
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24.06.2021 11:43 Ответить
Поэтому нужно мандат странам блока НАТО, тысяч так на 30 с полным комплексом современного вооружения. И оно сразу попустит...
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24.06.2021 11:43 Ответить
Вот и вопрос к ОБСЕ: А какая у вас реакция, если не соблюдается договор, подписанный не только педофилом ******, но и разными урками из луГандонии???
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24.06.2021 12:02 Ответить
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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
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россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
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24.06.2021 12:10 Ответить
обсе и эффективность - несовместимые понятия
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24.06.2021 12:46 Ответить
 
 