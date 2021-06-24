РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости
874 6

Предстоящий саммит "Восточного партнерства" - поворотный пункт для политики ЕС. Мы сделали конкретные предложения и ждем их обсуждения, - Кулеба

Предстоящий саммит

Украина ожидает, что предстоящий саммит "Восточного партнерства" станет поворотным пунктом для этой политики ЕС и продемонстрирует амбиции Брюсселя.

Соответствующие ожидания озвучил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в четверг в Брюсселе после встречи с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем с министрами иностранных дел Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили о результате, который мы ожидаем от саммита, запланированного на этот год. Мы четко обозначили, что "Восточное партнерство" - это инициатива, которая нуждается в новом толчке для продвижения на следующий уровень. Предстоящий саммит будет поворотным пунктом для "Восточного партнерства". Все из нас готовы работать с ЕС для того, чтобы гарантировать, что этот саммит принесет значительный результат и продемонстрирует амбиции политики ЕС в отношении "Восточного партнерства", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициатива возобновить саммиты ЕС с РФ - опасное отклонение от политики санкций, которое может подорвать их эффективность, - Кулеба

Кулеба считает, что три страны уже достигли значительного результата в плане проведения реформ в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы будет продолжать этот путь. Этот формат Ассоциированного трио поможет нам, чтобы быть более эффективными в наших усилиях", - подчеркнул украинский министр.

Он также сообщил, что три министра прибыли сегодня в Брюссель, чтобы "продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова выросли в своих европейских устремлениях и готовы для нового уровня процесса ассоциации, который должен привести наши страны в направлении европейской перспективы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ассоциации Украина-ЕС выполнено на 54%, - Кабмин

"Мы также прибыли, чтобы обсудить, как структурировать диалог между Ассоциированным трио и ЕС. Мы сделали конкретные предложения и ждем, что они будут предметом обсуждения наших экспертов", - добавил Кулеба.

Автор: 

Восточное партнерство (171) евроинтеграция (2124) саммит (1170) Евросоюз (17113) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот что что, а пообсуждать и побеспокоится это прости их стихия. Вот реально что то хорошее сделать это проблема. А так пустые надутые Бла...Бла...Бла.....
показать весь комментарий
24.06.2021 11:58 Ответить
« стучите и Вам откроют»
Молодцы министры Украины Грузии Молдовы
показать весь комментарий
24.06.2021 12:00 Ответить
И снова здрасти.

Украина в развитии, реформах и борьбе с коррупцией твердой поступью идет назад, но требует, чтобы ЕС шел навстречу.

Щаз!!!
Кроме декларации о добрых намерениях можете ничего не ждать при таких условиях.
А будете быковать - на дверь укажут.
показать весь комментарий
24.06.2021 12:04 Ответить
Snachala nada domashku zdelatj , paka etava nebudet , Eiropa i NATO toka mechti ....k balshomu sazheleniju
показать весь комментарий
24.06.2021 12:07 Ответить
Порошенко майже кожний день розмовляв з західними лідерами-доводив,просив, паполягав. Були результати були санкції. Ніхто навіть не думав "обніматись" з фашистом путіним. Без присутності України нічого не обговорювалось За два роки правління зеленої чуми--чуємо тільки бла-бла. Все обговорюється і вирішується без нас. Клоуни тільки відосикі записують,і брешуть брешуть. Тупі гниди приведуть до знищення держави. А як лохи-- вам це подобається, чи яка різниця?
показать весь комментарий
24.06.2021 13:08 Ответить
 
 