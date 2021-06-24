Предстоящий саммит "Восточного партнерства" - поворотный пункт для политики ЕС. Мы сделали конкретные предложения и ждем их обсуждения, - Кулеба

Украина ожидает, что предстоящий саммит "Восточного партнерства" станет поворотным пунктом для этой политики ЕС и продемонстрирует амбиции Брюсселя.

Соответствующие ожидания озвучил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в четверг в Брюсселе после встречи с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем с министрами иностранных дел Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили о результате, который мы ожидаем от саммита, запланированного на этот год. Мы четко обозначили, что "Восточное партнерство" - это инициатива, которая нуждается в новом толчке для продвижения на следующий уровень. Предстоящий саммит будет поворотным пунктом для "Восточного партнерства". Все из нас готовы работать с ЕС для того, чтобы гарантировать, что этот саммит принесет значительный результат и продемонстрирует амбиции политики ЕС в отношении "Восточного партнерства", - заявил он.

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Кулеба считает, что три страны уже достигли значительного результата в плане проведения реформ в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы будет продолжать этот путь. Этот формат Ассоциированного трио поможет нам, чтобы быть более эффективными в наших усилиях", - подчеркнул украинский министр.

Он также сообщил, что три министра прибыли сегодня в Брюссель, чтобы "продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова выросли в своих европейских устремлениях и готовы для нового уровня процесса ассоциации, который должен привести наши страны в направлении европейской перспективы".

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"Мы также прибыли, чтобы обсудить, как структурировать диалог между Ассоциированным трио и ЕС. Мы сделали конкретные предложения и ждем, что они будут предметом обсуждения наших экспертов", - добавил Кулеба.