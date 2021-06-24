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"Рада будет работать допоздна": "Слуга народа" Кравчук заявила, что парламент на следующей неделе проведет два внеочередных заседания

Верховная Рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания. Они должны состояться во вторник и четверг.

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна", - заявила нардеп.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах.

Также читайте: Каждый абзац резолюции - это гвоздь в гроб оккупации: "слуга народа" Кравчук об инициативе в ПАСЕ

Автор: 

ВР (29242) Кравчук Евгения (367)


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отже, якусь гидоту наприймають ці слуги урода, роботуни бісові
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24.06.2021 12:34 Ответить
ніякий суд ( в Україні) не зможе оскаржити "рішення" РНБО
про політико - правові рішення в кримінальних справах
ще не страшно ?
п.с. Веністлавський , Кравчук Євгенія , Мар"яна Безугла , Стефанчук - молодший брат .Консерви . ..
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24.06.2021 12:56 Ответить
Что там собираются ( до поздна ) решать - не говорят... В середине лета , внеочередной "сходняк" , до поздна , без обьявления повестки - ждем "судьбоносных решений" ...
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24.06.2021 13:03 Ответить
для грабежа народа, они работали два дня и до позна
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24.06.2021 13:53 Ответить
 
 