"Рада будет работать допоздна": "Слуга народа" Кравчук заявила, что парламент на следующей неделе проведет два внеочередных заседания
Верховная Рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания. Они должны состояться во вторник и четверг.
Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна", - заявила нардеп.
Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах.
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