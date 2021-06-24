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Несоответствующая судебная реформа может замедлить достижение Украиной целей в других реформах, - Представительство ЕС

Несоответствующая судебная реформа может замедлить достижение Украиной целей в других реформах, - Представительство ЕС

Заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло считает, что несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах.

Об этом он заявил на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах", - сказал он.

Кроме того Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые "не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС".

Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявлял, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС составляет 54%.

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Автор: 

евроинтеграция (2124) судебная реформа (1802) реформы (3951) Евросоюз (17113)


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Сколько лет этой "рехформе"???
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24.06.2021 12:26 Ответить
НЄееее , ЄС та США ви допомагайте вові справлятися з уХйлом , бо то ж важливо для миру у Європі , а у плани захвату СЦАРЬОНКОМ влади не влізайте!У нього не суди й правові дії у країні - у нього 95квартальські санкції та нові закони під його сцарювання, а саме - закон про політико-правове ЗЕсцарювання його ЛІЧНИМИ УКАЗАМИ
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24.06.2021 12:28 Ответить
Це до слова до інфи про "https://censor.net/ua/news/3273181/********************************************************************************************************"
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24.06.2021 12:29 Ответить
лещенок, вНаємов це вже не турбує.
Пельки заткнуті баблом.
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24.06.2021 12:43 Ответить
Тому, що я живу в цій країні.
І не служу зеленському, єрмаку, татарову, як згадані поци, які при потребі порішають свої питання у вовчих судах.
Для інших громадян буде зелений бєспрєдєл.
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24.06.2021 13:02 Ответить
Другими словами-"посадите этих судей за коррупцию и саботаж и перезагрузите кадрово и качественно судебную систему по-новой!"
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24.06.2021 13:38 Ответить
 
 