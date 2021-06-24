Суд заочно приговорил командира луганского "Беркута" Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута" Валерию Костенко. Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа", передает Цензор.НЕТ.

Ему огласили приговор по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что сам Костенко находится в розыске.







