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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд заочно приговорил командира луганского "Беркута" Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах

Суд заочно приговорил командира луганского

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута" Валерию Костенко. Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа", передает Цензор.НЕТ.

Ему огласили приговор по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что сам Костенко находится в розыске.

Суд заочно приговорил командира луганского Беркута Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах 01
Суд заочно приговорил командира луганского Беркута Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах 02
Суд заочно приговорил командира луганского Беркута Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах 03
Суд заочно приговорил командира луганского Беркута Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах 04

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Беркут (8689) приговор (1213) суд (25091) Черкассы (834)


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У Венедиктової рухаються справи тільки проти тих, кого неможливо дістати.
Богатирьова, Єфремов, Портнов спокійно живуть в неї під носом при незакритих кримінальних справах. І ЖОДНОГО виклику на допити за 3 роки зеленої влади.
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24.06.2021 12:41 Ответить
Ето же просто.
Смотри на флаги.
Если люди с государственными флагами стоят против мусорни - значит мусорня офигела и её пора жечь.
А если флаги любые другие - ето какие-то петухи, которых надо разогнать нахер.
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24.06.2021 13:34 Ответить
А тих хто поселив луганський "Беркут" в навчальному центрі прикордонників "Оршанець" до відповідальності не притягають?
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24.06.2021 13:18 Ответить
Герой Украины Момот тогда возглавлял "Оршанец". Героически погиб в АТО 7 лет назад. Ну и? Что, хочешь инициировать? Вперед - и тебе лично голову черкащане отобьют и правильно сделают.
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02.07.2021 16:12 Ответить
 
 