Суд заочно приговорил командира луганского "Беркута" Костенко к 4 годам тюрьмы за разгон Евромайдана в Черкассах
Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута" Валерию Костенко. Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.
Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа", передает Цензор.НЕТ.
Ему огласили приговор по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.
"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сам Костенко находится в розыске.
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Богатирьова, Єфремов, Портнов спокійно живуть в неї під носом при незакритих кримінальних справах. І ЖОДНОГО виклику на допити за 3 роки зеленої влади.
Смотри на флаги.
Если люди с государственными флагами стоят против мусорни - значит мусорня офигела и её пора жечь.
А если флаги любые другие - ето какие-то петухи, которых надо разогнать нахер.