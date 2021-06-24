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Идея акциза на зеленую энергию противоречит сути этого налога, – шведский инвестор

Идея акциза на зеленую энергию противоречит сути этого налога, – шведский инвестор

План Кабинета Министров внедрить акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии в Украине противоречит сути такого вида налога и останавливает инвестиции в развитие сектора возобновляемой энергетики страны.

Об этом в ходе круглого стола, организованного Европейской бизнес ассоциацией, заявил владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен. "Ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников абсолютно философски противоречит самой идее акциза", - сказал Стурен. По его словам, согласно правильной логике и сути акцизный сбор - это плата потребителя за вредную услугу или товар. Он отметил, что акцизный сбор должен применяться на вредные товары, а не экологичную электроэнергию, - сигареты, алкоголь, бензин и дизельное топливо.

"Человек, который слишком много курит, уплатил акциз и отдал деньги на здравоохранение, на свое лечение и лечение других людей. Человек, который слишком много употребляет алкоголя, аналогично. Человек, который едет на автотранспорте, загрязняет природу отдает свои деньги на строительство дорог", - добавил инвестор. Он сообщил, что в Украине точно так же существует акцизный сбор на производство электроэнергии, которая произведена из источников, загрязняющих окружающую среду. "Есть акциз на те виды энергетики, которые приносят вред. Это угольные ТЭС, атомная энергетика. Но вводить акциз на зеленую энергетику – это парадокс", - подчеркнул Стурен.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны. Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты. 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовятся еще 10 компаний.

Автор: 

акциз (385) энергетика (2558)


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Топ комментарии
+6
А супер заработки по 5.5 гривен за килловатт...Не противоречит совести и здравому смыслу и платежеспособности населения? Или обворовывать под маской "экологии" это нормально?
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24.06.2021 12:37
+3
😀😀😀

Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
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24.06.2021 12:38
+3
палата какая? ты с наполеоном или прокурором общайся.
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24.06.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Экономический блок в Раде состоит из дебилов - Гетьманцев, южанина и другие
Они постоянно пытаются увеличить налоги : бо как иначе наполнить бюджет УМА НЕ ХВАТАЕТ
ВОТ БАЛАШОВ предлагает уменьшить налоги 5/10 . В бедной стране налоги должны быть небольшими , но платить должны все .
А эти придурки в Раде уже додумались обкладывать налогом купленные машины из салонов ? С какой стати ? Люди покупают на заработанные деньги после выплаты всех налогов . Что это за ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ?
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24.06.2021 12:36 Ответить
Ты еще пожалуйся на налог на недвижимость. Налог на роскошь есть во многих странах.
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24.06.2021 12:50 Ответить
А супер заработки по 5.5 гривен за килловатт...Не противоречит совести и здравому смыслу и платежеспособности населения? Или обворовывать под маской "экологии" это нормально?
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24.06.2021 12:37 Ответить
в твой дірявій карман никто не лезет, успокойся.
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24.06.2021 12:40 Ответить
палата какая? ты с наполеоном или прокурором общайся.
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24.06.2021 12:49 Ответить
Тебе надо ты и общайся
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24.06.2021 13:23 Ответить
уколы не пропускай.
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24.06.2021 13:49 Ответить
Тебе уколы нужнее
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24.06.2021 14:31 Ответить
😀😀😀

Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
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24.06.2021 12:38 Ответить
останавливает инвестиции / Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Ну остановит инвестиции ещё на сотню-другую миллионов долларов : какая разница. Кодлану Коломойского и так хорошо.
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24.06.2021 12:56 Ответить
Идея акциза на зеленую энергию противоречит сути этого налога, – шведский инвестор - Цензор.НЕТ 2095
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24.06.2021 12:59 Ответить
"Европейская бизнес ассоциация" - чтоб все понимали, это организация зарегистрированная в Киеве как обычный ФОП. Которая за деньги лоббирует интересы крупного бизнеса. И эта новость тоже здесь по этой причине. Заходите к ним на сайт и почитайте. Источник: https://censor.net/ru/n3273205
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24.06.2021 12:59 Ответить
Возможно швед заходил в этот бизнес когда о нём ещё не знал Акметов. А потом Акметка налупил своих станций и всё пошло пропадом. А вот при Петре я помню акметову разрешили ввезти беспошлинно оборудование и солнечные панели.

"Отметим, что поставщиком панелей для СЭС Ахметова стала китайская компания Risen. В то же время от ввоза этих панелей в Украину бюджет не получил ни одной гривни налогов, ведь в конце 2018 года Рада освободила импорт солнечных панелей от налога на добавленную стоимость."
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24.06.2021 13:06 Ответить
Возможно швед изучил рынок, но обычаи местных туземцем лень было прояснить
имеет результат
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24.06.2021 14:39 Ответить
кацап, тут водки нет, иди на мокша.ру
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24.06.2021 13:25 Ответить
Недоволен ты, а я на квартирных лохах зарабатываю.
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24.06.2021 14:38 Ответить
Этот акциз вообще противоречит здравому смыслу.
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24.06.2021 13:27 Ответить
Згідний, необхідно просто скасувати закон, який дає супер преференції виробникам зеленої енергії і нехай працюють на загальних підставах.

Але якщо з тих, чи інших причин це нереально, то акциз теж не таке вже і погане рішення.
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24.06.2021 13:46 Ответить
Швед мабуть не знає: що таке "дебіли"...
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24.06.2021 15:49 Ответить
Как говорит старинная русская пословица - поскреби шведского ивестора - обнаружишь татарина!
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24.06.2021 15:52 Ответить
 
 