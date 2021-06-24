Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает. У США есть механизмы для остановки проекта, - Витренко

Техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он.

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

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"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

"В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями", - резюмировал глава НАК.