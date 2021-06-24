Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает. У США есть механизмы для остановки проекта, - Витренко
Техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина".
"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он.
По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.
"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.
Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.
"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.
Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.
"В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями", - резюмировал глава НАК.
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Больной вскакивает с кровати, опрокидывает чекушку, закуривает, и начинает одеваться.
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Вчера вечером у них, на споте за 400 долларов перевалили 1000 кубов.
Посчитайте для себя стоимость газа в будущем году.
P.S Украина уже 16 закачала, от 330 до 380.
переводимо на слишком буквальный немецкий возможно плохо переводимо на инглш. но нам
важнее всего понимать самих себя что совершенно никак не лепится с какаяразница..........
а на эту ситуацию мы уже влияем от слова никак.... хиба шо волаты.... и по скольку в сп-2 вло
жены в львиной доле!!! грошенята самых небедных... кого-кого??? богоносных но одновремен
но и граждан пиндостана то шо??? либо ни они ни вован ничего никак не имеют что противо-
речит нар.мудрости либо...... опа.... мы опять попали............