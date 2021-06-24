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Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает. У США есть механизмы для остановки проекта, - Витренко

Завершение строительства

Техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он.

По словам Витренко, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.

"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.

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"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.

Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.

"В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями", - резюмировал глава НАК.

Автор: 

Нафтогаз (3112) санкции (11282) США (26564) Северный поток (1449) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+3
пусть гадит....прикольно...Это от беспомощности.....шавка....
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24.06.2021 12:53
+2
не уходи...прикольное у тебя слабоумие и ничтожность. тебя будет не хватать.
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24.06.2021 12:57
+2
Москали в пролете, как фанера над Воронежем в футбол играть это вам не лапти из лыка плести... Так что москалям остается по телеку наблюдать, как в плей-офф будет играть Украинская сборная и как украинские болельщики будут петь на весь мир хит "путин - ху@ло"
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24.06.2021 12:58
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хватит повторять эту мантру...
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24.06.2021 12:43 Ответить
При смерти, в коме, в реанимации лежит. Кум приходит проститься.
- Принёс? Давай.
Больной вскакивает с кровати, опрокидывает чекушку, закуривает, и начинает одеваться.
- Да як же так?
- Зрозумійте, куме, Кома, це не крапка.
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24.06.2021 13:05 Ответить
Его могут просто не сертифицировать, это вполне реально.
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24.06.2021 12:45 Ответить
Могут.

Вчера вечером у них, на споте за 400 долларов перевалили 1000 кубов.
Посчитайте для себя стоимость газа в будущем году.
P.S Украина уже 16 закачала, от 330 до 380.
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24.06.2021 13:08 Ответить
При Порошенко Украина покупала еще дороже.
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24.06.2021 15:15 Ответить
Морские котики....подразделения спецдиверсий. а потом ...настамнет. И кто же это наделал?
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24.06.2021 12:47 Ответить
Труба зарыта на дне.
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24.06.2021 13:09 Ответить
Помаши всем ручкой.Скажи Цензор-пращай.И пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
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24.06.2021 12:52 Ответить
пусть гадит....прикольно...Это от беспомощности.....шавка....
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24.06.2021 12:53 Ответить
не уходи...прикольное у тебя слабоумие и ничтожность. тебя будет не хватать.
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24.06.2021 12:57 Ответить
Слы, русский, дело есть. У меня тут разыгралось, аж свербит - хочу отведать этого европейского вкусу, гейщины этой. За сколько в жопу пустишь? Доплачу отдельно, если прям на кукане споешь "от Волги до Енисея". А, медвежонок?
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24.06.2021 12:58 Ответить
😂🌷×××××÷÷
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24.06.2021 12:56 Ответить
Москали в пролете, как фанера над Воронежем в футбол играть это вам не лапти из лыка плести... Так что москалям остается по телеку наблюдать, как в плей-офф будет играть Украинская сборная и как украинские болельщики будут петь на весь мир хит "путин - ху@ло"
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24.06.2021 12:58 Ответить
...а в цей час на території однієї Зкріпної Смєхдєржави відбуватиметься веселе мерехтіння, видиме навіть з Космосу (особливо добре це чарівне видовище буде помітне, коли на цій частині планети буде ніч).
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24.06.2021 17:28 Ответить
как гласит народная мудрость ещё никогда не было так что бы было никак..... возможно это не
переводимо на слишком буквальный немецкий возможно плохо переводимо на инглш. но нам
важнее всего понимать самих себя что совершенно никак не лепится с какаяразница..........
а на эту ситуацию мы уже влияем от слова никак.... хиба шо волаты.... и по скольку в сп-2 вло
жены в львиной доле!!! грошенята самых небедных... кого-кого??? богоносных но одновремен
но и граждан пиндостана то шо??? либо ни они ни вован ничего никак не имеют что противо-
речит нар.мудрости либо...... опа.... мы опять попали............
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24.06.2021 12:59 Ответить
По укладке на вчера оставался 61,7 км. Работает один трубоукладчик, что со вторым - непонятно, не уходит, но работы не проводит.
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24.06.2021 13:10 Ответить
В том то и проблема что у США, которые будут использовать ситуацию только в свою пользу есть механизмы, а у Украины, для которой это вопрос национальной безопасности, есть только глава правления с заоблочной зарплатой, которая не соответствует ни уровню зарплат по стране, ни его проф. пригодности...
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24.06.2021 13:31 Ответить
У США есть механизмы для остановки проекта, Витренко.- Правда, Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными . Но Зеленский типа волшебника в голубом вертолёте прилетит к Байдену и старика вразумит.
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24.06.2021 13:35 Ответить
Вот так нужно было работать всегда.В США президент на самое главное цабе и на него можно давить через конгресс и сенат.Много демократов сейчас также в шоке от того что творит старый маразматик Байден, плюс республиканцы,которые изначально боролись с этим потоком.
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24.06.2021 13:37 Ответить
США сначала создали монстра, а сейчас думают что с этим делать и для борьбы с Китаем страны ЕС большая подмога, которую нельзя не учитывать, так что какие то жалкие три лярда зелени и триллионные войны с Китаем не сопоставимые вещи.
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24.06.2021 13:47 Ответить
Это да.Не нужно было после войны вливать в Германию столько американского бабла чтобы потом она опять мутила пакты с неонацистами из рашки.
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25.06.2021 03:09 Ответить
Настоящий патриот. Тот, кто может донести американцам здравые мысли на их языке
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24.06.2021 18:42 Ответить
 
 