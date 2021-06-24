Террористы "ЛНР" не обращались в Генпрокуратуру Беларуси по поводу следственных действий с Протасевичем
Террористы "ЛНР" не обращались в Генпрокуратуру Беларуси по поводу следственных действий с задержанным журналистом Романом Протасевичем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом заявил генпрокурор Республики Андрей Швед.
"К нам официально никто не обращался", - заявил он.
Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобы воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.("Русский еврей")