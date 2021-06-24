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Новости Задержание Протасевича
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Террористы "ЛНР" не обращались в Генпрокуратуру Беларуси по поводу следственных действий с Протасевичем

Террористы

Террористы "ЛНР" не обращались в Генпрокуратуру Беларуси по поводу следственных действий с задержанным журналистом Романом Протасевичем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом заявил генпрокурор Республики Андрей Швед.

"К нам официально никто не обращался", - заявил он.

Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобы воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7889) допрос (1373) терроризм (18690) наемники рф (2080) Протасевич Роман (309)


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Этот Протасевич на фото на нашего Коноплянку похож.
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24.06.2021 13:10 Ответить
Кремль зрозумів що "перегнув палицю" і дав команду "ЛНРовцям" "відхреститься" від "слідчих дій" В прокуратурі Білорусі теж це зрозуміли А що саме заявить з цього приводу Лука? Адже він офіційно підтвердив факт запрошення "ЛНРовців" для допиту Протасевича! А тут з їх боку таке "кидалово"! І Лука остався "идиотом в гордом одиночестве"!!!
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24.06.2021 14:22 Ответить
Шо, всралися?! (с)
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24.06.2021 15:28 Ответить
Евросоюз ввел ограничения в отношении калийной и нефтяной отраслей экономики Белоруссии, а также банковского сектора. Как следует из https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/eu-imposes-sanctions-on-belarusian-economy/ документа , опубликованного в официальном журнале ЕС, санкции затронут экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений и табачной промышленности.

Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.("Русский еврей")
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24.06.2021 17:46 Ответить
 
 