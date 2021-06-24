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Новости
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Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Представитель МИД РФ Захарова назвала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста", - сказала Захарова в эфире российского телеканала.

"Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации - видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики", - заключила представитель МИД.

Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что "по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Упаси Боже, чтобы снаряд попал по британскому эсминцу. Он запросто потопил бы сторожевик РФ и имел бы на это полное право", - российский эксперт о "стрельбе" в Черном море. ВИДЕО

МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем.

"Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она (посол) будет в МИД находится сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш", - также сказала Захарова.

По ее словам, эта встреча, "я могу точно сказать, она будет неприятной для британской стороны".

Посольство Великобритании в РФ пока не отреагировало на сообщения о вызове посла в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Великобритания (4947) корабль (2041) МИД РФ (1665) россия (95467) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+30
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 2535
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24.06.2021 13:05
+29
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 1166
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24.06.2021 12:56
+18
лапти обиделись что их никто не замечает
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24.06.2021 13:02
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Правила форума Совет форумчан
вот шо кокс животворящий делает
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24.06.2021 12:53 Ответить
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 6139
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24.06.2021 12:53 Ответить
Так відео ж є.
Все росіске свинство засняте.
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24.06.2021 12:54 Ответить
Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что "по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ".

Сказала, что отменят английский в школах.
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24.06.2021 12:55 Ответить
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 1166
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24.06.2021 12:56 Ответить
Натка повторить долю вПіховшека.
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24.06.2021 12:59 Ответить
задатки для цього в неї вже є.
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24.06.2021 13:04 Ответить
а шо піховшек ? будиночок на Печерську ...
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24.06.2021 13:05 Ответить
якось тихенько Мосейчук забирає лаври скабеевої. останню вже можна не показувати в Україні.
Слава труду госпожа Мосейчук
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24.06.2021 15:25 Ответить
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 8976
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24.06.2021 12:56 Ответить
на базаре в Венесуэле российские любители сыра покупают этот сыр и грузят его в туристические самолеты ТУ-160
и пусть Европа захлебнется со своими санкциями)
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24.06.2021 13:00 Ответить
Трафик сыра Блекджеками - это только надводная часть айсберга.
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24.06.2021 13:07 Ответить
Если бы лапти открыли предупредительный огонь, то целый ютуб сейчас был бы засран видеями с этим.
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24.06.2021 12:57 Ответить
Уберите это страшное рыло, обосралась маруха на весь мир
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24.06.2021 12:57 Ответить
кто видел машку коксохим -
тот без бояры был бухим !
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24.06.2021 12:59 Ответить
Захарову пора менять на Шарапову - толку будет больше.
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24.06.2021 13:00 Ответить
Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения того как оккупанты сходили под себя, а королевский эсминец проследовал далее прежним курсом
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24.06.2021 13:00 Ответить
лапти обиделись что их никто не замечает
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24.06.2021 13:02 Ответить
они стреляли-бомбили...а эсминец не почувствовал, не заметил и наплевал на их жалкие потуги ))))
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24.06.2021 13:20 Ответить
Видео в студию, харе триндеть
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24.06.2021 13:03 Ответить
Ну раз она так говорит, то возможно. Уж кто-кто, а она-то во вранье профессионалка.
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24.06.2021 13:03 Ответить
Есть радиопереговоры кацапского сторожевика с британским эсминцем. В нем ни слова предупреждений и угроз.

Так что кацапы конечно пыжатся выглядеть грозными...
Но на деле получилось даже смешно - мелкая посудина и доисторический летающий кирогаз типа угрожали ракетному эсминцу, способному одним залпом вынести всю авиацию РФ на ЧМ.
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24.06.2021 13:04 Ответить
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 5925
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24.06.2021 13:04 Ответить
задница расийского мида захарова назвала враньем в лицо.
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24.06.2021 13:04 Ответить
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 2535
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24.06.2021 13:05 Ответить
кабуча немытая
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24.06.2021 13:07 Ответить
Тема "на лицо" Захаровой не раскрыта
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24.06.2021 13:10 Ответить
Ну,в отношении машки это "враньё в пьяное рыло". При том что это еще и не враньё а чистая правда.
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24.06.2021 13:12 Ответить
И это говорит лицо, глядя на которое сразу хочется выпить.
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24.06.2021 13:13 Ответить
Реакция британцев показывает вековую историю дипломатии и умения обращаться с истерящими репоедами, лучшего ответа не придумать. Московию колбасит вторые сутки на потеху всему миру.
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24.06.2021 13:16 Ответить
Машка, утрись, и займи свой рот привычным делом.
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24.06.2021 13:16 Ответить
что она хочет доказать? что какая-то херня обстреляла эсминец в чужих водах?? только потому что другая херня возомнила себя властелином света??? шо они выпрашивают???
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24.06.2021 13:22 Ответить
Вони випрошують,,,, " УКРАЇНУ НЕ БЕРІТЬ В НАТО, А ТО БУДЕТЕ МАТИ СПРАВУ "СО МНОЙ" !!! ХОТІЛИ НАЛЯКАТИ!
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24.06.2021 14:21 Ответить
налякали? тільки громко повітря спортили...а самі злякалися )))
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24.06.2021 14:25 Ответить
Ну зачем же так? Это реально перегиб... Ну какое лицо? Откуда у вас вдруг взялись лица???!
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24.06.2021 13:25 Ответить
Закончится кокс и машка станет тыквой
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24.06.2021 13:27 Ответить
В аду ей предстоит лизать горячие сковородки до дыр.
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24.06.2021 13:31 Ответить
Дай бог мені дожить до того часу коли Китай займе місце Росії і буде, "витріщаючи очі", казать в ООН росіянам: "А где ваши даказательства?! Ваши даказательства - не даказательства!" Тоді я буду спокійний - мої внуки будуть жить у мирі!
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24.06.2021 13:33 Ответить
Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем - Цензор.НЕТ 4154
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24.06.2021 13:40 Ответить
Кацапстан не имеет к этим украинским водам никакого отношения.. просто тупые самозванцы! Поэтому на неё никто и не обращает внимания.. ну а рыпаться против Англии цапы конечно не будут..
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24.06.2021 13:45 Ответить
врать в лицо можно.но учитывая что после оокупации украинского Крыма рашистское лицо стало лживой харей,тогда все в норме
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24.06.2021 13:49 Ответить
насолодааа)))
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24.06.2021 13:49 Ответить
голос ссыкуна из подворотни: мы ещё встретимся...
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24.06.2021 14:34 Ответить
Лицо не наблюдается,только харя.
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24.06.2021 14:57 Ответить
все як завжди в рейху, один мореман (главноначальствующий на сторожовику) повідомив, що бачить есмінець і дав координати. Поки доповідь дійшла до москви, есмінець пішов далі за кіурсом. Сторожовику дали команду стріляти. Однак за цей час позиція була втрачена, однак відповів що стріляв, для красоти отчета вислали на словах штурмовик, скинув аж чотири бомби для рапорта. І пішла писать провінція. А тут і машка зарядилася гнівом. Розхписалися в своїх бнзграмотності. Це та сама історія яке в сирії самі збили єдиний свій авакс, але три дні верещали, що то євреї винуваті.
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24.06.2021 15:33 Ответить
Їхня заява підтверджується відосом, "а какіє ваши даказатєльства"?
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24.06.2021 18:04 Ответить
А я про цього пацана був іншої думки , а він блондинка. Наговорила на судове рішення, при чому за язик не тягнули, і "какие ваши доказательства" вже є - і з офіційних джерел. Зараз слово за Зебеней.
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24.06.2021 20:53 Ответить
 
 