Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста", - сказала Захарова в эфире российского телеканала.

"Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации - видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики", - заключила представитель МИД.

Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что "по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ".

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МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем.

"Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она (посол) будет в МИД находится сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш", - также сказала Захарова.

По ее словам, эта встреча, "я могу точно сказать, она будет неприятной для британской стороны".

Посольство Великобритании в РФ пока не отреагировало на сообщения о вызове посла в МИД.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.