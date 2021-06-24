Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация"
В Кремле расценивают инцидент с британским эсминцем "Defender" как сознательную и подготовленную провокацию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - сказал Песков.
В Кремле считают действия британского эсминца "недопустимыми и несоответствующими международному праву".
По словам пресс-секретаря Путина, российские пограничники "будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций".
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Теперь нам понятно, что Русь и вообще славяне не являются изобретателями лаптей конструктивно, но с уверенностью можно сказать, что русские пользовались этим видом обуви с момента своего собственного появления. Аналогично он встречался и у ближайших соседей - финских народов, северных германцев. Естественно с момента появления более надежной и удобной обуви из кожи, лапоть становится уделом небогатых людей, коих зачастую и называли лапотниками. Первое упоминание лаптей в летописи уже звучит именно в таком значении.
я сильно извиняюсь что накидываю эту ссылку и другим тоже.........
На территорию Руси валенки стали проникать в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотой Орды через тюркские и монгольские племена, обувь у некоторых из них делалась в виде тёплых войлочных чулок, поверх которых надевали сапоги. У казахов, например, такие плотные войлочные чулки называются байпаками. В России же валенки приобрели широкое распространение лишь в первой половине XIX века, когда их начали изготовлять промышленным способом. До этого они были достаточно дороги и их могли себе позволить довольно зажиточные люди. Усложнение потребностей, рост влияния городских нравов на деревню обусловили смену лаптей валяными сапогами, а вместе с тем и широкое развитие валяльно-катального производства
Валера, в соответствии с международным правом там нет вашей границы.
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.В
Собака гавкает, а караван идет.
пусть там черти в Кремле бесятся и знают.их готовы наказать.если те посмеют что-то воинственное предпринять
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.
В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.
"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.Источник: https://censor.net/ru/n3273220
Що за істеріка у лаптєвстанії???
NATO:"Yes. And what?"
Письков:" Да ничего."
Конец первой серии балета.