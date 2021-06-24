Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация"

В Кремле расценивают инцидент с британским эсминцем "Defender" как сознательную и подготовленную провокацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - сказал Песков.

В Кремле считают действия британского эсминца "недопустимыми и несоответствующими международному праву".

По словам пресс-секретаря Путина, российские пограничники "будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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