Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Кравчук заявил по итогам вчерашнего заседания ТКГ.

Украина требует, чтобы состояние нескольких ядерных объектов, расположенных на захваченных Россией территориях, проверили специалисты Международного агентства по атомной энергии. Однако оккупанты не пускают их.

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как члена Агентства, и во вторую очередь - как поставщика ядерных услуг технологий в третьи страны", - сказал Кравчук.

Кроме того, Россия блокирует все инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе. Киев в очередной раз поставил вопрос об обмене пленными, но российская сторона не ответила. К тому же, представители Кремля заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, которые согласовали еще прошлым летом.

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