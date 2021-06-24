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Новости Агрессия России против Украины
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Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук

Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Кравчук заявил по итогам вчерашнего заседания ТКГ.

Украина требует, чтобы состояние нескольких ядерных объектов, расположенных на захваченных Россией территориях, проверили специалисты Международного агентства по атомной энергии. Однако оккупанты не пускают их.

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как члена Агентства, и во вторую очередь - как поставщика ядерных услуг технологий в третьи страны", - сказал Кравчук.

Кроме того, Россия блокирует все инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе. Киев в очередной раз поставил вопрос об обмене пленными, но российская сторона не ответила. К тому же, представители Кремля заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, которые согласовали еще прошлым летом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все предложения украинской делегации в ТКГ "остались без должной реакции российской стороны"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) МАГАТЭ (389) россия (95467) ядерная безопасность (493)


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Ядерные объекты лучше всех умеет проверять не МАГАТЭ, а Израиль.
Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3576
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24.06.2021 13:13 Ответить
ядерном оружии. - Комиссар в пыльном шлеме в курсе дела. Массандровские соглашения между РФ и Украиной 3 сентября 1993 года . Все типы ядерных боезарядов МБР , также головных частей ядерных крылатых ракет, дислоцированные на Украине, снимаются и перемещаются на территорию Российской Федерации .
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24.06.2021 13:22 Ответить
да макарыч ******* всё в том числе самый крупный флот в МИРЕ.
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24.06.2021 14:24 Ответить
Совковая агентура не здається))))
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24.06.2021 16:16 Ответить
 
 